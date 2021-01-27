Лесные коты, разновидности

Все мы как-то привыкли к обычной кошке, веками живущей рядом с человеком. Все знают привычного домашнего питомца, мурлыкающего у блюдечка с молоком.
Но не их диких собратьев, обитающих в лесах Евразии и Африканского континента. Существует несколько представителей вида диких котов.
Но не их диких собратьев, обитающих в лесах Евразии и Африканского континента. Существует несколько представителей вида диких котов.
1.
Лесной кот обычно немного крупнее домашних обитателей, хорошо приспособлен к жизни в дикой среде. Встретив в лесу дикого красавца не надо думать, что это заблудившийся Васька, позволив животному идти своей дорогой.
2.
Приличные размеры — главное отличие европейского лесного кота от одомашненных когда-то видов.
Длина туловища может достигать 80 сантиметров, вес отдельных особей, в зависимости от вида, стартует с 3 килограммов и завершается 11.
Отличаются и хвосты: длина их до 30 сантиметров, «обрубленный» природой он довольно толстый и очень пушистый.
На кончике тупого хвоста растут самые длинные шерстинки. Лапы тоже крупнее, острые когти при ходьбе втянуты в «ножны».
Зимой дикие коты щеголяют густой темной шубкой, к лету меняют ее на облегченный наряд. Лесные коты обычно щедро украшены темными полосками.
Их крупные ушки лишены кисточек, а глаза загадочно горят желто-зелеными огоньками. Широко расставленные ушки обеспечивают животному прекрасный слух, а глаза способны разглядеть мелкого грызуна, шуршащего в лесной подстилке. Лесные хищники имеют стереоскопическое зрение, ученые утверждают, что эти коты различают цвета.
Длина туловища может достигать 80 сантиметров, вес отдельных особей, в зависимости от вида, стартует с 3 килограммов и завершается 11.
Отличаются и хвосты: длина их до 30 сантиметров, «обрубленный» природой он довольно толстый и очень пушистый.
На кончике тупого хвоста растут самые длинные шерстинки. Лапы тоже крупнее, острые когти при ходьбе втянуты в «ножны».
Зимой дикие коты щеголяют густой темной шубкой, к лету меняют ее на облегченный наряд. Лесные коты обычно щедро украшены темными полосками.
Их крупные ушки лишены кисточек, а глаза загадочно горят желто-зелеными огоньками. Широко расставленные ушки обеспечивают животному прекрасный слух, а глаза способны разглядеть мелкого грызуна, шуршащего в лесной подстилке. Лесные хищники имеют стереоскопическое зрение, ученые утверждают, что эти коты различают цвета.
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3.
Усы, их называют вибриссы, не только украшение кошачьей морды, но и острый сенсорный орган. Тонкие природные сенсоры подскажут коту о приблизившейся на выгодное для охоты расстояние добыче, помогут в «расчетах» о возможности передвижения в узких местах.
Обитатели Африканского континента проигрывают евразийским собратьям в размере и весе, но зато из шкурки окрашены более светлыми оттенками.
Обитатели Африканского континента проигрывают евразийским собратьям в размере и весе, но зато из шкурки окрашены более светлыми оттенками.
4.
Норвежский лесной кот
Норвежский лесной кот — пушистый красавец из скандинавских мифов.
В легендах описан хищник с именем «Лесной кот», способный бегать по отвесным скалам.
Подобные норвежские коты возили в упряжке прекрасную богиню Фрею.
В наше время красивое животное взял под личную защиту король, даровав статус национальной кошки.
Веками норвежский лесной кот жил рядом с людьми, некоторые особи служили мышеловами на торговых судах. Этот вид лесного кота в прошлом веке даже выставлялся на Международной выставке кошек в Германии.
Признание Норвежского лесного кота отдельной породой спасло подвид от вымирания. Кошек завезли в Россию, стараниями человека они добрались и до США. Разведением породы занялись профессиональные заводчики. Доказано, что это норвежский кот — ближайший родственник мей-кунов.
Норвежский лесной кот — пушистый красавец из скандинавских мифов.
В легендах описан хищник с именем «Лесной кот», способный бегать по отвесным скалам.
Подобные норвежские коты возили в упряжке прекрасную богиню Фрею.
В наше время красивое животное взял под личную защиту король, даровав статус национальной кошки.
