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Из-за чего враждовали монтекки и капулетти?

Из-за чего враждовали монтекки и капулетти? (6 фото)

Автор:
31 января 2021 21:43
Метки: история   любовь   ненависть   театр   
736
6
Монтекки – что такое это значит?
Ведь это не рука, и не нога,
И не лицо твоё, и не любая
Часть тела. О, возьми другое имя!
В трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» много говорится о взаимной ненависти семейств Монтекки и Капулетти, но не упоминаются причины этой вражды. Мы воспринимаем это как должное – мало ли из-за чего могут разругаться соседи! Может, они и сами не помнят причины!

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Метки: история   любовь   ненависть   театр   
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Vova1979 3 часа назад
не читая могу сказать ответ
из-за бабла ))))
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Bill Vova1979 Час назад
А я сумел найти в себе силы прочитать.
Из-за политических разногласий.
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