Америка, которой давно уже нет: как выглядела жизнь в США в 1960-е годы

1960-е годы были десятилетием революций и перемен в политике, музыке и обществе во всем мире. Это началось в Соединенных Штатах и Великобритании, а затем распространилось на континентальную Европу и другие части земного шара.
1960-е годы были эпохой протеста. Движение за гражданские права, протест против расовой дискриминации, к концу 60-х - протест против войны во Вьетнаме, активизация борьбы за права женщин (в том числе право на использование противозачаточных средств) и т. д.
К этому времени произошла смена ценностей, которыми жили люди старшего, довоенного и военного поколения. А молодежь начала сомневаться в традиционных ценностях и установках, и протестовать против общества и всего, что тогда было мейнстримом. Появились новые молодежные субкультуры - например, хиппи в странных одеждах, пропагандирующие внутреннюю свободу, любовь и пацифизм.
Эти увлекательные фотографии были найдены Дином Авантсом и показывают, как выглядела жизнь в Соединенных Штатах в 1960-е годы.
К этому времени произошла смена ценностей, которыми жили люди старшего, довоенного и военного поколения. А молодежь начала сомневаться в традиционных ценностях и установках, и протестовать против общества и всего, что тогда было мейнстримом. Появились новые молодежные субкультуры - например, хиппи в странных одеждах, пропагандирующие внутреннюю свободу, любовь и пацифизм.
Эти увлекательные фотографии были найдены Дином Авантсом и показывают, как выглядела жизнь в Соединенных Штатах в 1960-е годы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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ценности . как всегда , старое разрушили - нового не построили. и каждый фрик сегодня - личность . с чем боролись - на то и напоролись.