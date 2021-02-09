Париж в цвете, автохромы Жюля Жерве-Куртельмона, 1923 г

Эти снимки перенесут вас в прошлое и вы увидите, как выглядел Париж в 1923 году. Изображения получены с использованием автохромного фотопроцесса - первой в мире массовой технологии цветной фотографии.
Жюль Жерве-Куртельмон родился в 1863 году недалеко от Парижа, а вырос в Алжире, где провел двадцать лет своей жизни. Путешествиям по Востоку фотограф посвятил большую часть своей профессиональной карьеры.
Поначалу он экспериментировал с монохромной фотографией, а затем, с 1907 года, начал использовать технику Autochrome братьев Люмьер. В 1911 году Куртельмон открыл в Париже "Дворец автохромии" на улице Монмартр, 167 - в нем были выставочный зал, фотостудия, лаборатория и лекционный зал на 250 мест. Именно в этом зале он показывал публике свои автохромы, сделанные во время путешествий по Востоку.
Когда началась Первая мировая война, Куртельмон вернулся в свою родную провинцию, чтобы вести фотолетопись войны. Он также продолжал показывать свои снимки во "Дворце", особенно поля битв на Марне. После войны Куртельмон начал работать в американском издании, и в конце концов стал фотографом National Geographic.
Париж 20-х годов был загадочным и "легкомысленным" местом. Общепринятые нормы ставились под сомнение, а молодежь экспериментировала и пыталась найти себя в этом новом мире. На дорогах появились машины; открылись кинотеатры, где показывали первые в мире немые фильмы; в домах появились радиоприемники; в музыкальных залах процветал джаз, в изобразительном искусстве и архитектуре появился стиль ар-деко.
Жюль Жерве-Куртельмон оставил прекрасные цветные изображения Парижа 1923 года - фотографии достопримечательностей и просто уличные зарисовки, передающие дух того времени.
Поначалу он экспериментировал с монохромной фотографией, а затем, с 1907 года, начал использовать технику Autochrome братьев Люмьер. В 1911 году Куртельмон открыл в Париже "Дворец автохромии" на улице Монмартр, 167 - в нем были выставочный зал, фотостудия, лаборатория и лекционный зал на 250 мест. Именно в этом зале он показывал публике свои автохромы, сделанные во время путешествий по Востоку.
Когда началась Первая мировая война, Куртельмон вернулся в свою родную провинцию, чтобы вести фотолетопись войны. Он также продолжал показывать свои снимки во "Дворце", особенно поля битв на Марне. После войны Куртельмон начал работать в американском издании, и в конце концов стал фотографом National Geographic.
Париж 20-х годов был загадочным и "легкомысленным" местом. Общепринятые нормы ставились под сомнение, а молодежь экспериментировала и пыталась найти себя в этом новом мире. На дорогах появились машины; открылись кинотеатры, где показывали первые в мире немые фильмы; в домах появились радиоприемники; в музыкальных залах процветал джаз, в изобразительном искусстве и архитектуре появился стиль ар-деко.
Жюль Жерве-Куртельмон оставил прекрасные цветные изображения Парижа 1923 года - фотографии достопримечательностей и просто уличные зарисовки, передающие дух того времени.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 1923 год Старые фотоснимки автохром париж фотограф цветные фотографии цветные фотографии начала 20 века
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