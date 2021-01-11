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Америка, которой давно уже нет: как выглядела жизнь в США в 1960-е годы

Америка, которой давно уже нет: как выглядела жизнь в США в 1960-е годы (35 фото)

Автор:
11 января 2021 15:52
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 60-е   60-е годы   Старые фотоснимки   жизнь в сша   как это было   старые снимки   сша   
1051
35
1960-е годы были десятилетием революций и перемен в политике, музыке и обществе во всем мире. Это началось в Соединенных Штатах и Великобритании, а затем распространилось на континентальную Европу и другие части земного шара.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 60-е   60-е годы   Старые фотоснимки   жизнь в сша   как это было   старые снимки   сша   
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12  комментариев
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2k
евгений Час назад
Как глоток свежего воздуха
Из всех фоток, только на нескольких есть нигеры...и то, если приглядываться. Никаких жирных свинобл@дей, снующих с таким же помётом, от фуд-корта до макдака. Все как щепочки, как гребаные Хепбёрн. Или даже Джеки. Стильные люди, стильные машины, дома...стильное все. Во что ты превратилась омерика
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3k
Bhaal 12 минут назад
Самое лучшее время в США - 50-е и 60-е.
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5k
evenSeven Полчаса назад
"тот, кто говорит, что помнит 60-е, того на самом деле там не было" (с)
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Эхххх... такую страну просрали
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47k
alertol 39 минут назад
Хм... С чего это нет? Тайм сквер куда-то делся ? Или во Флориде нет ни домов ни машин ? Может белые пески кто-то перекрасил ?
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
накрыло ностальгией...
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34k
dima423 Ego sum qui sum Час назад
ну а чего, ту америку очень интересно сравнивать с ссср тех же лет... и в 99% случаев сравнение не в пользу ссср будет) Да, тогда америка реально была крутой страной, не то что сейчас, негритянско-гомосексуальная помойка с падающим уровнем жизни и в враждой в обществе)
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15k
Ego sum qui sum dima423 Час назад
сравнивать по фото?
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11k
Андрей Дядя dima423 56 минут назад
вопрос почему ? традиционные ценности как семья , церковь , труд. и европа тех лет была на подъеме по тем же причинам.

ценности . как всегда , старое разрушили - нового не построили. и каждый фрик сегодня - личность . с чем боролись - на то и напоролись.
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34k
dima423 Ego sum qui sum 53 минуты назад
Ну я еще и книжки люблю читать... например в рассказах Кинга часто описывается быт и жизнь америки в эти годы или Селенджера, ну там немного более ранний период... так же много фильмов есть, где обычная жизнь среднего класса америки видна...
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47k
alertol Андрей Дядя 36 минут назад
Прикол что другие страны пытаются это повторить, включая Россию, типа с нами такого не случится, мы наступим на эти же грабли, но у нас итог наверное будет другим.
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