Веками норвежский лесной кот жил рядом с людьми, некоторые особи служили мышеловами на торговых судах. Этот вид лесного кота в прошлом веке даже выставлялся на Международной выставке кошек в Германии.
Признание Норвежского лесного кота отдельной породой спасло подвид от вымирания. Кошек завезли в Россию, стараниями человека они добрались и до США. Разведением породы занялись профессиональные заводчики. Доказано, что это норвежский кот — ближайший родственник мей-кунов.
5.
Норвежский лесной кот крупнейший подвид, достигающий массы в десять килограмм.
Крепкие лапы позволяют им сбегать с практически вертикальных поверхностей головой вниз. Но с возрастом у питомца появляются проблемы с суставами.
Обитающий на севере норвежский лесной кот утеплен лучше других подвидов.
Тут и густая пушистая шерсть, и обильный подшерсток. Согревающим слоем покрыты ушные раковины и промежутки между пальцами.
Крепкие лапы позволяют им сбегать с практически вертикальных поверхностей головой вниз. Но с возрастом у питомца появляются проблемы с суставами.
Обитающий на севере норвежский лесной кот утеплен лучше других подвидов.
Тут и густая пушистая шерсть, и обильный подшерсток. Согревающим слоем покрыты ушные раковины и промежутки между пальцами.
6.
Кавказский лесной кот
Кавказский лесной кот — подвид, охраняемый Красной книгой, слишком много на него охотились в прошлом веке.
Живет в высокогорных районах Кавказа и на территории Турции.
Селятся поодиночке, охотятся на мелких грызунов и птиц, но могут полакомиться зайцем или ослабевшей косулей.
Обычно кавказский лесной кот имеет серый окрас с ярко выраженными темными полосами, но встречаются и черные экземпляры. Этот подвид лесного кота меньше всего изменился, он не скрещивается с домашними кошками.
Подвид отличается крупными размерами, самец кавказского лесного кота нередко достигает десяти килограммов. К зиме обзаводится утепленным мехом, что позволяет ему охотиться в условиях горной зимы.
Кавказский лесной кот — подвид, охраняемый Красной книгой, слишком много на него охотились в прошлом веке.
Живет в высокогорных районах Кавказа и на территории Турции.
Селятся поодиночке, охотятся на мелких грызунов и птиц, но могут полакомиться зайцем или ослабевшей косулей.
Обычно кавказский лесной кот имеет серый окрас с ярко выраженными темными полосами, но встречаются и черные экземпляры. Этот подвид лесного кота меньше всего изменился, он не скрещивается с домашними кошками.
Подвид отличается крупными размерами, самец кавказского лесного кота нередко достигает десяти килограммов. К зиме обзаводится утепленным мехом, что позволяет ему охотиться в условиях горной зимы.
7.
В Дагестане коты облюбовали речные берега, обитатели Грузии часто спускаются на морские пляжи. А в районе Батуми и Поти кавказский лесной кот живет в самых «мокрых» условиях, каждый день охотясь в реках и гуляя по мокрой грязной траве. Охотясь на рыбу здешние лесные коты даже плавают в ручьях.
8.
Дальневосточный лесной кот
Дальневосточный лесной кот «маскируется» под маленького рыжеватого леопарда. Его светлая шубка равномерно покрыта рыжими «леопардовыми» пятнами».
Это умелый ночной хищник, обитающий в труднодоступных местах.
Дальневосточный лесной кот является близким родственником Амурского лесного кота, иногда их, потомков бенгальской кошки, объединяют в один подвид.
Амурский лесной кот выделяется тремя темными полосками, протянувшимися вдоль спины, и светлыми боками.
Тело усыпано пятнами-монетками, за что китайцы прозвали этот подвид «денежным котом».
Дальневосточный лесной кот «маскируется» под маленького рыжеватого леопарда. Его светлая шубка равномерно покрыта рыжими «леопардовыми» пятнами».
Это умелый ночной хищник, обитающий в труднодоступных местах.
Дальневосточный лесной кот является близким родственником Амурского лесного кота, иногда их, потомков бенгальской кошки, объединяют в один подвид.
Амурский лесной кот выделяется тремя темными полосками, протянувшимися вдоль спины, и светлыми боками.
Тело усыпано пятнами-монетками, за что китайцы прозвали этот подвид «денежным котом».
