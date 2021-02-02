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Охлобыстин высказался за отмену в&nbsp;России моратория на смертную казнь

Охлобыстин высказался за отмену в России моратория на смертную казнь (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 февраля 2021 00:33
Сообщество : Политика
Метки: За правду   Ленин   Охлобыстин   Прилепин   Россия   казнь   политика   смертная   
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Популярный в стране актёр кино и телевидения Иван Охлобыстин, как советник лидера партии «За правду» Захара Прилепина, предложил вернуть в России смертную казнь.

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Метки: За правду   Ленин   Охлобыстин   Прилепин   Россия   казнь   политика   смертная   
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79
Bonefacius 2 часа назад
Не понимаю я здешних комментаторов, стоит появиться посту с каким-нибудь выродком, убившим ребенка, все в унисон здесь поют о возвращении смертной казни. Или это исключительно на Охлобыстина такая реакция? К слову, он мне тоже совершенно не импонирует, но в вопросе о возвращении смертной казни я бы его поддержал, особенно если введут такую же ответственность для следователей, судей и прокуроров.
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41
YrDiy 6 минут назад
Что это? Попытка отвлечь от реальных проблем? От полного неадеквата правящей клики? От проваленной внешней и внутренней политики. От 7 лет падающих доходов населения. А что-бы не тратить на содержание заключенных, освободить политических а экономическим заменить на штрафы.
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328
Hexo4uha 10 минут назад
Сначала научитесь пьяных судей подтягивать за ДТП по пьяни и разодранные на куски мумии "святых" захороните. А потом уже будем разговаривать за возобновление смертной казни и захоронение Ленина.
А вообще забавно, до чего же либерье ссытся вот уже 100 лет как умершего Ленина.
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57k
Опиум для народа 23 минуты назад
Засушенных расчлененных "святых" сначала закопайте,которых по стране таскаете,потом и разговор начинайте.
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5
kitdmuk_wqed 44 минуты назад
"Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки" ©
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9k
gnyS i 2 часа назад
Вместо смертной казни принудительные работы, казнь это расточительство.
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29k
Azesh 3 часа назад
мне вообще непонятна мода спрашивать мнения актеров, певцов, внуков известных политиков и прочих селебрити обо всем на свете. То, что ты, например, отличный спортсмен, делает тебя экспертом в экономике, политике и вообще во всем? Это какой-то маразм, как по мне.
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3k
Славик Azesh 2 часа назад
Да не, просто спрашивать особо нечего, и начинают придумывать вопросы "не по теме". Я раньше смотрел всякие интервью после концертов, ну... У Короля и Шута это было ещё сколько-то более-менее забавно. У остальных - это треш. Одни и те же вопросы в каждом городе +- 1-2 вопроса "мимо кассы".
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
Ну а чего еще ожидать от верующего? Ради светлого будущего можно и кровушкой умыться,правда?
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4k
Песчинка 4 часа назад
Он готов к тому, чтобы в числе "сотен невынных голов" был он сам и его близкие люди?
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109k
Редька с хреном Автор поста Песчинка 3 часа назад
Они там в любом случае будут - спросите у тех, кто над NWO колдует : https://www.bbc.com/russian/society/2015/09/150924_vert_tra_one_of_the_us_greatest_mysterieshttps://www.bbc.com/russian/society/2015/09/150924_vert_tra_one_of_the_us_greatest_mysteries
Они там в любом случае будут - спросите у тех, кто над NWO колдует :
Они там в любом случае будут - спросите у тех, кто над NWO колдует :
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109k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад
Вы уважаемый даже в самом кошмарном сне не сможете представить всю серьёзность таких вещей. Эти люди на столько реальны, что ставят и снимают такие презики, как старина Джо и старина Пу пачками, поверьте на слово, потому как понять всё равно не сможете, а если и поймёте, то с нацепленным на глаза мягким мирком - не примете, но от нас уже ничего не зависит - будущее началось и никому из нас в нём места нет. А прилетит ракета или придёт COVID-21 - не имеет значения.
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11k
a.r.t. 4 часа назад
А почему христанутый на всю свою дурную башку актёришка может безнаказанно призывать к убийствам?
Наверное его работа сниматься в дешёвом российском кино, а не рассуждать о государственной политике.
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109k
Редька с хреном Автор поста a.r.t. 2 часа назад
Вам по русски уважаемый написали, что актёришка является советником вождя политической партии претендующей на места в Думе - читать внимательней надо.
И что Вы из себя здесь возомнили? Актёришка, если бы не грядущие события, как и Шнур в Думе бы оказался, а Ваше Величество таки и осталось бы здесь мучать по утрам клаву, если больше не кого.
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109k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад
Тот факт, что Вы добровольно на сковородку подписались, не даёт вам права оскорблять чувства верующих, зарабатывая себе тюремный срок.
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24k
aolti 4 часа назад
Как-то все пропустили мимо ушей слова этой мрази: "Да, слетит ещё несколько сотен голов невинных..."

