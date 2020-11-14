Кошка-скейтер стала звездой инстаграма

Кошка по имени Йети стала звездой соцсетей, освоив скейт и катаясь на нем для развлечения по дому безо всякой помощи хозяев!
Белая гималайская кошка по кличке Йети живет в канадском Ванкувере и удивляет не только своих хозяев, но и обитателей соцсетей своим умением ловко управляться со скейтбордом.
Хозяева Йети, Кайли Кимлер и Рэнди Прайс, утверждают, что случайно принесли в комнату скейтборд, и кошка сама проявила к нему интерес - ее не пришлось даже учить.
Хозяева Йети сами удивились,увидев, как кошка, отталкиваясь лапой, прыгает на скейт и катится на нем.
Хозяева несколько раз сумели заснять ее развлечения и выложили ролики в социальные сети - и Йети тут же стала звездой, набраы огромное количество просмотров.
Как только Кайли и Рэнди удается заснять скейтинговые упражнения Йети, они выкладывают ролики в инстаграм и TikTok.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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