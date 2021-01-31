Из-за чего враждовали монтекки и капулетти?

Между прочим, у Шекспира фамилии враждующих семейств звучат иначе: Монтегью и Капулет (Montague, Capulets). Однако мы помним, что первым был Луиджи да Порто. У него – Монтекки и Капелетти. Почему же люди с такими фамилиями могли враждовать?



Ни в одной официальной хронике эти итальянские фамилии не встречаются. Может быть, да Порто их выдумал? Вовсе нет. В «Божественной комедии» Данте Алигьери (1320 год) читаем:



«Приди, беспечный, кинуть только взгляд: Мональди, Филиппески, Капелетти, Монтекки, – те в слезах, а те дрожат! Приди, взгляни на знать свою, на эти насилия, которые мы зрим…»



«Божественная комедия» являет собою развёрнутый политический памфлет. В аллегорической форме в ней упоминаются реальные исторические события, конкретные исторические деятели и современники Данте. И всё же – ни Капелетти, ни Монтекки в Италии не было. Тогда кого Данте имел в виду?



А вот кого... Монтекки и Капелетти – это не фамилии, а названия военно-политических группировок!



На протяжении почти четырёх столетий, с XII по XVI век, Италия была раздираема войной гвельфов и гиббелинов. Гвельфы, название которых произошло от германского рода Вельфов, боролись за превращение Италии в федеративное государство под властью папы. Гибеллины, потомки германского дома Гогенштауфенов, поддерживали императора Священной Римской империи. Война между ними была ожесточённой и весьма кровавой.



Так вот, одна из группировок гибеллинов приняла имя Монтекки, по названию замка Монтеккьо-Маджоре возле Виченцы, в котором состоялся учредительный съезд партии. (Вы помните, что Виченца – родина Луиджи да Порто?) А «капулетто» – это название маленькой шапочки, служившей местным гиббелинам отличительным знаком.



Монтекки и Капулетти – это одно и то же!



(Кстати, Данте был гиббелином; в процитированном выше отрывке он горько сетует на снижение активности членов своей партии.)



Как же тогда случилось, что название и прозвище одной и той же группировки превратились во враждующие семейства?