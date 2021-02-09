Американец продает свою коллекцию комиксов за 1.4 миллиона долларов

Распрощаться с любимыми вещами коллекционер решил не просто так. В 2016 году у него диагностировали рак прямой кишки. Все четыре года Левин боролся с болезнью, но прогнозы врачей неутешительны. Продажа коллекции финансово поможет жене и его маленькой дочке.