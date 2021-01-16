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Отставной вояка в поисках пропавшей кошки вооружился до зубов и напал на приют для животных

Отставной вояка в поисках пропавшей кошки вооружился до зубов и напал на приют для животных (7 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2021 23:38
Сообщество : Австралия
Метки: Австралия   Мельбурн   арест   военный   друг   кошка   нападение   обвинение   
2005
7
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В австралийском Мельбурне мужчину обвиняют в вооружённом нападении, содержании в неволе и причинении вреда служащей питомника, для содержания бродячих домашних животных, где, как он думал, держат взаперти его любимицу кошку.

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Метки: Австралия   Мельбурн   арест   военный   друг   кошка   нападение   обвинение   
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19  комментариев
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6k
Артём 10 часов назад
Котика конечно жалко, но этот чувак реально поехавший.
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1k
Гур 10 минут назад
Отставной вояка в поисках пропавшей кошки вооружился до зубов и напал на приют для животных
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3k
umorist Полчаса назад
Правильно его из армии попёрли. Вооруженный до зубов, а друга выручить не смог. "Неспособность эффективно выполнять поставленные задачи" налицо.
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13k
Alex 39 минут назад
Когда сильно захотелось погладить "кисок"
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Интересно, что скажут сторонники свободной продажи оружия?
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Кто помнит
Кто помнит
Ссылка www.youtube.com
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7k
Пафнутий 5 часов назад
Ну, теперь очередь кошака вострить клыки, точить когти, и вспомнив свои навыки дикого охотника, идти выручать мужика из неволи. С нетерпением ждем развития событий.

ЗЫ. А вообще, в Австралии к кошакам отношение неоднозначное. С одной стороны - они кошаки, как их не любить? С другой - местная природа не заточена под существование такого хищника как кот домашний, обыкновенный. Какой-нибудь местный сумчатый тушканчик, почуяв кошака, не включит механизм - "полундра, спасайся кто может", а будет тупо и с интересом рассматривать как его смертушка крадется к нему на мягких лапах. На ютубе есть канал "Все как у зверей", а там соответствующая серия про Австралию и кошаков. Весьма познавательно.
ЗЗЫ "Неспособность эффективно выполнять поставленные задачи" - это что-то вроде "Крайняя степень д@л@екства". Как такому человеку дали разрешение на владение винтовкой и пистолетом, вот величайшая загадка наших дней.
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2k
newegg 5 часов назад
Действительно, полный идиот.
А где тут приколы, юмор, шутки, смешные фото и видео для хорошего настроения ?
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1k
Domax3000 8 часов назад
То есть, сильный и независимый просто облажался?...
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150k
Alf 8 часов назад
Отставной вояка в поисках пропавшей кошки вооружился до зубов и напал на приют для животных
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−11
6k
BenderRodriguez 8 часов назад
В дурдом его отправьте, вместе с кошаком.
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725
Moon24 9 часов назад
Кошка его не дождется . Если в течении определенного времени ее никто не возьмет то ее усыпят . Это жестокая правда о зарубежных приютах
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343
Миша 9 часов назад
Интересно какое животное тут наминусовало. Этот кретин вооружившись как на войну поперся штурмовать питомник для бродячих животных, патамушта он подумал... А утром зайти, как ему служащая питомника сказала это унижение крутого бойца. Что бы было, если бы ему банк счёт заморозил для проверки, как у нас любят. ))
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15k
Сталкер 9 часов назад
Кисюлину жалко... (((
Ну, разве что после этой истории она найдёт себе новый дом. )
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−6
Vladimir Koyda 10 часов назад
Какой то бред написан. Что могло помешать вооруженному до зубов военному забрать кошку из питомника, какое ограбление, какое применение огрестрельного оружия... В статье про это ни слова
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681
Nane First NameLast 10 часов назад
В 1997 его кышнули с армии. Какой посттравматический синдром? Больше 20 лет прошло, а как был дураком, так и остался.


Нужно было не к психологу водить, а дать в зубы метлу. Или отправить кенгурям где-то на далёкой ферме хвосты крутить.

А сечас только турма...
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−11
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