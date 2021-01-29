Жил небом: 20 лет назад погиб легендарный летчик Николай Майданов

"Или забираем всех, или все остаемся"

В июле 1988 года у советских подразделений появилась возможность ликвидировать крупное бандформирование "Черные аисты", основу которого составляли смертники с профессиональной разведывательной подготовкой. В день операции к месту их дислокации направилась группа спецназа на двух Ми-8. Обе машины были сбиты "Стингерами", выжившие солдаты и офицеры заняли круговую оборону под непрекращающимся ни на минуту огнем. Надеясь на подкрепление, спецназовцы все же приготовили гранаты на крайний случай.

На выручку оказавшимся в безвыходной ситуации бойцам отправилась поисково-десантная группа из шести Ми-8 и десяти Ми-24 под руководством Николая Майданова. Как командир авиагруппы он запретил другим бортам подходить к точкам эвакуации, возложив на них огневую поддержку с удаления в 500 метров. За этим приказом было намерение сберечь жизни боевых товарищей.

Вертолет "Саиныча" перескакивал с точки на точку, забирая раненых и погибших спецназовцев. Одного не хватало. "Или забираем всех, или все остаемся", - спокойно, но жестко сказал Майданов. Потерявшего самообладание и спрятавшегося в арыке молодого бойца нашли и затащили на борт через несколько минут.

К этому моменту моджахеды находились уже не более чем в 50 метрах, а вертолет из-за перегруза мог взлететь только по-самолетному, при этом места для разбега не хватало по любым расчетам. Впереди был обрыв. По воспоминаниям сослуживца Майданова Виктора Николаева, боевики даже прекратили огонь, будучи уверенными, что вертолет вместе с бойцами и так рухнет.

Шасси оторвались всего на один сантиметр, когда земля под ними кончилась. Ми-8 начал сваливаться в стометровую пропасть, но все же набрал нужную скорость винта и начал медленно набирать высоту. Увидев это, моджахеды открыли огонь, но по ним ударили выжидавшие момента Ми-24.

Логово "Черных аистов" было уничтожено. Все участники той операции стали орденоносцами. А Николай Майданов за свой подвиг был представлен к Золотой Звезде Героя Советского Союза. Помимо главного звания и ордена Красного Знамени легендарный летчик за службу в Афганистане был награжден также орденами Ленина, Красной Звезды и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени".