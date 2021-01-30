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Повседневная жизнь Ванкувера на потрясающих цветных фотографиях, 50-70-е годы

Повседневная жизнь Ванкувера на потрясающих цветных фотографиях, 50-70-е годы (30 фото)

Автор:
30 января 2021 12:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: 20 век в цвете   60-е годы   ванкувер   фотограф   цветные снимки   цветные фотографии   
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Фотограф Фред Херцог родился в Штутгарте, Германия, в 1930 году. Потеряв обоих родителей, после войны он иммигрировал в Канаду и в 1953 году поселился в Ванкувере. Он очень полюбил этот город; часто гулял по нему со своей камерой, наблюдал и документировал повседневную жизнь. Благодаря ему мы теперь можем на минутку заглянуть в прошлое.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 20 век в цвете   60-е годы   ванкувер   фотограф   цветные снимки   цветные фотографии   
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