9.
Амурский лесной кот
Амурский лесной кот обжил лесные просторы Дальнего востока, его ареал обитания распространяется на Амур, побережье Японского моря, достигает Индостана, Малайского архипелага.
Много лесных котов этого подвида живет на землях Китая.
Ведет кочевой образ жизни, замечательно плавает, иногда поселяются парами.
В холодное время хищники перебираются в не продуваемые ветром низины, спасаются от заносов вблизи жилья людей.
Этот лесной кот лучше других привыкает к человеку, его можно содержать в вольере, подальше от посторонних людей.
Европейская дикая кошка — больше всех похожа на домашнюю кошечку.
Такая же серая шкурка и полоски, только мех высокий и густой. Живет в районах Кавказа, в невысоких горах, в лесах Украины, в европейских странах. Выбирает местность с густым лесом.
Амурский лесной кот обжил лесные просторы Дальнего востока, его ареал обитания распространяется на Амур, побережье Японского моря, достигает Индостана, Малайского архипелага.
Много лесных котов этого подвида живет на землях Китая.
Ведет кочевой образ жизни, замечательно плавает, иногда поселяются парами.
В холодное время хищники перебираются в не продуваемые ветром низины, спасаются от заносов вблизи жилья людей.
Этот лесной кот лучше других привыкает к человеку, его можно содержать в вольере, подальше от посторонних людей.
Европейская дикая кошка — больше всех похожа на домашнюю кошечку.
Такая же серая шкурка и полоски, только мех высокий и густой. Живет в районах Кавказа, в невысоких горах, в лесах Украины, в европейских странах. Выбирает местность с густым лесом.
10.
Места обитания
Лесной кот имеет более двадцати подвидов, обитающих в европейских странах, на территории Российской Федерации, встречается на Ближнем и Дальнем Востоке. Популяция котов обитает в лесах Украины, Молдовы, Литвы, Кавказа, Норвегии, отдельные виды облюбовали просторы Шотландии.
Лесной кот имеет более двадцати подвидов, обитающих в европейских странах, на территории Российской Федерации, встречается на Ближнем и Дальнем Востоке. Популяция котов обитает в лесах Украины, Молдовы, Литвы, Кавказа, Норвегии, отдельные виды облюбовали просторы Шотландии.
11.
Основное место обитания — буковые и грабовые леса, может жить в плавнях. Предпочитает земли с умеренным климатом, хотя зимняя шерсть хорошо греет в морозные месяцы. Иногда селится на берегах рек и морей.
Бывает кошки устраивают безопасное логово на миниатюрных островках.
А вот регионов, отличающихся сильными снежными заносами, дикий кот не любит. Не встретишь его и в местах с экстремально низкими зимними температурами.
Если случаются длительные снегопады, заметающие лес, то свободные животные перекочевывают поближе к человеческому жилью.
Бывает кошки устраивают безопасное логово на миниатюрных островках.
А вот регионов, отличающихся сильными снежными заносами, дикий кот не любит. Не встретишь его и в местах с экстремально низкими зимними температурами.
Если случаются длительные снегопады, заметающие лес, то свободные животные перекочевывают поближе к человеческому жилью.
12.
Однако двадцатый век существенно сократил видовое количество и численность поголовья европейских лесных котов. Эти звери заняли место в Красных книгах Беларуси, Молдовы, Российской Федерации. Причиной стали сокращение лесов, холодная погода, расставляемые охотниками капканы.
Шестьдесят лет назад на Северном Кавказе велась промышленная добыча животных, отстреливаемых ради меха. Почти исчезли подвиды, обитавшие в Дагестане, сказались холодные зимы и сокращения поголовья грызунов.
Сейчас популяцию местного вида восстанавливают в Тебердинском и Кавказском заповедниках.
Почти исчезли представители вида, массово обитавших в Полесье (Украина), но приличное количество котов проживает в высокогорных районах Карпат и в пойме Дуная.
Шестьдесят лет назад на Северном Кавказе велась промышленная добыча животных, отстреливаемых ради меха. Почти исчезли подвиды, обитавшие в Дагестане, сказались холодные зимы и сокращения поголовья грызунов.
Сейчас популяцию местного вида восстанавливают в Тебердинском и Кавказском заповедниках.
