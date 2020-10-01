Дом Джеймса Бонда выставлен на продажу за $100 миллионов

Пирс Броснан, один из самых популярных исполнителей роли Джеймса Бонда, переехал с женой Килли Шей на Гавайи. Свой прежний дом в Малибу пара выставила на продажу нза $100 миллионов. Кому дом Джеймса Бонда? Налетай!
Пирс Броснан выставил на продажу свою виллу на берегу океана в Малибу. Архитектурный проект дома был навеян фильмом "Завтра не умрет никогда", где Броснан снялся в роли Джеймса Бонда.
Дом построен в 2010 году на двух объединенных участках земли, которые Броснан купил еще в 2000-м за $5,1 и $2,25 миллиона соответственно.
Дом максимально экологичен: большое число солнечных панелей позволяет полностью отаплливать за счет энергии солнца жилище, а заодно и подогревать бассейн. В доме построена система переработки и очистки воды, а разлагаемый мусор перерабатывается в технологичной компостной яме на электрическом подогреве.
В многочисленных зонах отдыха можно расслабиться с видом на океан - или отправиться искупаться на собственный пляж.
67-летний Броснан и его жена, 56-летняя Келли Шей, решили перебраться на Гавайи, подальше от Голливуда, поэтому решились продать свое жилище в Малибу.
Благодаря огромной территории и множеству построек, вилла, скорее, напоминает отель, чем частный дом.
Летняя столовая закрыта стеклянными панелями, которые не портят вид, но при этом защищают обедающих от ветра с океана.
Дверь-панель открывает доступ из кухни, оборудованной по последнему слову техники, прямо в открытую обеденную зону, чтобы горячие блюда можно было тут же доставить к столу.
Броснан активно участвовал в строительстве дома на каждом этапе - вплоть до выбора экологичных деревянных панедлей для кухни и унитазов с функцией экономии воды для уборных.
Сад выполнен опытными ландшафтными дизайнерами и напоминает пейзажи из фильма "Завтра не умрет никогда".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да и от дороги близко- шум опять же...
Не , не буду брать .
Мне не ясного только одного. Зачем такой огромный дом, для семьи? Мне кажется , в некоторых постройках, кроме горничной , других людей и не заходило ))))))))