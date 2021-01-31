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Прекрасное фото с утренним умыванием маленького львёнка

Прекрасное фото с утренним умыванием маленького львёнка (4 фото)

Автор:
31 января 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: животные   львенок   милота   природа   умывание   фото   
90
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Этот львёнок выглядит слегка смущённым в момент, когда две львицы умывают его утром своими языками.

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Метки: животные   львенок   милота   природа   умывание   фото   
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