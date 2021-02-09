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Американец продает свою коллекцию комиксов за 1.4 миллиона долларов

Американец продает свою коллекцию комиксов за 1.4 миллиона долларов (6 фото)

Автор:
09 февраля 2021 08:58
Сообщество : Истории
Метки: истории   коллекция   комиксы   люди   поступок   продажа   фото   человек- паук   
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Больной раком адвокат продаёт огромную коллекцию, посвящённую Человеку-пауку для обеспечения своей семьи.
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Метки: истории   коллекция   комиксы   люди   поступок   продажа   фото   человек- паук   
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