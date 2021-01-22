В Польше начали бороться с наружной рекламой: 30 снимков "до" и "после"

В Гданьске (наряду с некоторыми другими городами Польши, включая Варшаву) уже очистили от ярких кричащих баннеров и щитов исторический центр города, и теперь улицы и дома выглядят гораздо лучше и естественнее. Очищены уже сотни зданий! Это стало возможным благодаря тому, что в 2015 году в Польше был принят Закон об охране ландшафта.



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