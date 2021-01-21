Уильям Хелберн, модный фотограф 50-х, и его прекрасные снимки

Уильям "Билл" Хелберн (1924-2020 гг.) был американским модным и рекламным фотографом. После Второй мировой войны счастливый случай свел его со знаменитым фотографом и дизайнером, арт-директором журнала Harper’s Bazaar Алексеем Бродовичем. Обучаясь у такого мастера, Хелберн постепенно и сам превратился в одного из лучших профессионалов того времени.
Билл Хелберн снимал для множества журналов - Harper’s Bazaar, Esquire, Life, Vogue, Town and Country и Charm. "Я считаю, что модная фотография - одна из самых творческих форм этого искусства, - говорил Хелберн. - У модного фотографа всегда очень много своего внутреннего "я". Его вкус. Его внутреннее существо... Я всегда воспринимал это так".
Взгляните на эти потрясающие снимки 1950-х годов и вы поймете, что он имел в виду.
Взгляните на эти потрясающие снимки 1950-х годов и вы поймете, что он имел в виду.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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