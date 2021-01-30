Повседневная жизнь Ванкувера на потрясающих цветных фотографиях, 50-70-е годы

Фотограф Фред Херцог родился в Штутгарте, Германия, в 1930 году. Потеряв обоих родителей, после войны он иммигрировал в Канаду и в 1953 году поселился в Ванкувере. Он очень полюбил этот город; часто гулял по нему со своей камерой, наблюдал и документировал повседневную жизнь. Благодаря ему мы теперь можем на минутку заглянуть в прошлое.
Фред Херцог уже тогда много работал с цветной фотографией, что было необычно для 50-х и 60-х годов, когда фотоискусство в основном было черно-белым. Он снимал обычную городскую жизнь - витрины магазинов, неоновые вывески, рекламные щиты, секонд-хенды, пустыри, кафе, толпы людей на улицах - но делал это так, что каждая фотография становилась произведением искусства.
Фотографировал Фред Херцог почти всегда с помощью слайд-пленки Kodachrome, которую было очень трудно распечатать. Лишь в середине семидесятых годов технологии печати развились в достаточной степени для того, чтобы делать пигментные отпечатки, которые соответствовали цвету и интенсивности пленки Kodachrome.
Фотографировал Фред Херцог почти всегда с помощью слайд-пленки Kodachrome, которую было очень трудно распечатать. Лишь в середине семидесятых годов технологии печати развились в достаточной степени для того, чтобы делать пигментные отпечатки, которые соответствовали цвету и интенсивности пленки Kodachrome.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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