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Призраки в доме помогли мужчине найти секретную дверь

Призраки в доме помогли мужчине найти секретную дверь (5 фото)

Автор:
30 января 2021 09:45
Сообщество : Истории
Метки: дверь   дом   интересно   истории   люди   призраки   фото   
2219
5
Владелец "дома с приведениями", который он купил пару лет назад, сказал, что призраки в его доме помогли ему найти секретную дверь хранилища, спрятанную внутри стен этого дома.
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Метки: дверь   дом   интересно   истории   люди   призраки   фото   
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9  комментариев
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14k
Егор 2 часа назад
Это "горные отходы" на мозг так влияют.
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13k
Hairy. 11 минут назад
Перевод ужасный, да и могли бы и показать, что там, за дверью.
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27k
a.fey 12 минут назад
Это на каком языке написано?
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2k
Mellivora 18 минут назад
Там были планы шахт, зарплата и руда.
===========================================
Зарплата? Какими монетами? Ценность? Купюры можно обменять?
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323
Hexo4uha 2 часа назад
Вечно журналисты ищут интригу там, где её нет.
Мой случай. Купил дом, полтора этажа, часть цокольного этажа занимает подвал. Через какое-то время понял, что подвал гораздо уже всего дома. Проковырял кирпич в той стене , что не выходит на улицу и засунул эндоскоп. Там оказался еще кусок подвала, но без отделки. Пробил дыру, вставил дверь - и вот у меня еще одна кладовка. Связался с прежними владельцами, спросил зачем они так сделали. Ответ удивил - а нам такой большой подвал не нужен был.
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23k
Dobry vojak Svejk Hexo4uha Час назад
Может они там прикопали кого... ?
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323
Hexo4uha Dobry vojak Svejk Час назад
Я не нашёл, а они не признаются.
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7k
Cornho 2 часа назад
То "привЕдения", то "привИдения"...
Вообще без разницы что ли?
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16k
Anna Cornho 58 минут назад
походу провидение.
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