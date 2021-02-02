«Надо вернуть смертную казнь. Я не хочу платить за того маньяка, который убил, например, в Битцевском лесу. Да, слетит ещё несколько сотен голов невинных, но содержать этих ужасных людей — зачем?» — заявил Охлобыстин в ходе второй Всероссийской конференции «Время, вперёд!».





По его мнению, это послужит экономии средств, которые уходят на содержание заключённых. Он считает, что сэкономленные таким образом деньги больше пользы принесут нуждающимся пенсионерам. Артист также отметил, что судебные ошибки при вынесении данного приговора следует расценивать неизбежную как «статистическую погрешность». Ранее Жириновский высказывался о том, что сократить такую погрешность легко, введя смертную казнь для следователей и судей, которые намеренно отправляли невиновных на эшафот.





Кроме этого, как сообщил источник Охлобыстин, очередной раз поднял неудобный вопрос о захоронении музейного экспоната* - тела Ульянова-Ленина.





«Ленин был крещёным, надо бы его уже похоронить. Он завещал себя похоронить в Петербурге, давайте его отправим туда, на родину Владимира Путина», — заявил Охлобыстин на второй Всероссийской конференции «Время, вперёд».









Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, ещё в 2009 году, чётко, ясно и аргументировано высказал свою позицию по вопросу возврата "высшей меры" в УК: