Запах сдобы и другое: на какие уловки идут риэлторы, чтобы продать квартиру покупателю

Все, кто хотя бы раз сталкивался с покупкой недвижимости через риэлторов, знают, что эти специалисты используют массу своих профессиональных штучек, чтобы продать жилье. Где-то недоговаривают, где-то напротив приукрашивают действительность. Надеемся, этот пост окажется полезным и поможет не оплошать при осмотре квартиры, которую вам усиленно пытаются впарить.
Каждый риэлтор получает процент с продажи жилья, поэтому понятно, что на любую жилплощадь ему нужно найти покупателей.
Чтобы представить жилплощадь в более выгодном свете, эти специалисты используют массу профессиональных (и не очень) уловок.
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1. Подвезти клиента до объекта недвижимости
На первый взгляд это может показаться простой любезностью. Однако зачастую этот маневр используется для того, чтобы клиент не понял, что жилье находится в таком месте, куда сложно добраться на общественном транспорте.
2. Показ квартиры в темное время суток
В разное время суток жилье выглядит по-разному и впечатление от его просмотра будет неодинаковым днем или вечером. Так, когда за окном темно, легко скрыть некоторые дефекты, хорошо видимые на свету: плохое состояние подъезда, неблагополучное соседство дома (рядом свалка, кладбище и т.д.), неудачный вид из окна и т.д. По возможности не стоит соглашаться на просмотр квартиры вечером после работы.
3. Просмотры назначаются на одно время с разными покупателями
Так создается эффект массовости. На неуравновешенных клиентов такая востребованность жилья может оказать впечатление и они поспешат с решением о покупке.
4. Чтобы помещение казалось просторнее, риэлтор часто не заходит в комнату
Такой способ презентации особенно распространен при просмотре вторичного жилья малой площади.
5. Ароматерапия
Для создания приятной атмосферы в ход идут уловки, которые работают на подсознание клиента. В квартире и подъезде зажигаются ароматические палочки, приносится свежая сдоба. Приятные запахи создают эффект теплого уютного дома и клиенты могут при этом не заметить мелких недочетов в ремонте и отделке.
6. Эффект контраста
Многие риэлторы играют на контрастах: сначала предлагают клиентам совсем уж непотребные варианты, а затем тот, который на фоне предыдущих производит приятное впечатление (даже при наличии явных недостатков). Такой способ позволяет продать жилье даже дороже, чем оно заслуживает.
7. Фейковые объявления
Очень часто на популярных площадках встречаются поражающие низкой ценой жилья объявления. При этом на фото квартира выглядит более чем приятно. Такие фейки разумеется не соответствуют реальности. Основная цель этих объявлений - привлечь клиента, которому после можно предлагать другие варианты.
Следующие уловки риэлторов посчастливилось наблюдать Диане Балашовой - дизайнеру интерьеров, которая в настоящий момент пытается купить квартиру. Ироничный пост Диана опубликовала на своей странице в Инстаграм, и в комментариях под ним подписчики поделились своими наблюдениями из этой сферы.
"- Если в подъезде разбита плитка, провода висят как паутина, а лифт разваливается, вешаем объявление: через неделю начнётся ремонт! С заменой плитки, лифта и мусоропровода. В карусели подлинный образец объявления. Итальянец Керамий Мараций придаёт достоверность.
- Если в подъезде пахнет плесенью, то покупаем самую дешевую алкидную краску и красим стену перед просмотром. Прекрасно перебивает.
- Высоту потолка в квартире пишем на полметра больше, ведь народ ходит на просмотры без рулеток. Реально в сталинках потолки 3,1 м, а не 3,5, в исторических домах не более 3,4, а в конструктивизме меньше 3-х.
- Всегда говорим что можно сделать перепланировку, ничего что стены несущие, а дом памятник архитектуры. Туалет всегда можно соединить с ванной, хотя между ними воздуховод. На последнем этаже всегда есть перспектива присоединения мансарды."
- Если в подъезде пахнет плесенью, то покупаем самую дешевую алкидную краску и красим стену перед просмотром. Прекрасно перебивает.
- Высоту потолка в квартире пишем на полметра больше, ведь народ ходит на просмотры без рулеток. Реально в сталинках потолки 3,1 м, а не 3,5, в исторических домах не более 3,4, а в конструктивизме меньше 3-х.
- Всегда говорим что можно сделать перепланировку, ничего что стены несущие, а дом памятник архитектуры. Туалет всегда можно соединить с ванной, хотя между ними воздуховод. На последнем этаже всегда есть перспектива присоединения мансарды."
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В остальном просто платишь человеку, который по сути ничего не делает. Гарант? Нет, ни разу. В случае чего разведут руками и скажут, что такие вещи самостоятельно проверять надо. Поиск? Так любой сайт справится лучше, а с фотографиями можно и самому принять решение куда ехать.
В общем меня сильно удивляют люди, которые готовы платить проценты риэлтерам. Разве то деньги лишние.
И все, кто приходит смотреть, только жалуются, что цена на квартиру завышена, хотя и прошу даже ниже рыночной стоимости. Почти на четверть стоимости от рыночной дешевле отдаю. Так, сволочи, хотят вообще больше половины стоимости им еще скинуть.
А что риелторы? А ничего. Бездари одни попадаются. Некоторые золотые горы обещают в виде скорой продажи, а большая часть вообще больше ни разу не звонили и не приходили.
В итоге получили: ту ветку метро, которую нам обещали, что продлят, никто продлевать не собирался, и мы даже получили соответствующее письмо из мэрии. Сейчас продлевают другую ветку и метро таки рядом будет (в 1 км от дома), но этого проекта на момент продажи квартиры не было! Места под многоярусные парковки в итоге раскатали гравием, обнесли забором и сделали ДОРОГИЕ платные паркинги, в которых уже нет мест и в них стоит очередь. Как результат - автомобильный коллапс в ЖК, после 19 часов реально авто нигде не поставить, к 21 часу заставлено всё - и по правилам, и с нарушениями, заставлены мусорки, газоны, углы перекрестков, перекрыты подъезды, проходы, авто стоят вторыми рядами, друг друга перекрывая. Поликлинику взрослую строить пока даже не начали (квартира покупалась январь 2016, 5 лет назад!). Домофоны самые обычные, без камер и тем более интернетов, защита от честных людей, поскольку каждая собака на районе знает от них коды. Двери в квартирный тамбур на этаже обычные, я своей инициативой вставил туда личинку, размножил ключи и раздал соседям. Хорошо хоть ручка противопожарная, то есть изнутри помещения дверь открывается просто нажатием ручки, даже если замок закрыт.
Обещали это все риелторы от застройщика. Застройщик ПИК. Москва.
Бывает и больше. Смотря какой дом.