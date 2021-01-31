Прекрасное фото с утренним умыванием маленького львёнка

Этот львёнок выглядит слегка смущённым в момент, когда две львицы умывают его утром своими языками.
3-месячному детёнышу каким-то совершенно необъяснимым образом удалось привлечь внимание взрослых самок из прайда Сала в Национальном заказнике Маасай Мара, Кения.
Данные потрясающие снимки были сделаны в парке сразу после рассвета. Запечатлел же их Марк Бойд (Mark Boyd), директор природоохранной организации Safari Collection Footprint Foundation.
Данные потрясающие снимки были сделаны в парке сразу после рассвета. Запечатлел же их Марк Бойд (Mark Boyd), директор природоохранной организации Safari Collection Footprint Foundation.
«Я люблю этот невероятно особенный и интимный момент в семье львов, которую я знаю и с которой провёл много времени последние 7 лет», — рассказал он.
«Мы покинули лагерь на рассвете, чтобы попытаться найти этот прайд львов до восхода солнца, их рёв поблизости мы услышали ранним утром.»
«Когда мы их обнаружили, они с восходом солнца чистились и растягивались.»
«Когда мы их обнаружили, они с восходом солнца чистились и растягивались.»
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