В Киеве неизвестный напал на журналистку в прямом эфире, но от наказания не ушел

Закрывая лицо, хулиган поспешил отойти от съемочной группы, видя, что камеры теперь направлены на него, но недалеко - поскользнувшись, мужчина растянулся на льду.

После этого нападавший попытался еще раз ударить журналистку. От выходки незнакомца съемочная группа была в недоумении. Тема не такая острая, чтобы ожидать нападения в прямом эфире. Камере все-таки удалось заснять лицо мужчины и скриншот кадра отправился в полицию. Стражи порядка пообещали найти дебошира и разобраться в этом инциденте.