Призраки в доме помогли мужчине найти секретную дверь

Владелец "дома с приведениями", который он купил пару лет назад, сказал, что призраки в его доме помогли ему найти секретную дверь хранилища, спрятанную внутри стен этого дома.
Руперт Эллис купил дом в Кемборне, Корнуолл, пару лет назад и тогда не знал, что когда-то здесь располагался головной офис компании Tehidy Minerals.
Поговорив со строителем, работавшим на этом участке в 1980-х годах, и потратив около недели, постукивая по стенам, он обнаружил шахтерское хранилище со значком «T Withers and Sons».
Эллис сказал, что он столкнулся с другими странными явлениями в доме, который был построен известной семьей Бассет около 1832 года, включая мерцающие огни, грохот, таинственные шаги и жуткие плакаты.
Поговорив со строителем, работавшим на этом участке в 1980-х годах, и потратив около недели, постукивая по стенам, он обнаружил шахтерское хранилище со значком «T Withers and Sons».
Эллис сказал, что он столкнулся с другими странными явлениями в доме, который был построен известной семьей Бассет около 1832 года, включая мерцающие огни, грохот, таинственные шаги и жуткие плакаты.
Скрытая дверь в хранилище шахт, изображенное выше, в собственности в Кемборне, Корнуолл. Руперт Эллис купил дом с привидениями пару лет назад
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Руперт Эллис, которому также принадлежит кофейня в Фалмуте, считает, что ему «помогли» обнаружить это хранилище необычным способом
Он сказал: «Поговорив с несколькими местными жителями, в том числе с правнуком капитана шахты, который жил и работал здесь, я обнаружил множество исторической информации о доме и его содержимом, в том числе о подземном хранилище, которое использовалось для хранения карт шахт и минералов, и было замурованы и заштукатурено».
«Мы начали процесс снятия слоев, чтобы вернуть дом в оригинальное состояние. Я начал болтать со строителем, который работал над домом в 1980-х, и он спросил: «Вы уже нашли хранилище?», а я такой:"Что?".
«Я провел неделю или около того, постукивая по стенам, пытаясь определить, где именно может быть шахта. Это звучит как безумие, но я подозреваю, что в доме обитают привидения».
«Мы начали процесс снятия слоев, чтобы вернуть дом в оригинальное состояние. Я начал болтать со строителем, который работал над домом в 1980-х, и он спросил: «Вы уже нашли хранилище?», а я такой:"Что?".
«Я провел неделю или около того, постукивая по стенам, пытаясь определить, где именно может быть шахта. Это звучит как безумие, но я подозреваю, что в доме обитают привидения».
«В этом доме было много странных совпадений. У меня есть отчетливое ощущение, что меня выбрали для этого дома, а не я выбрал дом.
«У меня был замечательный плакат в рамке с мероприятия, которое я проводил в кофейне и он висел у стены в той комнате. Заголовок на плакате гласит: «Вы думаете, о чем думаем мы?»
Итак, я проделал в стене около четырех маленьких пробных отверстий, а затем взял отбойный молоток, так как вижу что-то позади одной из дыр. Когда я расширил ее, стал виден значок "«T Withers and Sons»" на двери хранилища.
«Это так странно, потому что плакат находился точно над дверью и пролежал там около полутора лет».
«У меня был замечательный плакат в рамке с мероприятия, которое я проводил в кофейне и он висел у стены в той комнате. Заголовок на плакате гласит: «Вы думаете, о чем думаем мы?»
Итак, я проделал в стене около четырех маленьких пробных отверстий, а затем взял отбойный молоток, так как вижу что-то позади одной из дыр. Когда я расширил ее, стал виден значок "«T Withers and Sons»" на двери хранилища.
«Это так странно, потому что плакат находился точно над дверью и пролежал там около полутора лет».
Эллис полагает, что эта конкретная комната пыталась привлечь его внимание, возможно, чтобы обнаружить секретное хранилище.
Он сказал: «Около трех или четырех месяцев назад у меня произошел инцидент с включением и выключением света. Это не первый раз, когда что-то происходит в доме - есть определенные вещи, которые, как мне кажется, я не могу объяснить».
«Когда я только переехал, там происходили всякие стычки. Я также просыпаюсь в определенное время каждую ночь. Здесь останавливался мой друг, который утверждал, что слышит шаги. Было несколько необъяснимых сценариев».
