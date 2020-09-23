Мужчина случайно узнал, что 30 лет назад поужинал с маньяком и чуть не стал его жертвой

В марте 1979 года опоздавший на поезд парень встретил на вокзале Лондона приветливого незнакомца и принял его приглашение поужинать. Однако герой истории и представить не мог, что ужинал он вовсе не с добряком, а настоящим чудовищем, пытающимся заманить его в ловушку.
В марте 1979 года 25-летний новозеландец Ник Баррит попал в неприятную ситуацию в незнакомом для него Лондоне: там парень пропустил последний поезд домой — в Крайстчёрч. Как пишет Daily Mail , молодой человек растерялся и не знал, как ему поступить.
Тогда-то к нему и подошёл незнакомец, которого, по всей видимости, привлёк растерянный вид Баррита. Правда, как оказалось позже, он был совсем не благородным героем.
Тогда-то к нему и подошёл незнакомец, которого, по всей видимости, привлёк растерянный вид Баррита. Правда, как оказалось позже, он был совсем не благородным героем.
На фото: Ник Баррит
Как сейчас вспоминает Ник, мужчина показался ему очень приветливым. Он поинтересовался, что произошло с туристом, и, узнав, что у того нет денег, предложил накормить его ужином в кафе.
"Он был хорошо одет, хорошо говорил. У меня не возникло никаких плохих мыслей на его счёт. Я сам тогда выглядел не очень — ходил с длинными, спутанными волосами", — рассказал Ник.
Баррит с удовольствием принял предложение незнакомца и приятно провёл время в ближайшем кафе.
"Я помню, как он говорил с мягким шотландским акцентом. Временами он смотрел на меня и ничего не говорил, но мне было комфортно."
"Он был хорошо одет, хорошо говорил. У меня не возникло никаких плохих мыслей на его счёт. Я сам тогда выглядел не очень — ходил с длинными, спутанными волосами", — рассказал Ник.
Баррит с удовольствием принял предложение незнакомца и приятно провёл время в ближайшем кафе.
"Я помню, как он говорил с мягким шотландским акцентом. Временами он смотрел на меня и ничего не говорил, но мне было комфортно."
Ник Баррит в 1979 году
Новый знакомый предложил Нику переночевать и дождаться поезда у него дома, но парень вежливо отклонил приглашение.
"Он настаивал, чтобы я пошёл к нему, приводил разные аргументы."
По словам Баррита, новый знакомый выглядел немного взволнованным, он то и дело вытаскивал сигарету, а потом снова засовывал её обратно в пачку.
"Он был настойчив, говоря, что он заплатит за такси до квартиры и даст мне денег на обратную дорогу, но я волновался, что не успею на ранний поезд."
"Он настаивал, чтобы я пошёл к нему, приводил разные аргументы."
По словам Баррита, новый знакомый выглядел немного взволнованным, он то и дело вытаскивал сигарету, а потом снова засовывал её обратно в пачку.
"Он был настойчив, говоря, что он заплатит за такси до квартиры и даст мне денег на обратную дорогу, но я волновался, что не успею на ранний поезд."
Парень отправился обратно на вокзал, успел на утренний поезд, и только в 2006 году понял, насколько правильное решение он принял в лондонском кафе. Включив телевизор спустя почти 30 лет, Ник увидел на экране знакомое лицо — того самого незнакомца, которого он встретил в 1979 году.
Это был документальный фильм, в котором рассказывалось о серийном убийце и некрофиле Деннисе Нильсоне.
"Я уверен, что в тот момент у меня появилось много седых волос. Мне было так страшно, я как будто вернулся в прошлое", — признался Баррит.
Это был документальный фильм, в котором рассказывалось о серийном убийце и некрофиле Деннисе Нильсоне.
"Я уверен, что в тот момент у меня появилось много седых волос. Мне было так страшно, я как будто вернулся в прошлое", — признался Баррит.
Деннис Нильсон
Позже, обратившись к сотрудникам правоохранительных органов, которые сопоставили даты и факты, Ник узнал, что к тому моменту Деннис уже успел убить в своём доме, куда он так настойчиво звал Баррита на ужин, 12 мужчин, а сам новозеландец мог стать тринадцатой жертвой. Полиция Лондона в 70-х активно искала Нильсона, но арестовать его удалось лишь в 1983 году.
Нильсон получил прозвище «Милый убийца» за свою манеру общаться с потенциальными жертвами и неброский внешний вид. С 1978 по 1983 год он убил 15 человек, но сам признался только в 12 случаях. Следователи установили, что он нападал исключительно на подростков и молодых мужчин.
Несколько жертв маньяка
После убийства, сообщают журналисты, Нильсон устраивал с трупами своих жертв чаепития, а позже расчленял их и смывал части тела в канализацию. Именно это и позволило полицейским выйти на след маньяка — однажды вызванный из-за засора сантехник увидел в трубах плоть и вызвал стражей порядка. Нильсон был приговорён к пожизненному заключению и скончался в тюрьме в 2018 году от разрыва аорты.
Сейчас для Ника очевидно, что он родился в рубашке, ведь встретить такого незнакомца не пожелаешь и врагу.
Сейчас для Ника очевидно, что он родился в рубашке, ведь встретить такого незнакомца не пожелаешь и врагу.
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А сейчас типа норм.....
Как запомнить лицо человека , которого недолго видел 30 лет назад?
.
попробуйте вспомнить лицо вашего попутчика в поезде 30 лет назад.
Бывают люди с офигенной памятью на лица. Они могут не помнить других важных деталей, но лица помнят.
Я вот, например, не понимаю, как люди по памяти умудряются составлять фотороботы. Но многие ведь могут.
А помимо этого- бывают лица неброские и незапоминающиеся, а бывают весьма фактурные, которые захочешь забыть и не забудешь... У этого Нильсона рожа весьма фактурная как раз...
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Ник оказался не геем только и всего.
Все остальные не были против сладкой ночи с незнакомцем.