Лесные коты, разновидности

18.

Размножение

В этом плане лесного кота можно смело называть мартовским.

Этот месяц ознаменован разгаром брачного сезона у кошачьих обитателей леса. Только в этот период коты удаляются от тщательно помеченных личных угодий в поисках пары.

Пара подыскивается на один сезон, потенциального партнера привлекают воплями и мяуканьем. Самец после расставания возвращается в свои угодья и потомством никак не интересуется. Будущая мать подыскивает укромное место и готовится к родам, выстилая его дарами леса.



Самка разрешается от бремени спустя два месяца после общения с котом.

Обычно это конец апреля или начало мая.

В помете может быть от двух до семи котят, нормой считает три или четыре особи. Слепые и глухие беспомощные комочки нуждаются в материнской заботе (глазки открываются с девятого по двенадцатый день). Самка целый месяц опекает котят, не имея возможности далеко отойти от логова.



Молоко малыши пьют целых четыре месяца, но по истечении первого уже пытаются выглянуть из дома с целью начать изучение мира. Самые любопытные и неосторожные котята часто попадают на зуб куницам и хищным пернатым.