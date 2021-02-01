Бывший президент Польши Валенса ищет подработку из-за "маленькой" пенсии

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира за поддержку прав рабочих Лех Валенса рассказал журналистам, что стал искать подработку, поскольку его пенсии на жизнь не хватает.





Валенса пожаловался на ограничения в связи с пандемией коронавируса, которые не позволяют ему летать за границу с лекциями, и на расточительность жены, тратящей денег больше, чем получает их домохозяйство.



