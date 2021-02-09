Американец продает свою коллекцию комиксов за 1.4 миллиона долларов

Больной раком адвокат продаёт огромную коллекцию, посвящённую Человеку-пауку для обеспечения своей семьи.
Адвокат Стив Левин решил продать свою внушительную коллекцию предметов, посвященных "Человеку-пауку". Он собирал ее более 50 лет: сюда входят пачка сигарет Camel с изображением героя, комиксы (1962-2002), личные вещи Стэна Ли и Стива Дитко.
Стоимость всей коллекции, состоящая из 10 тысяч наименований, неизвестна, но, по данным THR, только комиксы стоят 1.4 миллиона долларов. Ознакомиться с каждым товаром можно на специальном сайте. Левин рассчитывает продать все в одни руки.
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Распрощаться с любимыми вещами коллекционер решил не просто так. В 2016 году у него диагностировали рак прямой кишки. Все четыре года Левин боролся с болезнью, но прогнозы врачей неутешительны. Продажа коллекции финансово поможет жене и его маленькой дочке.
Изначально адвокат не собирался продавать коллекцию, а хотел передать все ребенку, чтобы она сама решила, что с ней делать. В планы вмешалась болезнь.
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