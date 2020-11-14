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Кошка-скейтер стала звездой инстаграма

Кошка-скейтер стала звездой инстаграма (9 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2020 16:23
Сообщество : Животные
Метки: ванкувер   домашние животные   домашние любимцы   животные   йети   кошка-скейтер   кошки   удивительное рядом   
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Кошка по имени Йети стала звездой соцсетей, освоив скейт и катаясь на нем для развлечения по дому безо всякой помощи хозяев!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ванкувер   домашние животные   домашние любимцы   животные   йети   кошка-скейтер   кошки   удивительное рядом   
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Броненосец Потелкам Час назад
интересный ламинат подобрали......
интересный ламинат подобрали......
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