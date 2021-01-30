Призраки в доме помогли мужчине найти секретную дверь

Эллис полагает, что эта конкретная комната пыталась привлечь его внимание, возможно, чтобы обнаружить секретное хранилище.



Он сказал: «Около трех или четырех месяцев назад у меня произошел инцидент с включением и выключением света. Это не первый раз, когда что-то происходит в доме - есть определенные вещи, которые, как мне кажется, я не могу объяснить».



«Когда я только переехал, там происходили всякие стычки. Я также просыпаюсь в определенное время каждую ночь. Здесь останавливался мой друг, который утверждал, что слышит шаги. Было несколько необъяснимых сценариев».



«Это не то, чего я боюсь - я чувствую, что присоединяюсь к вечеринке».



Эллис добавил: «Я читал карты Таро в той комнате с подругой, которая ничего не знала о доме, и она сказала:« Ваш прадед по отцовской линии наблюдает за всем, что вы делаете, и очень поддерживает все ваши действия».



Именно после этого была обнаружена дверь хранилища с надписью.



«Я подумал, что это звучит очень знакомо, и моя мама сказала мне, что Джек Уиллис, мой прадед по отцовской линии, происходил из Билстона и был слесарем. Это было так странно».



«Можно считать, что это случайность, но здесь так много совпадений. Так что я считаю, что на мне лежит ответственность вернуть дом в то состояние, которое он хочет».



Хранилище изначально было задумано как сейф, который, по мнению Эллиса, все еще скрыт под штукатуркой. Там были планы шахт, зарплата и руда.