«Это не то, чего я боюсь - я чувствую, что присоединяюсь к вечеринке».
Эллис добавил: «Я читал карты Таро в той комнате с подругой, которая ничего не знала о доме, и она сказала:« Ваш прадед по отцовской линии наблюдает за всем, что вы делаете, и очень поддерживает все ваши действия».
Именно после этого была обнаружена дверь хранилища с надписью.
«Я подумал, что это звучит очень знакомо, и моя мама сказала мне, что Джек Уиллис, мой прадед по отцовской линии, происходил из Билстона и был слесарем. Это было так странно».
«Можно считать, что это случайность, но здесь так много совпадений. Так что я считаю, что на мне лежит ответственность вернуть дом в то состояние, которое он хочет».
Хранилище изначально было задумано как сейф, который, по мнению Эллиса, все еще скрыт под штукатуркой. Там были планы шахт, зарплата и руда.
Он сказал: «Около трех или четырех месяцев назад у меня произошел инцидент с включением и выключением света. Это не первый раз, когда что-то происходит в доме - есть определенные вещи, которые, как мне кажется, я не могу объяснить».
«Когда я только переехал, там происходили всякие стычки. Я также просыпаюсь в определенное время каждую ночь. Здесь останавливался мой друг, который утверждал, что слышит шаги. Было несколько необъяснимых сценариев».
«Это не то, чего я боюсь - я чувствую, что присоединяюсь к вечеринке».
Эллис добавил: «Я читал карты Таро в той комнате с подругой, которая ничего не знала о доме, и она сказала:« Ваш прадед по отцовской линии наблюдает за всем, что вы делаете, и очень поддерживает все ваши действия».
Именно после этого была обнаружена дверь хранилища с надписью.
«Я подумал, что это звучит очень знакомо, и моя мама сказала мне, что Джек Уиллис, мой прадед по отцовской линии, происходил из Билстона и был слесарем. Это было так странно».
«Можно считать, что это случайность, но здесь так много совпадений. Так что я считаю, что на мне лежит ответственность вернуть дом в то состояние, которое он хочет».
Хранилище изначально было задумано как сейф, который, по мнению Эллиса, все еще скрыт под штукатуркой. Там были планы шахт, зарплата и руда.
Прадед Руперта Эллиса Джек Уиллис, который обеспечивает «жуткую» связь с домом в Кемборне
Эллис сказал: «Из-за моей любви к истории и опыта в археологии я одержим процессом возвращения деталей в дом и обнаружения скрытых сокровищ».
«Я твердо уверен, что этот дом выбрал меня, а не наоборот».
Заполнение по бокам сейфа содержит большие самородки бирюзовой меди, что, вероятно, означает, что при строительстве дома использовались горные отходы.
Нынешняя спальня когда-то была залом заседаний, где за большим дубовым столом сидели 20 сотрудников, а оригинальная плитка в холле была похоронена под современным ламинатом.
«Я восстанавливаю оригинальный паркет. В настоящее время я чищу 5000 блоков регенерированного букового пола, чтобы восстановить первоначальный облик зала».
«Я твердо уверен, что этот дом выбрал меня, а не наоборот».
Заполнение по бокам сейфа содержит большие самородки бирюзовой меди, что, вероятно, означает, что при строительстве дома использовались горные отходы.
Нынешняя спальня когда-то была залом заседаний, где за большим дубовым столом сидели 20 сотрудников, а оригинальная плитка в холле была похоронена под современным ламинатом.
«Я восстанавливаю оригинальный паркет. В настоящее время я чищу 5000 блоков регенерированного букового пола, чтобы восстановить первоначальный облик зала».
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Зарплата? Какими монетами? Ценность? Купюры можно обменять?
Мой случай. Купил дом, полтора этажа, часть цокольного этажа занимает подвал. Через какое-то время понял, что подвал гораздо уже всего дома. Проковырял кирпич в той стене , что не выходит на улицу и засунул эндоскоп. Там оказался еще кусок подвала, но без отделки. Пробил дыру, вставил дверь - и вот у меня еще одна кладовка. Связался с прежними владельцами, спросил зачем они так сделали. Ответ удивил - а нам такой большой подвал не нужен был.