Коала притворилась мертвой после того, как ее сбила машина

Трогательная история спасения коалы по кличке Майкрософт, которая едва не стала жертвой ДТП.
Один из водителей заметил коалу лежащей на обочине дороги в окрестностях Брисбена. Животное казалось мертвым, но мужчина все же подошел поближе, чтобы проверить, сообщает Daily Mail. К своему огромному облегчению австралиец заметил, что коала не только дышит, но и вполне в сознании. Однако животному все же нужна была помощь.
Майкрософта отвезли в клинику для диких животных службы RSPCA, где оказалось, что у него повреждена челюсть. Сейчас коалу лечат, а когда она поправится, выпустят назад в лес.
Получив небольшие или серьезные травмы, коалы часто впадают в шок. Внешне это может выглядеть так, словно животное умерло, объяснил старший спасатель Майк Фаулер. Он также рассказал, что «знаком» с Майкрософтом лично. Ранее коала уже попадала в переделку, и один из спасателей назвал животное в честь технологического гиганта.
«Хотя я лично предпочел бы Эппл», — пошутил он.
Получив небольшие или серьезные травмы, коалы часто впадают в шок. Внешне это может выглядеть так, словно животное умерло, объяснил старший спасатель Майк Фаулер. Он также рассказал, что «знаком» с Майкрософтом лично. Ранее коала уже попадала в переделку, и один из спасателей назвал животное в честь технологического гиганта.
«Хотя я лично предпочел бы Эппл», — пошутил он.
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