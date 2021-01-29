Шакил О’Нил продал свой роскошный дворец во Флориде за 16,5 миллионов долларов

Баскетболист приобрел этот дом за 3,95 миллиона долларов в 1993 году, спустя три года после его постройки.

Новому владельцу эксклюзивного особняка в Орландо также достанется выставочный автосалон на 17 машин, сигарный бар, хьюмидор-комната и кинотеатр со звукоизоляцией. А еще винный погреб, три камина, кухня для настоящего шеф-повара и офис на берегу озера.