Почти исчезли представители вида, массово обитавших в Полесье (Украина), но приличное количество котов проживает в высокогорных районах Карпат и в пойме Дуная.
13.
Образ жизни и повадки
Лесной кот — сибарит дикой природы, предпочитающий охотиться в максимально комфортных условиях.
За пропитанием выходит в вечерних или предрассветных сумерках, когда солнце собирается садиться или вставать, а лес засыпает или мирно дремлет перед утренним пробуждением.
Кот не станет покидать свое убежище если за его пределами слишком холодно, идет дождь или просто слякотно и не приятно. Плохую погоду он переждет в уюте, а за добычей отправится, когда в лесу распогодится.
Кот — единоличный хозяин своих охотничьих угодий, всю территорию (пару гектаров плавней или 60 гектаров леса) он тщательно метит, сообщая собратьям о занятости площади. Совершает регулярный обход угодий, проходя до десяти километров в сутки, но далеко от границ удаляется только в брачный период.
Жильем для лесного кота может стать дупло, расселина в скалах, отставленная предыдущим жильцом нора. Хищник часто меняет место ночлега, выбирая наиболее полные кормовой базой места. Летом животных сгоняют из облюбованного уголка блохи, зимой они часто меняют место дислокации из-за проблем с охотой в условиях высокого снежного покрова.
Лесной кот — сибарит дикой природы, предпочитающий охотиться в максимально комфортных условиях.
За пропитанием выходит в вечерних или предрассветных сумерках, когда солнце собирается садиться или вставать, а лес засыпает или мирно дремлет перед утренним пробуждением.
Кот не станет покидать свое убежище если за его пределами слишком холодно, идет дождь или просто слякотно и не приятно. Плохую погоду он переждет в уюте, а за добычей отправится, когда в лесу распогодится.
Кот — единоличный хозяин своих охотничьих угодий, всю территорию (пару гектаров плавней или 60 гектаров леса) он тщательно метит, сообщая собратьям о занятости площади. Совершает регулярный обход угодий, проходя до десяти километров в сутки, но далеко от границ удаляется только в брачный период.
Жильем для лесного кота может стать дупло, расселина в скалах, отставленная предыдущим жильцом нора. Хищник часто меняет место ночлега, выбирая наиболее полные кормовой базой места. Летом животных сгоняют из облюбованного уголка блохи, зимой они часто меняют место дислокации из-за проблем с охотой в условиях высокого снежного покрова.
14.
Охотится резкими прыжками, мгновенно хватая жертву.
Охотиться при плохом освещении им помогают превосходные зрение и слух, плюс сигналы, улавливаемые вибриссами, а вот запахи дикие коты различаю плохо. Может поджидать добычу около логова или в «рыбных» местах.
Запасов они никогда не делают, предпочитая трапезничать свежепойманной добычей.
Коты, живущие у водоемов, охотятся с нависающих над водой веток, прячутся в камышах. Из такой засады хищник может настигнуть даже водоплавающую птицу. Благо плавать он умеет, хотя жутко не любит мочить пушистую шерсть.
Свободно бегающих по деревьям грызунов он настигает стремительно карабкаясь по стволу и перебегая по веткам. В азарте погони, в условиях густого леса, может даже прыгать с дерева на дерево.
Мелких зверьков хватает лапами, крепко удерживая прокусывает острыми зубами заднюю часть черепа. Превосходящую по массе добычу пытается «оседлать» и нанести смертельную рану в область шеи.
Нрав дикого кота кардинально отличается от привычных милых котиков.
Это самолюбивые агрессивные одиночки, привыкшие выживать в условиях дикой природы.
Не подпускают человека и без особой нужды не вторгаются в черту поселений.
От природы эти коты молчуны. Но агрессивный выпад будет сопровождаться недовольным шипением и воем, а брачная игра — призывным мяуканьем.
Охотиться при плохом освещении им помогают превосходные зрение и слух, плюс сигналы, улавливаемые вибриссами, а вот запахи дикие коты различаю плохо. Может поджидать добычу около логова или в «рыбных» местах.
Запасов они никогда не делают, предпочитая трапезничать свежепойманной добычей.
Коты, живущие у водоемов, охотятся с нависающих над водой веток, прячутся в камышах. Из такой засады хищник может настигнуть даже водоплавающую птицу. Благо плавать он умеет, хотя жутко не любит мочить пушистую шерсть.
