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Шакил О’Нил продал свой роскошный дворец во Флориде за 16,5 миллионов долларов

Шакил О’Нил продал свой роскошный дворец во Флориде за 16,5 миллионов долларов (13 фото)

Автор:
29 января 2021 16:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: nba   Дома знаменитостей   Шакил О`Нил   баскетбол   звезды   знаменитости   недвижимость   
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Легенда баскетбола Шакил О’Нил продал свой особняк во Флориде за 16,5 миллионов долларов — и это аж на 12 миллионов меньше, чем он запрашивал. Особняк площадью 2 880 квадратных метров стоит на почти четырех акрах земли и включает в себя 12 спален, 11,5 ванных и, конечно же, крытую баскетбольную площадку площадью около 560 квадратных метров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nba   Дома знаменитостей   Шакил О`Нил   баскетбол   звезды   знаменитости   недвижимость   
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20k
Влад 2 часа назад
11.5 ванных это как?
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17k
fanatik115 Полчаса назад
купить такой дом это одно, а эксплуатировать, ремонтировать и платить на него налоги это совсем другая история. не удивлюсь, что если посчитать все расходы, то ежегодно за дом нужно будет отдавать 600-800 тыс. долларов.
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27k
winergy2012 Час назад
Нет самого главного.Комнаты грязи,пилона и кальянной.
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Обнищал нигга. Сейчас за этот домиг ежегодный налог небось полляма в год.
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41k
VikCom 2 часа назад
Наконец....
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32k
kalinser 2 часа назад
"11,5 ванных "
Это как?!
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3k
RALEXXX kalinser Час назад
1/2 bathroom - это где только унитаз и раковина. 3/4 bathroom - это где ещё душ есть, но нет ванны. Full bathroom - где есть всё.
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