Англичанин провёл эксперимент: прошёлся в платье по Лондону и посмотрел на реакцию жителей

Сам же Саймон посчитал эту модель неудобной – ему было узковато в плечах, не нравилось, что облегает грудь, да и цвет "на любителя". Он сказал, если будет выпущена подобная вещь с учётом его пожеланий, то он с удовольствием будет её носить.