Свободно бегающих по деревьям грызунов он настигает стремительно карабкаясь по стволу и перебегая по веткам. В азарте погони, в условиях густого леса, может даже прыгать с дерева на дерево.
Мелких зверьков хватает лапами, крепко удерживая прокусывает острыми зубами заднюю часть черепа. Превосходящую по массе добычу пытается «оседлать» и нанести смертельную рану в область шеи.
Нрав дикого кота кардинально отличается от привычных милых котиков.
Это самолюбивые агрессивные одиночки, привыкшие выживать в условиях дикой природы.
Не подпускают человека и без особой нужды не вторгаются в черту поселений.
От природы эти коты молчуны. Но агрессивный выпад будет сопровождаться недовольным шипением и воем, а брачная игра — призывным мяуканьем.
15.
Иногда лесного кота пытаются поселить дома, сделав милым питомцем.
Попытаться поселить хищника, как экзотическую игрушку, можно в условиях вольера загородного особняка, а квартиру он просто разнесет. Плюс надо учесть, что это ночной житель, метящий свою территорию.
В условиях неволи будет жить долго (до 30 лет), особенно если будет обеспечен привычный рацион. Но пушистым любящим клубком не станет. Особи, взятые котятами, частично утрачивают природные таланты охотников. Но к человеку все равно проявляют недоверчивость.
К семье он привыкнет (попытавшись сперва занять главное место в доме), но чужаков абсолютно не выносит. Также не потерпит рядом с собой других представителей фауны, домашние коты станут для него первейшими соперниками.
Попытаться поселить хищника, как экзотическую игрушку, можно в условиях вольера загородного особняка, а квартиру он просто разнесет. Плюс надо учесть, что это ночной житель, метящий свою территорию.
В условиях неволи будет жить долго (до 30 лет), особенно если будет обеспечен привычный рацион. Но пушистым любящим клубком не станет. Особи, взятые котятами, частично утрачивают природные таланты охотников. Но к человеку все равно проявляют недоверчивость.
К семье он привыкнет (попытавшись сперва занять главное место в доме), но чужаков абсолютно не выносит. Также не потерпит рядом с собой других представителей фауны, домашние коты станут для него первейшими соперниками.
16.
Питание
В плане еды лесной кот тот еще гурман и обжора: он предпочитает употреблять свежую добычу, дневной рацион может состоять из десятка мелких грызунов. Взрослая особь ежедневно может употреблять до килограмма еды.
Жертвами котов становятся:
мыши-полевки
сони
куропатки
фазаны
лысухи
серые крысы
ондатры
форель
нутрии
кролики
кроты
белки
землеройки
ласки
куницы
ящерицы
Когда-то обитавшие в степных районах коты ловили дроф и даже орланов, иногда крупная особь может одолеть небольшую косулю. Ловлей рыбы и водных зверьков промышляют хищники, живущие на берегах рек, обитатели плавней.
Приближаясь к человеческому жилью коты освобождают прилегающую территорию от обжившихся там грызунов. Помогая таким образом людям, но одновременно шкодят, поедая домашнюю птицу. Вред в живой природе они наносят, уничтожая редких птиц в заповедных зонах (например, на Кавказе).
В плане еды лесной кот тот еще гурман и обжора: он предпочитает употреблять свежую добычу, дневной рацион может состоять из десятка мелких грызунов. Взрослая особь ежедневно может употреблять до килограмма еды.
Жертвами котов становятся:
мыши-полевки
сони
куропатки
фазаны
лысухи
серые крысы
ондатры
форель
нутрии
кролики
кроты
белки
землеройки
ласки
куницы
ящерицы
Когда-то обитавшие в степных районах коты ловили дроф и даже орланов, иногда крупная особь может одолеть небольшую косулю. Ловлей рыбы и водных зверьков промышляют хищники, живущие на берегах рек, обитатели плавней.
Приближаясь к человеческому жилью коты освобождают прилегающую территорию от обжившихся там грызунов. Помогая таким образом людям, но одновременно шкодят, поедая домашнюю птицу. Вред в живой природе они наносят, уничтожая редких птиц в заповедных зонах (например, на Кавказе).
17.
Процесс трапезы напоминает обед обычной кошки, но передние лапы наземь не опускаются. Добычу он разгрызает, откусывая по кусочку, начиная с бока тушки.
