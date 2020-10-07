Англичанин провёл эксперимент: прошёлся в платье по Лондону и посмотрел на реакцию жителей

На днях бренд Gucci выпустил в продажу свой новый наряд – оранжевое платье для мужчин, которое призвано бороться с "токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность". Стоимость платья составила 1700 фунтов стерлингов (около 171 тыс рублей).
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Однако не все англичане оценили новшество и бросились "бороться со стереотипами".
Поэтому телеведущий и комик Саймон Томпсон решил провести эксперимент, погулять по Лондону в подобном платье в течение дня и посмотреть на реакцию горожан.
Тратиться на брендовую вещь он не захотел и прикупил недорогой аналог.
Поэтому телеведущий и комик Саймон Томпсон решил провести эксперимент, погулять по Лондону в подобном платье в течение дня и посмотреть на реакцию горожан.
Тратиться на брендовую вещь он не захотел и прикупил недорогой аналог.
По словам Саймона, он хоть и прогрессивный человек, но этот наряд вызывает ассоциации с женским платьем.
Сначала он гулял в центральной части города, где много бутиков, модных магазинов. К удивлению телеведущего, люди на него совершенно не обращали внимания.
Позже он переместился в район, где живут простые люди, которые одеваются более традиционно. Тогда-то мужчину стали осматривать, фотографировать, смеяться. Несколько раз к нему подходили с вопросом, не гей ли он. Какой-то мужчина из толпы крикнул, что Саймон не может носить женское платье.
По итоговой оценке телеведущего молодое поколение отнеслось дружелюбно и даже с интересом, из-за женского фасона одежды многие предположили, что он гей, некоторые англичане смеялись.
Сам же Саймон посчитал эту модель неудобной – ему было узковато в плечах, не нравилось, что облегает грудь, да и цвет "на любителя". Он сказал, если будет выпущена подобная вещь с учётом его пожеланий, то он с удовольствием будет её носить.
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Прогрессивный человек, это человек, который имеет свое собственное мнение и думает своей головой, а не тот, кто считает гомосексуализм нормой
А что дальше? Накладные цыцки и бампер? Пришёл бы он ко мне на район в моём детстве, пропиарился бы до больнички ровно за 3, 2, 1, 0,0 секунды.
Так и живём...
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еб.ануться можно от этой фразы!
а не колготки, как у петуха слева
.
Думается, более живой отклик он нашел бы в таком городе как Махачкала, например.
Настоящие мужики носят черное.