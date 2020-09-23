FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4171 пост • 1107 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Мужчина случайно узнал, что 30 лет назад поужинал с маньяком и чуть не стал его жертвой

Мужчина случайно узнал, что 30 лет назад поужинал с маньяком и чуть не стал его жертвой (6 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:44
Сообщество : Истории
Метки: англия   в мире   история   лондон   люди   маньяк   повезло   
2691
6
В марте 1979 года опоздавший на поезд парень встретил на вокзале Лондона приветливого незнакомца и принял его приглашение поужинать. Однако герой истории и представить не мог, что ужинал он вовсе не с добряком, а настоящим чудовищем, пытающимся заманить его в ловушку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: англия   в мире   история   лондон   люди   маньяк   повезло   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Мафусаил Час назад
Бойтесь данайцев - дары приносящих...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Денис 9 минут назад
Рецепт прост - не будь жопотрахом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Станислав 16 минут назад
Еще раз подтверждается поговорка: "Бесплатный сыр только в мышеловке". Мужику повезло несказанно, конечно, понимать что ты мог умереть вот так...жуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Wolf 20 минут назад
"Я сам тогда выглядел не очень ходил с длинными, спутанными волосами", рассказал Ник."
А сейчас типа норм.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Феофанов 41 минуту назад
Как говаривал Ганибал Лектор - "Человек вы не очень, в рагу не пожелаешь!..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Мужик мужика угощает ужином,приглашает к себе домой,говорит с мягким акцентов, может маньяк просто пид-а-ров отлавливал на живца?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
иванов дмитрий Час назад
Пахнет или фейком или феноменом.
Как запомнить лицо человека , которого недолго видел 30 лет назад?
.
попробуйте вспомнить лицо вашего попутчика в поезде 30 лет назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kozlodoev иванов дмитрий 39 минут назад
Вот вообще рассуждение ни о чём. Не помнить лица - это лишь ваше частное свойство.
Бывают люди с офигенной памятью на лица. Они могут не помнить других важных деталей, но лица помнят.
Я вот, например, не понимаю, как люди по памяти умудряются составлять фотороботы. Но многие ведь могут.

А помимо этого- бывают лица неброские и незапоминающиеся, а бывают весьма фактурные, которые захочешь забыть и не забудешь... У этого Нильсона рожа весьма фактурная как раз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фантом Час назад
Мягкий шотландский акцент...
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora Час назад
Новый знакомый предложил Нику переночевать и дождаться поезда у него дома, но парень вежливо отклонил приглашение.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ник оказался не геем только и всего.
Все остальные не были против сладкой ночи с незнакомцем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины Австралийка рассказала, как отказ от алкоголя помог ей изменить её жизнь Австралийка рассказала, как отказ от алкоголя помог ей изменить её жизнь В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями Рыбаки поймали гигантского морского дьявола весом 80 килограммов Рыбаки поймали гигантского морского дьявола весом 80 килограммов Мальчик, который копировал трюки Брюса Ли, сам стал легендой Мальчик, который копировал трюки Брюса Ли, сам стал легендой Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

913246



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры
3
236
Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры
Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост
3
33
Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему фабрика «Красный Октябрь» так называется?
0
5
Почему фабрика «Красный Октябрь» так называется?
Музеи-аптеки Европы
0
5
Музеи-аптеки Европы
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#животные#дтп#авто авария#СССР#разное#в мире#авария дня#повезло
#фото#интересно#интересное#россия#природа#вещи#смешные#кино#картинки#футбол
#история#факты#авария#прикольные#реакция#люди#на различный вкус#собака#москва#смерть

На что жалуетесь?

Вернуться