18.
Размножение
В этом плане лесного кота можно смело называть мартовским.
Этот месяц ознаменован разгаром брачного сезона у кошачьих обитателей леса. Только в этот период коты удаляются от тщательно помеченных личных угодий в поисках пары.
Пара подыскивается на один сезон, потенциального партнера привлекают воплями и мяуканьем. Самец после расставания возвращается в свои угодья и потомством никак не интересуется. Будущая мать подыскивает укромное место и готовится к родам, выстилая его дарами леса.
Самка разрешается от бремени спустя два месяца после общения с котом.
Обычно это конец апреля или начало мая.
В помете может быть от двух до семи котят, нормой считает три или четыре особи. Слепые и глухие беспомощные комочки нуждаются в материнской заботе (глазки открываются с девятого по двенадцатый день). Самка целый месяц опекает котят, не имея возможности далеко отойти от логова.
Молоко малыши пьют целых четыре месяца, но по истечении первого уже пытаются выглянуть из дома с целью начать изучение мира. Самые любопытные и неосторожные котята часто попадают на зуб куницам и хищным пернатым.
В этом плане лесного кота можно смело называть мартовским.
Этот месяц ознаменован разгаром брачного сезона у кошачьих обитателей леса. Только в этот период коты удаляются от тщательно помеченных личных угодий в поисках пары.
Пара подыскивается на один сезон, потенциального партнера привлекают воплями и мяуканьем. Самец после расставания возвращается в свои угодья и потомством никак не интересуется. Будущая мать подыскивает укромное место и готовится к родам, выстилая его дарами леса.
Самка разрешается от бремени спустя два месяца после общения с котом.
Обычно это конец апреля или начало мая.
В помете может быть от двух до семи котят, нормой считает три или четыре особи. Слепые и глухие беспомощные комочки нуждаются в материнской заботе (глазки открываются с девятого по двенадцатый день). Самка целый месяц опекает котят, не имея возможности далеко отойти от логова.
Молоко малыши пьют целых четыре месяца, но по истечении первого уже пытаются выглянуть из дома с целью начать изучение мира. Самые любопытные и неосторожные котята часто попадают на зуб куницам и хищным пернатым.
19.
От молочных зубов малыши избавляются в период с пятого по восьмой месяц жизни. На втором месяце жизни мать начинает преподавать важную науку выживания. Учит как надо охотиться. А половозрелыми становятся еще до годовалого возраста.
Лесной кот — красивый и грациозный хищник. Привыкший жить в гордом одиночестве в лесной глуши, высоко в горах или на берегу рек.
Он не любит людей, приближаясь к жилью только в тяжелые месяцы полной бескормицы. Для отдыха и воспроизведения потомства выбирает уже готовую жилплощадь, слегка обустраивая ее.
В зависимости от места обитания имеет разнообразный рацион: от форели до косули. Ловко нападает на добычу, подстерегает грызунов, бегает по веткам за белками. Красивое животное изредка оказывается в роли домашнего питомца, но с этой миссией он справляет из рук вон плохо, сказываются инстинкты и привычка к сумеречному образу жизни.
Вкупе с плохим нравом, делают его не самым дружелюбным зверем.
Так что лучше оставить его в покое в среде естественного обитания.
Исключением можно считать норвежского лесного кота, выращенного заводчиками и хорошо приручаемого амурского лесного кота.
Лесной кот — красивый и грациозный хищник. Привыкший жить в гордом одиночестве в лесной глуши, высоко в горах или на берегу рек.
Он не любит людей, приближаясь к жилью только в тяжелые месяцы полной бескормицы. Для отдыха и воспроизведения потомства выбирает уже готовую жилплощадь, слегка обустраивая ее.
В зависимости от места обитания имеет разнообразный рацион: от форели до косули. Ловко нападает на добычу, подстерегает грызунов, бегает по веткам за белками. Красивое животное изредка оказывается в роли домашнего питомца, но с этой миссией он справляет из рук вон плохо, сказываются инстинкты и привычка к сумеречному образу жизни.
Вкупе с плохим нравом, делают его не самым дружелюбным зверем.
Так что лучше оставить его в покое в среде естественного обитания.
Исключением можно считать норвежского лесного кота, выращенного заводчиками и хорошо приручаемого амурского лесного кота.
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