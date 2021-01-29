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Жил небом: 20 лет назад погиб легендарный летчик Николай Майданов

Жил небом: 20 лет назад погиб легендарный летчик Николай Майданов (6 фото)

Автор:
29 января 2021 13:44
Метки: военные   герои   летчики   
1326
6

29 января 2000 года в Аргунском ущелье во время эвакуации попавших в засаду бойцов был смертельно ранен Николай Саинович Майданов - пилот вертолета, при жизни ставший легендой. Он единственный, кто был удостоен звания Героя Советского Союза и Героя России за подвиги на поле боя. Это про него десантники распространили негласный приказ "при встрече носить "Саиныча" на руках".

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Метки: военные   герои   летчики   
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Юрьевич 5 часов назад
Мужик!
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Роман 7 минут назад
Жил небом: 20 лет назад погиб легендарный летчик Николай Майданов
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6k
Дмитрий Поволяев 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com


ВОИН Спи спокойно
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20k
Mike Miller Час назад
Кто виноват, что я только сейчас узнал, что когда-то существовал такой "легендарный" летчик?
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1k
Макс Юпитер 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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2k
Ал, давай! 2 часа назад
Виктор Верстаков "Лети вертолетчик":
Беснуются лопасти над головой,
Дрожит рукоять управленья.
Заходишь от солнца и то, что живой,
Сверяешь с наземною тенью.
Берёшь на себя, всё берёшь на себя,
За все отвечаешь исходы.
Железная птица, покорно трубя,
Соскальзывает с небосвода.
Пробита обшивка, пробито стекло,
Передняя стойка погнута.
Но ты приземлился - тебе повезло.
Тебе и в пехоте кому-то.
Он ранен - тебя посылали к нему.
Ты сел под обстрелом на скалы.
Железная птица в сигнальном дыму
С гранитным слилась пъедесталом.
Погрузка закончена, двинут "шаг-газ".
С трудом отрываешь машину.
Ты в небе, ты выжил и ты его спас -
Бойца с безымянной вершины.
Набрал высоту, оглянулся в отсек.
Борттехник кивнул: "Всё в порядке"
Лети, вертолётчик, живи, человек,
Счастливой, ребята, посадки!
Берём на себя, всё берём на себя,
За все отвечаем исходы.
Железная птица, покорно трубя,
Летит посреди небосвода.
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3k
Gen Dem 3 часа назад
Честь тебе и слава,воин!
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4k
Бу 3 часа назад
Вечная память Герою России
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5k
Majul 3 часа назад
Вот на кого равняться нужно современной молодежи.
Вечная память Герою!
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30k
Alex 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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4k
Александр Зотов 5 часов назад
Великий Воин! Вечная Слава ему
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