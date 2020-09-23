Мужчина случайно узнал, что 30 лет назад поужинал с маньяком и чуть не стал его жертвой

Как сейчас вспоминает Ник, мужчина показался ему очень приветливым. Он поинтересовался, что произошло с туристом, и, узнав, что у того нет денег, предложил накормить его ужином в кафе.



"Он был хорошо одет, хорошо говорил. У меня не возникло никаких плохих мыслей на его счёт. Я сам тогда выглядел не очень — ходил с длинными, спутанными волосами", — рассказал Ник.



Баррит с удовольствием принял предложение незнакомца и приятно провёл время в ближайшем кафе.



"Я помню, как он говорил с мягким шотландским акцентом. Временами он смотрел на меня и ничего не говорил, но мне было комфортно."