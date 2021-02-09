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Париж в цвете, автохромы Жюля Жерве-Куртельмона, 1923 г

Париж в цвете, автохромы Жюля Жерве-Куртельмона, 1923 г (32 фото)

Автор:
09 февраля 2021 14:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1923 год   Старые фотоснимки   автохром   париж   фотограф   цветные фотографии   цветные фотографии начала 20 века   
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Эти снимки перенесут вас в прошлое и вы увидите, как выглядел Париж в 1923 году. Изображения получены с использованием автохромного фотопроцесса - первой в мире массовой технологии цветной фотографии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1923 год   Старые фотоснимки   автохром   париж   фотограф   цветные фотографии   цветные фотографии начала 20 века   
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1  комментарий
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Мойша 16 минут назад
таки вещь...
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