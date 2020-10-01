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Дом Джеймса Бонда выставлен на продажу за $100 миллионов

Дом Джеймса Бонда выставлен на продажу за $100 миллионов (24 фото)

Автор:
01 октября 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: вилла   голливуд   звезды   знаменитости   малибу   недвижимость   пирс броснан   шоу бизнес   
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Пирс Броснан, один из самых популярных исполнителей роли Джеймса Бонда, переехал с женой Килли Шей на Гавайи. Свой прежний дом в Малибу пара выставила на продажу нза $100 миллионов. Кому дом Джеймса Бонда? Налетай!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вилла   голливуд   звезды   знаменитости   малибу   недвижимость   пирс броснан   шоу бизнес   
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4  комментария
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6k
Alexandr Barhudarov 6 минут назад
А кто соседи?
Да и от дороги близко- шум опять же...
Не , не буду брать .
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2k
Слава Андреев 10 минут назад
Офигенный дом. Его под частную гостиницу, можно купить. И за хорошие деньги сдавать.
Мне не ясного только одного. Зачем такой огромный дом, для семьи? Мне кажется , в некоторых постройках, кроме горничной , других людей и не заходило ))))))))
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196
чокнутый 45 минут назад
сам уже не знает чего хочет
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19k
Франц Лефорт Час назад
Не, там рядом шоссе. Шумно.
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