Дореволюционный Узбекистан в цветных фотографиях Прокудина-Горского 1907-1911 годов

Для получения цветных фотографий Прокудин-Горский использовал фотоаппарат немецкого ученого Адольфа Мите. У каждого снимка было три негатива одинакового размера (9 см в ширину и 24 см в высоту), изготовленных из стекла и покрытых специальной смесью, изобретенной и запатентованной Прокудиным-Горским. Эти негативы создавались при помощи трех стеклянных фильтров, установленных в камере. Они отвечали за синий, зеленый и красный цветовой спектр. Три изображения накладывали друг на друга и пропускали сквозь них красный, зеленый и синий цвет, в результате чего проецировалось цветное изображение.