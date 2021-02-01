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Бывший президент Польши Валенса ищет подработку из-за "маленькой" пенсии

Бывший президент Польши Валенса ищет подработку из-за "маленькой" пенсии (8 фото)

Автор:
01 февраля 2021 19:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Польша   лех валенса   пенсия   подработка   президент   финансовые проблемы   
1899
8

77-летний мужчина решил идти работать электриком. И дело не столько в размере пенсии, о которой может мечтать любой поляк, сколько в расточительности жены, тратящей больше, чем они получают вместе взятые.

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Метки: Польша   лех валенса   пенсия   подработка   президент   финансовые проблемы   
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Эта гадина ещё не сдохла?
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5k
Андрей Крылов 13 минут назад
Мне тут минусую кто? Поляки? Или укры? За что боролся профсоюзный лидер "Солидарности" Лех Валенса? За то, чтоб те предприятия, откуда он был профсоюзным лидером закрылись? Здобулы! Теперь нет тех предприятий от которых он был лидером! НЕТ! Совсем нет! А те, кто мне минусуют - конченные дебилы! Если они не видят очевидное. Нет уже тех мест и предприятий, откуда это чмо в лидеры выдвигалось! ЗДОБУЛЫ полного [мат]. В чём я не прав? Я минусильщикам того же желаю! Чтоб Вам достигнуть того же! Тупые хомяки! Чтоб Вы были должны всему Миру столько. сколько нынешняя Польша! Страна - банкрот! Вечная проститутка Европы.
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2k
Frank Borman 15 минут назад
Лехе надо устроиться обратно в ЦРУ и читать курс лекций "Как стать агентом ЦРУ, организовать цветную ЦРУшную революцию и скинуть собственное правительство". Опыта у Лехи навалом, так что курс будет пользваться успехом. Ну хотя бы у россияненских навальнят или у беларуських тиханят. А значит, ЦРУ ему будет платить большие бабки.
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49k
smakido 16 минут назад
Видно закончились у предателя польского народа " 30 серебренников", полученные от Запада за развал социалистической Польши.
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2k
newegg 18 минут назад
Самое время прикрутить жёнкины хотелки, или дать коленом.
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3k
кто? кусто! ;-) 39 минут назад
Бывший президент Польши Валенса ищет подработку из-за "маленькой" пенсии
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13k
vikklu 42 минуты назад
Где-то в отдалённом уголке пруда ржёт уточка вице-президента России.
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749
Виктор Чикалев 51 минуту назад
Ибо нефиг!
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−43
And Pop 51 минуту назад
Показуха.
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33k
Гёз Уленшпигель 58 минут назад
Официальная в Польше ГОРАЗНО МЕНЬШЕ заявленной в посте! 600-700 евросов считается в Польше з.а.е.б.а.т.е.л.ь.с.к.о.й зарплатой. Штуку евро получают еденицы!!! Если бы всё было так классно не ехали бы пшеки колымить в Про.е.балтику!
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59k
Доктор Джонс Час назад
А для контры, для матёрой, вроде Леха Валенсы, мы заново откроем Бухенвальд и Освенцим...
(Е. Летов, гр. "Гражданская оборона")
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232k
Rusbond Час назад
Пусть сказки пишет, чем всю жизнь и занимался, для своих пшеков.
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−26
vova old 2 часа назад
шушкевича Не забудьте вспомнить который Союз разваливал а теперь жалуется на пенсию. а вот оставался бы доктором наук до сих пор бы спецпаек получал
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9k
кира 2 часа назад
Пора и наших депутатов отправить работать по профессии, а то уже забыли, как трудовые деньги достаются.
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1k
Нудник Шпилкес кира 2 часа назад
ну попробуйте, ментовская дубинка по горбу вам энтузиазма то поубавит
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6k
uutb кира Час назад
А, они работать умеют?
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276
Brontozavr1 2 часа назад
Надо было не в ЕС вступать, а в СНГ, тогда жил бы на пенсии как царь во дворце. И вообще на пенсию не ушёл бы.
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47
Племянник Путина 2 часа назад
ну пусть приезжает. садовником устрою, друзьям показывать буду.
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38
gomozillo Племянник Путина Час назад
Один уже в винном погребе подрабатывает.
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