Запах сдобы и другое: на какие уловки идут риэлторы, чтобы продать квартиру покупателю

"- Если в подъезде разбита плитка, провода висят как паутина, а лифт разваливается, вешаем объявление: через неделю начнётся ремонт! С заменой плитки, лифта и мусоропровода. В карусели подлинный образец объявления. Итальянец Керамий Мараций придаёт достоверность.



- Если в подъезде пахнет плесенью, то покупаем самую дешевую алкидную краску и красим стену перед просмотром. Прекрасно перебивает.

- Высоту потолка в квартире пишем на полметра больше, ведь народ ходит на просмотры без рулеток. Реально в сталинках потолки 3,1 м, а не 3,5, в исторических домах не более 3,4, а в конструктивизме меньше 3-х.

- Всегда говорим что можно сделать перепланировку, ничего что стены несущие, а дом памятник архитектуры. Туалет всегда можно соединить с ванной, хотя между ними воздуховод. На последнем этаже всегда есть перспектива присоединения мансарды."