Уильям Хелберн, модный фотограф 50-х, и его прекрасные снимки

Билл Хелберн снимал для множества журналов - Harper’s Bazaar, Esquire, Life, Vogue, Town and Country и Charm. "Я считаю, что модная фотография - одна из самых творческих форм этого искусства, - говорил Хелберн. - У модного фотографа всегда очень много своего внутреннего "я". Его вкус. Его внутреннее существо... Я всегда воспринимал это так".



Взгляните на эти потрясающие снимки 1950-х годов и вы поймете, что он имел в виду.