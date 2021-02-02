Популярный в стране актёр кино и телевидения Иван Охлобыстин, как советник лидера партии «За правду» Захара Прилепина, предложил вернуть в России смертную казнь.
«Надо вернуть смертную казнь. Я не хочу платить за того маньяка, который убил, например, в Битцевском лесу. Да, слетит ещё несколько сотен голов невинных, но содержать этих ужасных людей — зачем?» — заявил Охлобыстин в ходе второй Всероссийской конференции «Время, вперёд!».
По его мнению, это послужит экономии средств, которые уходят на содержание заключённых. Он считает, что сэкономленные таким образом деньги больше пользы принесут нуждающимся пенсионерам. Артист также отметил, что судебные ошибки при вынесении данного приговора следует расценивать неизбежную как «статистическую погрешность». Ранее Жириновский высказывался о том, что сократить такую погрешность легко, введя смертную казнь для следователей и судей, которые намеренно отправляли невиновных на эшафот.
Кроме этого, как сообщил источник Охлобыстин, очередной раз поднял неудобный вопрос о захоронении музейного экспоната* - тела Ульянова-Ленина.
«Ленин был крещёным, надо бы его уже похоронить. Он завещал себя похоронить в Петербурге, давайте его отправим туда, на родину Владимира Путина», — заявил Охлобыстин на второй Всероссийской конференции «Время, вперёд».
Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, ещё в 2009 году, чётко, ясно и аргументировано высказал свою позицию по вопросу возврата "высшей меры" в УК:
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А вот что о введении смертной казни думали в прошлом году простые люди из российской глубинки:
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Следует отметить, что смертная казнь в России не отменена. Она сохранена, как наказание по пяти статьям Уголовного кодекса, однако на её применение с 1997 года действует мораторий.
P.S. Допустим, что ЮНЕСКО присматривает за мавзолеем, как за памятником истории и архитектуры. Однако тело В.И. Ульянова не "часть корабля - часть команды" - его там только показывают, то есть экспонируют. Стало быть наличие в мавзолее экспоната (тела) не является обязательным для его существования. И вопросы о сносе мавзолея и захоронении тела, суть вопросы разные.
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А вообще забавно, до чего же либерье ссытся вот уже 100 лет как умершего Ленина.
Наверное его работа сниматься в дешёвом российском кино, а не рассуждать о государственной политике.
И что Вы из себя здесь возомнили? Актёришка, если бы не грядущие события, как и Шнур в Думе бы оказался, а Ваше Величество таки и осталось бы здесь мучать по утрам клаву, если больше не кого.
То есть перед одним маньяком расстреляют несколько сот невинных. Тогда за одного коррупционера, прежде чем докажут тяжесть его деяний - несколько тысяч или десяток-другой тысяч? Просто по подозрению, без доказательств. Получается, что презумпция невиновности в российском правосудии отсутствует за ненадобностью, ибо если вдруг ты попал к нему в лапы - ты априори уже виновен в силу ipso facto?
Пьяница гнилой, падаль, как и любой российский патриот, встроенный в путинскую вертикаль.
При том уровне коррупции и привычке выбивать признание ну нахрен
Вспомните сколько за Чикатило казнили? Двоих?
Я другой случай знаю, мужику дали пожизненно за убийство его же семьи. А через год поймали настоящего изверга. Но он хотя бы вышел.
Да, он признался и всё подписал. И экспертизы были и всё остальное.
Ленина закопать,мавзолей заколотить.
Всё.
тогда ярый воин становится столь же ярым пацифистом