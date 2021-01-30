Повседневная жизнь Ванкувера на потрясающих цветных фотографиях, 50-70-е годы

Фред Херцог уже тогда много работал с цветной фотографией, что было необычно для 50-х и 60-х годов, когда фотоискусство в основном было черно-белым. Он снимал обычную городскую жизнь - витрины магазинов, неоновые вывески, рекламные щиты, секонд-хенды, пустыри, кафе, толпы людей на улицах - но делал это так, что каждая фотография становилась произведением искусства.



Фотографировал Фред Херцог почти всегда с помощью слайд-пленки Kodachrome, которую было очень трудно распечатать. Лишь в середине семидесятых годов технологии печати развились в достаточной степени для того, чтобы делать пигментные отпечатки, которые соответствовали цвету и интенсивности пленки Kodachrome.