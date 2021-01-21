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Уильям Хелберн, модный фотограф 50-х, и его прекрасные снимки

Уильям Хелберн, модный фотограф 50-х, и его прекрасные снимки (23 фото)

Автор:
21 января 2021 14:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: 50-е годы.   винтажные фото   мода и стиль   модные журналы   рекламная съемка   фешн-фото   фотограф   
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Уильям "Билл" Хелберн (1924-2020 гг.) был американским модным и рекламным фотографом. После Второй мировой войны счастливый случай свел его со знаменитым фотографом и дизайнером, арт-директором журнала Harper’s Bazaar Алексеем Бродовичем. Обучаясь у такого мастера, Хелберн постепенно и сам превратился в одного из лучших профессионалов того времени.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 50-е годы.   винтажные фото   мода и стиль   модные журналы   рекламная съемка   фешн-фото   фотограф   
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582
neo 2 часа назад
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z0_0b 38 минут назад
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