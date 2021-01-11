Америка, которой давно уже нет: как выглядела жизнь в США в 1960-е годы

1960-е годы были эпохой протеста. Движение за гражданские права, протест против расовой дискриминации, к концу 60-х - протест против войны во Вьетнаме, активизация борьбы за права женщин (в том числе право на использование противозачаточных средств) и т. д.



К этому времени произошла смена ценностей, которыми жили люди старшего, довоенного и военного поколения. А молодежь начала сомневаться в традиционных ценностях и установках, и протестовать против общества и всего, что тогда было мейнстримом. Появились новые молодежные субкультуры - например, хиппи в странных одеждах, пропагандирующие внутреннюю свободу, любовь и пацифизм.



Эти увлекательные фотографии были найдены Дином Авантсом и показывают, как выглядела жизнь в Соединенных Штатах в 1960-е годы.