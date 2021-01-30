Коала притворилась мертвой после того, как ее сбила машина

Майкрософта отвезли в клинику для диких животных службы RSPCA, где оказалось, что у него повреждена челюсть. Сейчас коалу лечат, а когда она поправится, выпустят назад в лес.



Получив небольшие или серьезные травмы, коалы часто впадают в шок. Внешне это может выглядеть так, словно животное умерло, объяснил старший спасатель Майк Фаулер. Он также рассказал, что «знаком» с Майкрософтом лично. Ранее коала уже попадала в переделку, и один из спасателей назвал животное в честь технологического гиганта.



«Хотя я лично предпочел бы Эппл», — пошутил он.