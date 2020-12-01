Дореволюционный Узбекистан в цветных фотографиях Прокудина-Горского 1907-1911 годов

В декабре 1906 года фотограф и изобретатель Сергей Прокудин-Горский отправился в экспедицию на территорию современного Узбекистана, чтобы заснять редкое солнечное затмение. К сожалению, запечатлеть его не удалось из-за облачности, но поездка не прошла зря. Прокудин-Горский исследовал закоулки Самарканда и Бухары и результатом стала потрясающая коллекция редких для того времени цветных фотографий.
Для получения цветных фотографий Прокудин-Горский использовал фотоаппарат немецкого ученого Адольфа Мите. У каждого снимка было три негатива одинакового размера (9 см в ширину и 24 см в высоту), изготовленных из стекла и покрытых специальной смесью, изобретенной и запатентованной Прокудиным-Горским. Эти негативы создавались при помощи трех стеклянных фильтров, установленных в камере. Они отвечали за синий, зеленый и красный цветовой спектр. Три изображения накладывали друг на друга и пропускали сквозь них красный, зеленый и синий цвет, в результате чего проецировалось цветное изображение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Носорог" - один из самых безумных вездеходов в мире
- Люди и шоу: чем развлекался народ в начале XX века
- Узбекистан впервые опубликовал редкие архивные фото вскрытия гробницы Тамерлана
- Вот какими были самые старые в мире цветные фотоснимки!
- Сказочные фотохромы Нью-Йорка 1900-х годов
Понравилось33