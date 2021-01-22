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В Польше начали бороться с наружной рекламой: 30 снимков "до" и "после"

В Польше начали бороться с наружной рекламой: 30 снимков "до" и "после" (31 фото)

Автор:
22 января 2021 15:02
Сообщество : Путешествия
Метки: Гданьск   Польша   было и стало   было стало   наружная реклама   реклама на стенах   реклама на улице   рекламные щиты   
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31
Надо признать, что в современном мире слишком много наружной рекламы. Она бесцеремонно вторгается в городское пространство, загромождая его и закрывая красивую архитектуру зданий. Но есть и хорошие новости: многие начали бороться с засилием "наружки", и один из наглядных примеров - польский портовый город Гданьск.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гданьск   Польша   было и стало   было стало   наружная реклама   реклама на стенах   реклама на улице   рекламные щиты   
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9  комментариев
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16k
Марина 2 часа назад
Где подписать чтобы и в моём городе так сделали?
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3k
Мих 53 минуты назад
В очередной раз показывает, что Россия - продажная страна в куда большей мере, чем те, кого Россия хает.
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2k
Иришка Поддубная Час назад
Реклама - отвратительнейшее явление! Везде, со всех щелей. Скоро будет, как предсказывали в Футураме: вместо снов тоже реклама.
Теперь уже нужно платить, чтобы избавить себя от рекламы =(
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2k
Андрей Иришка Поддубная 36 минут назад
Да, ютуб предлагает не затрахивать, если заплатишь
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1k
Дмитрий Час назад
Да, задолбала реклама. Вот как тут.
Ссылка youtu.be
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−14
Sergey Час назад
Как эксплуатируют здания, у которых все окна закрыты рекламой?!
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6k
Михаил Филиппов Час назад
В москве Оленевод после Лужка вот так зачищал. Счас хоть город стал на город похож. Ни ларьков, ни рекламы. Я как в Воронеж 1 раз в год к маман приезжаю, так у меня культурный шок - вывески аж до 2го этажа полезли магазинов. как при нэпе
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
реклама - двигатель прогресса зла. А наружка - это вырвиглазное зло
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16k
Злобный Члегр Vladimir Taranovich 7 минут назад
Наружка - это наружное наблюдение.
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