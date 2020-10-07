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Англичанин провёл эксперимент: прошёлся в платье по Лондону и посмотрел на реакцию жителей

Англичанин провёл эксперимент: прошёлся в платье по Лондону и посмотрел на реакцию жителей (10 фото)

Автор:
07 октября 2020 20:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: gucci   англия   лондон   мужчина   платье   прогулка   эксперимент   
3379
10
На днях бренд Gucci выпустил в продажу свой новый наряд – оранжевое платье для мужчин, которое призвано бороться с "токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность". Стоимость платья составила 1700 фунтов стерлингов (около 171 тыс рублей).
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Метки: gucci   англия   лондон   мужчина   платье   прогулка   эксперимент   
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79  комментариев
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6k
KOSTELLO 3 часа назад
По словам Саймона, он хоть и прогрессивный человек

Прогрессивный человек, это человек, который имеет свое собственное мнение и думает своей головой, а не тот, кто считает гомосексуализм нормой
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1k
Mellivora 7 минут назад
Надо было в мусульманский район идти....
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273
Андрей 24 минуты назад
Классический вирус по модели Скотта Адамса. Вирусит со всех утюгов не первый день.

А что дальше? Накладные цыцки и бампер? Пришёл бы он ко мне на район в моём детстве, пропиарился бы до больнички ровно за 3, 2, 1, 0,0 секунды.

Так и живём...
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25k
Teodor Полчаса назад
Вот что бывает, когда вместо дорогого брендового платья надеваешь китайскую подделку! Неудивительно, что продвинутые лондонцы подняли его на смех...
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876
Акроко 43 минуты назад
Вот зачем? Женская одежда менее удобна по определению. То что они у нас штаны и пиджак своровали, то это им только в профит было. Зачем же усложнять себе жизнь их юбками?
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17k
Vital Idol 43 минуты назад
йопта, у них мужики в юбках ходят! подумаешь, платье....
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32k
figny 53 минуты назад
оранжевое платье для мужчин, которое призвано бороться с "токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность".
---
еб.ануться можно от этой фразы!
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4k
Elmaestro 54 минуты назад
ладно хоть джинсы нормальные,
а не колготки, как у петуха слева
.
ладно хоть джинсы нормальные, а не колготки, как у петуха слева .
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−13
Князь Курбский 58 минут назад
Но если мне его подарят согласен ходить в нем на работу. Хоть каждый день, но тогда несколько и разного вида.
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−13
Князь Курбский 59 минут назад
Ябкупил. Да дорого с моей зарплатой
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18k
pssst Час назад
Помню, был видосик, как англичанин в платье на Евро2016 съездил...
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2k
au3 Час назад
А член еще можно иметь или надо стесняться? Влагалища тоже ворпос касается
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6k
gena Час назад
Не тот город для социального эксперимента.
Думается, более живой отклик он нашел бы в таком городе как Махачкала, например.
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31k
Геша Бородач 2 часа назад
тема платья не раскрыта - джинсы надо было снять! )))
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7k
Prostovopros Геша Бородач Час назад
Проявился ты, Геша, невзначай ))
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4k
Летучий Мыш 2 часа назад
Вот такая вот тавтология...
Вот такая вот тавтология...
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19k
Владимир 2 часа назад
Нда, мир катится в жопу..
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501
newegg 2 часа назад
Да у него платье не того цвета.
Настоящие мужики носят черное.
Да у него платье не того цвета. Настоящие мужики носят черное.
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16k
Феникс newegg Час назад
это слишком тонкая шутка для нашего цирка))
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3k
Vadim newegg Полчаса назад
И только [мат] всех цветов радуги
И только <span style='color:gray'>[мат]</span> всех цветов радуги
И только <span style='color:gray'>[мат]</span> всех цветов радуги
И только <span style='color:gray'>[мат]</span> всех цветов радуги
И только <span style='color:gray'>[мат]</span> всех цветов радуги
И только <span style='color:gray'>[мат]</span> всех цветов радуги
И только <span style='color:gray'>[мат]</span> всех цветов радуги
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Подобного придурка видел с Севастополе на пл. восставших. Мужик с бородой и в женском платье. Смотрели на него все как на придурка. И даже меня подмывало спросить, что он за "чудо дивное" но тут подъехал мой троллейбус, а я спешил и не спросил. А интересно было, он прикалывался, или реально шибанутый?
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Минусанул наверняка какой-то [мат] в платье! :) Может быть даже тот самый...
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98
Dmitry P 3 часа назад
Англичанин провёл эксперимент: прошёлся в платье по Лондону и посмотрел на реакцию жителей
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18k
pssst Dmitry P Час назад
Просто замечание... на картине один мужик в платье, второй в топике, а третий - в халате.
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9k
кира 3 часа назад
Не там он экспериментирует. Его бы в день десантника поближе к фонтанам, вот тогда эксперимент был бы очень быстро завершён, и сомнений не осталось бы никаких.
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182
чокнутый кира 2 часа назад
а чем он отличается от тех педиков в фонтане?
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3k
Мих 3 часа назад
Ну и мудак он.
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1k
alex5450 Мих 3 часа назад
Он деньги зарабатывает. А журналист почти проститутка. Она телом торгует, а журналист своим "мнением". Хочешь чтобы платили - нужно подмахивать в правильном направлении.
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