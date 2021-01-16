Отставной вояка в поисках пропавшей кошки вооружился до зубов и напал на приют для животных

Проникнув в приют и взяв на мушку дежурную сотрудницу, стал требовать, чтобы она провела его в зиндан, где томятся в неволе кошки. Однако выручить питомицу ему так и не удалось.Тогда Тони связал сотрудницу, приказал считать до ста, после чего скрылся. Сообразив, что нападавшего нет, женщина сообщила о произошедшем начальству. Тони, возвращаясь с операции, благоразумно прикопал оружие и амуницию недалеко от своего дома.



