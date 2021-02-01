Фото любимых советских актёров на пляже из их домашних архивов

Начался последний месяц зимы. Где-то во всю свирепствуют морозы и метели, где-то уже почти по весеннему тепло. Но так хочется настоящего тепла. Погреться на солнышке на пляже под лёгкий бриз тёплого моря.
Но до лета ещё далеко, поэтому давайте просто посмотрим на фотографии с отдыха. Но заглянем мы в фотоальбомы наших любимых актёров советского кино. Как они отдыхали на море в те уже далёкие времена.
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Александр Абдулов загорает на песочке со своей приёмной дочкой Ксенией Алфёровой. Приёмной - это только формальность, Ксения всегда считала Александра Гавриловича папой, а не отчимом.
А на этом снимке семилетний Миша Боярский с мамой Екатериной Михайловной. Отдых с детьми в Анапе - это классика.
А на следующем снимке можно посмотреть как принимает солнечные ванны Иннокентий Смоктуновский в компании Риммы и Леонида Марковых. Дело было в 1951 году, в Махачкале, на берегу Каспия
Лидия Вертинская со своими маленькими дочерьми Марианной и Анастасией. Пляж, скажу я вам, несколько каменистый.
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