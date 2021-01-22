В Польше начали бороться с наружной рекламой: 30 снимков "до" и "после"

Надо признать, что в современном мире слишком много наружной рекламы. Она бесцеремонно вторгается в городское пространство, загромождая его и закрывая красивую архитектуру зданий. Но есть и хорошие новости: многие начали бороться с засилием "наружки", и один из наглядных примеров - польский портовый город Гданьск.
В Гданьске (наряду с некоторыми другими городами Польши, включая Варшаву) уже очистили от ярких кричащих баннеров и щитов исторический центр города, и теперь улицы и дома выглядят гораздо лучше и естественнее. Очищены уже сотни зданий! Это стало возможным благодаря тому, что в 2015 году в Польше был принят Закон об охране ландшафта.
Документированию этих позитивных изменений посвящена страница "Pogromcy Reklamozy" ("Преступники рекламы") в Facebook.
Документированию этих позитивных изменений посвящена страница "Pogromcy Reklamozy" ("Преступники рекламы") в Facebook.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Гданьск Польша было и стало было стало наружная реклама реклама на стенах реклама на улице рекламные щиты
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Теперь уже нужно платить, чтобы избавить себя от рекламы =(