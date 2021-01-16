Отставной вояка в поисках пропавшей кошки вооружился до зубов и напал на приют для животных

В австралийском Мельбурне мужчину обвиняют в вооружённом нападении, содержании в неволе и причинении вреда служащей питомника, для содержания бродячих домашних животных, где, как он думал, держат взаперти его любимицу кошку.
Вооружённый налёт был осуществлён в понедельник, 11 января. 44-летний Тони Уитманн в поисках своей пропавшей кошки позвонил вечером в местный приют для бродячих животных. Но там ему сказали, что всё оформят и отдадут питомца не ранее следующего утра. Вспомнив былую службу в армии, Тони подумал, что нарушать войсковые традиции - грех, а выручать друзей - святое дело. И чтобы слова не расходились с делом, натянул камуфляж, пристегнул амуницию, вставил пистолет в кобуру, закинул привычным движением за плечо штурмовую винтовку и выдвинулся в направлении приюта, с соблюдением мер необходимой маскировки.
Проникнув в приют и взяв на мушку дежурную сотрудницу, стал требовать, чтобы она провела его в зиндан, где томятся в неволе кошки. Однако выручить питомицу ему так и не удалось.Тогда Тони связал сотрудницу, приказал считать до ста, после чего скрылся. Сообразив, что нападавшего нет, женщина сообщила о произошедшем начальству. Тони, возвращаясь с операции, благоразумно прикопал оружие и амуницию недалеко от своего дома.
На следующий день австралиец вернулся в приют за кошкой, как обычный любитель животных, наивно полагая, что не будет узнан. Однако его узнали, а после этого арестовали. Ему уже предъявили целый букет обвинений, а именно: обвинение в похищении; незаконном лишении свободы; вооружённом ограблении; угрозе причинения серьёзных телесных повреждений и применении огнестрельного оружия.
Дома, при обыске, у мужчины обнаружили военную одежду, снаряжение и оружие. Выяснилось, что он проходил службу в армии с 1995 по 1997 год, а затем был демобилизован из-за «неспособности эффективно выполнять поставленные задачи», что в переводе на русский, должно быть, означает - «полное служебное несоответствие занимаемой должности».
Тони признал свою вину и заявил о готовности понести ответственность за содеянное. При этом он сказал, что нуждается в помощи в психолога из-за посттравматического стрессового расстройства, связанного с военной службой. .
По его словам, на штурм приюта его толкнула депрессия, поскольку кошка была его другом, оказывала ему поддержку, включая мурчалку и пять или шесть раз «вернула его с края пропасти». Адвокат австралийца также заявил, что его клиент страдает от посттравматического стрессового расстройства.
Позже, Тони подал прошение освободить его под залог, однако ходатайство судом удовлетворено не было. Мужчина будет находиться под стражей, а в апреле предстанет перед судом. Эту грустную историю рассказал австралийский новостной ресурс 9news.
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P.S. Действительно грустно, принимая во внимание пышный букет обвинений, предъявленных Тони Уитману, может статься, что кошка его не дождётся. И умрёт. Если и не от тоски, то от старости.
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ЗЫ. А вообще, в Австралии к кошакам отношение неоднозначное. С одной стороны - они кошаки, как их не любить? С другой - местная природа не заточена под существование такого хищника как кот домашний, обыкновенный. Какой-нибудь местный сумчатый тушканчик, почуяв кошака, не включит механизм - "полундра, спасайся кто может", а будет тупо и с интересом рассматривать как его смертушка крадется к нему на мягких лапах. На ютубе есть канал "Все как у зверей", а там соответствующая серия про Австралию и кошаков. Весьма познавательно.
ЗЗЫ "Неспособность эффективно выполнять поставленные задачи" - это что-то вроде "Крайняя степень д@л@екства". Как такому человеку дали разрешение на владение винтовкой и пистолетом, вот величайшая загадка наших дней.
А где тут приколы, юмор, шутки, смешные фото и видео для хорошего настроения ?
Ну, разве что после этой истории она найдёт себе новый дом. )
Нужно было не к психологу водить, а дать в зубы метлу. Или отправить кенгурям где-то на далёкой ферме хвосты крутить.
А сечас только турма...