То есть перед одним маньяком расстреляют несколько сот невинных. Тогда за одного коррупционера, прежде чем докажут тяжесть его деяний - несколько тысяч или десяток-другой тысяч? Просто по подозрению, без доказательств. Получается, что презумпция невиновности в российском правосудии отсутствует за ненадобностью, ибо если вдруг ты попал к нему в лапы - ты априори уже виновен в силу ipso facto?
Пьяница гнилой, падаль, как и любой российский патриот, встроенный в путинскую вертикаль.
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109k
Редька с хреном Автор поста aolti 2 часа назад
Читайте Эклезиаст уважаемый - так было тысячи лет, так и после грядущей Жатвы будет.
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28
uxusitsuken 4 часа назад
Он думает его это не может коснуться?
При том уровне коррупции и привычке выбивать признание ну нахрен
Вспомните сколько за Чикатило казнили? Двоих?
Я другой случай знаю, мужику дали пожизненно за убийство его же семьи. А через год поймали настоящего изверга. Но он хотя бы вышел.
Да, он признался и всё подписал. И экспертизы были и всё остальное.
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0
vijilante 5 часов назад
Значит так : отменяй "вышку" , не отменяй,а денег у нас не прибавится.
Ленина закопать,мавзолей заколотить.
Всё.
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13k
vikklu 5 часов назад
Ну а почему не заменять вышку пожизненной каторгой? Не фиг сидеть, работать надо, не работаешь -- не жрёшь. Вот и весь коленкор.
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2k
Tiana 6 часов назад
Еще один сместитель повестки вызывает огонь на себя?
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643
Stopbandera 7 часов назад
Опять Ленин упырям мешает.
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109k
Редька с хреном Автор поста Stopbandera 2 часа назад
Вы путаете уважаемый с точностью до наоборот: Мертвецы живут в материальном плане , только за счёт энегии живых. Так что терафим ВИЛ отщипнул кусочек и от Вас)))
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44k
SAndre 7 часов назад
все это весьма желательно до тех пор, пока не коснулось лично тебя и твоих родных
тогда ярый воин становится столь же ярым пацифистом
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8k
Nero SAndre 7 часов назад
С точностью до наоборот: самые ярые пацифисты начинают требовать смертную казнь, как только пострадает кто то из их близких от рук преступника.
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2k
Красаучег) 7 часов назад
А почему вообще этот мораторий ввели? По миру вон казнят везде, а мы че добрые самые штоле?
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320
imho 8 часов назад
Битцевский парк вполне приятное место для прогулок, если не заговаривать с незнакомцами, и не пить с ними водку.
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38
Племянник Путина 8 часов назад
убийц-насильников-наркоманов и прочих педофилов, определённо надо растреливать.
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17k
kamanch 8 часов назад
мда... че-та как-то странно он там намолился в своем сане, что решил возложить на себя кому жить, а кому умирать...
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109k
Редька с хреном Автор поста kamanch 3 часа назад
Жить будут все, так говорили Охлобыстину в семинарии, но по разному. Душа , уважаемый , к сожалению, неистребима. Но сохранить прежний уровень потребления товаров и услуг - ха-ха - сидя в преисподней на сковороде, увы не удастся))) Кто согласен - ставьте минус!
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15k
Сергей Редька с хреном Полчаса назад
Охлобыстин не учился в семинарии, он вообще церковного образования не имеет. Рукоположен в священники "чисто по дружбе" Ташкентским епископом, отчего-то усмотревшим в Ване "сильное духовное начало".
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