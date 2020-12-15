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В Киеве неизвестный напал на журналистку в прямом эфире, но от наказания не ушел

В Киеве неизвестный напал на журналистку в прямом эфире, но от наказания не ушел (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 08:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   гололед   карма настигла   киев   коммунальные службы   упал   
2714
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1
Украинская журналистка вела репортаж об уборке территории, когда на нее набросился мужчина. Он попытался ударить девушку, при этом закрывая лицо. Карма оказалась незамедлительной.

Источник:

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Метки: видео   гололед   карма настигла   киев   коммунальные службы   упал   
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19  комментариев
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802
Василий Кортнев 53 минуты назад
а девочка такая довольная что ей влупили в прямом эфире, даже радость скрыть не может.
по морде рады получить - лишь бы хайпануть.
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2k
KL11 9 минут назад
Что она там лопочет? Всё про "богато" да про "богато". Разбогатели что ль?
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2k
АБЕЗЬЯН KL11 Минуту назад
Богато мусора, богато. И льда и говна....
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25k
Антон 24 минуты назад
чота на постанову похоже очень-очень сильно.
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5k
Александр 45 минут назад
Зачем журналистка огрела прохожего лопатой по голове, а затем лежачего добивала ногами?
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143k
☭Cheкаво☭ 46 минут назад
Ларьки стоят, ну прямо как в России, в "святые 90е", с жвачками, лимонадом, и даже АМАРЕТТО, и сигареты по-штучно?)
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252
sashko bogdanoff ☭Cheкаво☭ 41 минуту назад
"по-штучно"? Ахахах! При-кол
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143k
☭Cheкаво☭ sashko bogdanoff 40 минут назад
да я видел что корректор ругался)
ПОШТУШНО правильно.
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12k
ЦСКА 47 минут назад
Пи....сы они и в Африке пи....сы! Здоровенный хряк, "дуже сильно вдарил, молоду, красиву дывчину по облычию" и теперь у неё будэ синэк! Козёв!
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730
QQ 49 минут назад
Дуже богато
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143k
☭Cheкаво☭ 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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38
Вадим Час назад
да там и так журналисты по е ..ку получают через день, а будут еще чаще- так что норм.
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503
Владимир Вадим 8 минут назад
Откуда житель Африки может знать что происходит где-то "там"?
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8k
harlamov Час назад
Да, это не Рио-де-Жанейро...
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7k
Кенвуд Час назад
Красивая девочка. Зачем в такое захолустье залезла?
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33k
AGM Час назад
Симпатишная Камилла. И разговаривает понятно хоть и по-украински. И мужик грохнулся эпично.
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Цирк.......Цирк........Цирк
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