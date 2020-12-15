В Киеве неизвестный напал на журналистку в прямом эфире, но от наказания не ушел

Украинская журналистка вела репортаж об уборке территории, когда на нее набросился мужчина. Он попытался ударить девушку, при этом закрывая лицо. Карма оказалась незамедлительной.
Журналистка Kiev.Live в прямом эфире вела репортаж. Девушку интересовала уборка территорий на станции метро "Выдубичи" в Киеве. Корреспондент показала на ледяную кашу под ногами, заметив, что под слоем воды находится скользкий лед и передвижение тут может быть небезопасным.
Потом корреспондент подошла к киоску, чтобы поинтересоваться, как убирают свою территорию предприниматели, занимающиеся тут торговлей, как в этот момент на девушку напал неизвестный мужчина. Он толкнул журналистку и ее оператора, крикнув, чтобы те уходили.
Закрывая лицо, хулиган поспешил отойти от съемочной группы, видя, что камеры теперь направлены на него, но недалеко - поскользнувшись, мужчина растянулся на льду.
После этого нападавший попытался еще раз ударить журналистку. От выходки незнакомца съемочная группа была в недоумении. Тема не такая острая, чтобы ожидать нападения в прямом эфире. Камере все-таки удалось заснять лицо мужчины и скриншот кадра отправился в полицию. Стражи порядка пообещали найти дебошира и разобраться в этом инциденте.
После этого нападавший попытался еще раз ударить журналистку. От выходки незнакомца съемочная группа была в недоумении. Тема не такая острая, чтобы ожидать нападения в прямом эфире. Камере все-таки удалось заснять лицо мужчины и скриншот кадра отправился в полицию. Стражи порядка пообещали найти дебошира и разобраться в этом инциденте.
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по морде рады получить - лишь бы хайпануть.
ПОШТУШНО правильно.