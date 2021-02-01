Фото любимых советских актёров на пляже из их домашних архивов

Начался последний месяц зимы. Где-то во всю свирепствуют морозы и метели, где-то уже почти по весеннему тепло. Но так хочется настоящего тепла. Погреться на солнышке на пляже под лёгкий бриз тёплого моря.

Но до лета ещё далеко, поэтому давайте просто посмотрим на фотографии с отдыха. Но заглянем мы в фотоальбомы наших любимых актёров советского кино. Как они отдыхали на море в те уже далёкие времена.