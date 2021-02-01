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Фото любимых советских актёров на пляже из их домашних архивов

Фото любимых советских актёров на пляже из их домашних архивов (14 фото)

Автор:
01 февраля 2021 20:12
Метки: актеры   интересно   отдых   
1213
14

Начался последний месяц зимы. Где-то во всю свирепствуют морозы и метели, где-то уже почти по весеннему тепло. Но так хочется настоящего тепла. Погреться на солнышке на пляже под лёгкий бриз тёплого моря.

Но до лета ещё далеко, поэтому давайте просто посмотрим на фотографии с отдыха. Но заглянем мы в фотоальбомы наших любимых актёров советского кино. Как они отдыхали на море в те уже далёкие времена.

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Метки: актеры   интересно   отдых   
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13k
Corvus Corax 6 часов назад
Жена Никулина - Татьяна!!!
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кто? кусто! ;-) 5 часов назад
Фото любимых советских актёров на пляже из их домашних архивов
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3k
кто? кусто! ;-) 5 часов назад
пожалуй самый красивый снимок на пляже за всю историю СССР!
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65k
Варакин Алексей 6 часов назад
Группа "Лейся песня" в Сочи
Группа "Лейся песня" в Сочи
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1k
ah3007 Варакин Алексей 5 часов назад
Это Сябры в Ялте
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кто? кусто! ;-) ah3007 5 часов назад
это "Ялла" в Архангельске!
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11k
KOSTELLO 6 часов назад
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