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Дореволюционный Узбекистан в цветных фотографиях Прокудина-Горского 1907-1911 годов

Дореволюционный Узбекистан в цветных фотографиях Прокудина-Горского 1907-1911 годов (22 фото)

Автор:
01 декабря 2020 13:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Самарканд   Туркестан   история   начало 20-го века   сергей прокудин-горский   узбекистан   цветная фотография   
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В декабре 1906 года фотограф и изобретатель Сергей Прокудин-Горский отправился в экспедицию на территорию современного Узбекистана, чтобы заснять редкое солнечное затмение. К сожалению, запечатлеть его не удалось из-за облачности, но поездка не прошла зря. Прокудин-Горский исследовал закоулки Самарканда и Бухары и результатом стала потрясающая коллекция редких для того времени цветных фотографий.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Самарканд   Туркестан   история   начало 20-го века   сергей прокудин-горский   узбекистан   цветная фотография   
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7  комментариев
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29k
Alex Час назад
А потом пришли проклятые коммунисты и понастроили дорог, школ и фабрик.
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2k
Andy Полчаса назад
Дореволюционный Узбекистан в цветных фотографиях Прокудина-Горского 1907-1911 годов
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12k
Konstantin Полчаса назад
Регистан сейчас поживописнее, но в остальном как живые. Многие первый раз вижу.
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11k
U55R 42 минуты назад
Дореволюционный Узбекистан в цветных фотографиях Прокудина-Горского 1907-1911 годов
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3k
Руслан 43 минуты назад
ЯТЬ,прикольно., меня топором заставляли.
ЯТЬ,прикольно., меня топором заставляли.
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6k
Комменты Галлея. 51 минуту назад
Восток - дело тонкое!
Восток - дело тонкое!
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649
likiloki 59 минут назад
А за спинами их остатки величия восточной культуры, принесшей в Европу науки и знания. Ныне облупившиеся и частично развалившиеся.
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