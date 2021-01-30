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Коала притворилась мертвой после того, как ее сбила машина

Коала притворилась мертвой после того, как ее сбила машина (3 фото)

Автор:
30 января 2021 10:31
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   животные   коала   милота   притворилась мертвой   фото   
140
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Трогательная история спасения коалы по кличке Майкрософт, которая едва не стала жертвой ДТП.

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Метки: Австралия   животные   коала   милота   притворилась мертвой   фото   
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BillyBonzz 43 минуты назад
Коала притворилась мертвой после того, как ее сбила машинаПосмотреть
Коала притворилась мертвой после того, как ее сбила машина
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