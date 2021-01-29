Шакил О’Нил продал свой роскошный дворец во Флориде за 16,5 миллионов долларов

Легенда баскетбола Шакил О’Нил продал свой особняк во Флориде за 16,5 миллионов долларов — и это аж на 12 миллионов меньше, чем он запрашивал. Особняк площадью 2 880 квадратных метров стоит на почти четырех акрах земли и включает в себя 12 спален, 11,5 ванных и, конечно же, крытую баскетбольную площадку площадью около 560 квадратных метров.
Баскетболист приобрел этот дом за 3,95 миллиона долларов в 1993 году, спустя три года после его постройки.
Новому владельцу эксклюзивного особняка в Орландо также достанется выставочный автосалон на 17 машин, сигарный бар, хьюмидор-комната и кинотеатр со звукоизоляцией. А еще винный погреб, три камина, кухня для настоящего шеф-повара и офис на берегу озера.
Особняк окружен водой, поскольку находится между озерами Луиз и Батлер. Согласно объявлению о продаже, на территории также есть гигантский бассейн, с размерами которого не сравнятся даже олимпийские бассейны. Добавьте к этому еще летнюю кухню, беседку в стили тики и частный причал с двумя крытыми лодочными пристанями. А, и конечно же 18-луночное поле для гольфа по соседству.
Главная спальня же может похвастаться площадью 84 квадратных метра, зеркальной стеной, видом на озеро, огромной ванной и гардеробной из четырех комнат.
New York Post сообщает, что О’Нил впервые выставил особняк на продажу за 28 миллионов долларов в 2018 году ив общей сумме пытался продать его четыре раза. В декабре 2018 года он снизил цену на 6 миллионов, в 2019 — еще на 2,5 миллиона, до 19,5 миллиона долларов.
По данным Madison Global, О’Нил продал недвижимость, поскольку теперь большую часть времени проводит в Атланте, где работает спортивным аналитиком в программе спортивного телеканала TNT «Inside the NBA». У О’Нила шесть детей, по последним данным он сейчас встречается с актрисой Энни Илонзе. Шак — член Зала славы НБА, четырехкратный чемпион НБА, MVP лиги НБА 2000 года и трехкратный MVP Матча всех звезд НБА. Он объявил о завершении карьеры 1 июня 2011 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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