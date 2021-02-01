Бывший президент Польши Валенса ищет подработку из-за "маленькой" пенсии

77-летний мужчина решил идти работать электриком. И дело не столько в размере пенсии, о которой может мечтать любой поляк, сколько в расточительности жены, тратящей больше, чем они получают вместе взятые.
Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира за поддержку прав рабочих Лех Валенса рассказал журналистам, что стал искать подработку, поскольку его пенсии на жизнь не хватает.
Валенса пожаловался на ограничения в связи с пандемией коронавируса, которые не позволяют ему летать за границу с лекциями, и на расточительность жены, тратящей денег больше, чем получает их домохозяйство.
Валенса рассказал, что после выхода на пенсию ежемесячно получает 6 тысяч злотых (около 1,6 тысячи долларов или более 122 тысяч рублей). Такую пенсию трудно назвать маленькой, даже если сравнивать со средней зарплатой в Польше, которая составляет 4,9 тысячи злотых (99 тысяч рублей).
Председатель забастовочного комитета Лех Валенса на судоверфи в Гданьске, где он работал электриком, 1980 год
По основной профессии Валенса - электрик. Поэтому он и решил искать работу в этой сфере.
"Я бы с удовольствием пошел электриком. Я по сей день помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины", - поделился с журналистами Лех Валенса.
Лех Валенса в 1980 году учредил профсоюз "Солидарность", поддержка которого в разных слоях общества, вынудило государство пойти на ряд уступок рабочим. За эту деятельность он и получил Нобелевскую премию мира в 1983-м году, медаль которой он затем передал в монастырь Ясна Гура, расположенного в городе Ченстохове. В 1990 году Валенса становится президентом Польши, набрав рекордные 74,25 % голосов. В 1995 году он проиграл выборы Александру Квасьневскому.
Лех Валенса еще в прошлом году жаловался на свое финансовое положение, отмечая, что у него было много денег, но он их все раздал на благотворительные цели и теперь "стоит с пустым карманом".
в социалистической Польше его пенсия была бы больше— Йоширо Шмуленсон© (@garr_the_master) February 1, 2021
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(Е. Летов, гр. "Гражданская оборона")