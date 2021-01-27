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Запах сдобы и другое: на какие уловки идут риэлторы, чтобы продать квартиру покупателю

Запах сдобы и другое: на какие уловки идут риэлторы, чтобы продать квартиру покупателю (12 фото)

Автор:
27 января 2021 12:33
Сообщество : Фабрика идей
Метки: жилплощадь   интересно   лайфхак   полезная информация   продажа квартиры   риэлтор   
5503
12
Все, кто хотя бы раз сталкивался с покупкой недвижимости через риэлторов, знают, что эти специалисты используют массу своих профессиональных штучек, чтобы продать жилье. Где-то недоговаривают, где-то напротив приукрашивают действительность. Надеемся, этот пост окажется полезным и поможет не оплошать при осмотре квартиры, которую вам усиленно пытаются впарить.
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Метки: жилплощадь   интересно   лайфхак   полезная информация   продажа квартиры   риэлтор   
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894
Максим 3 часа назад
Я готов понять необходимость в риэлторе при покупке элитной недвижимости, которую не будут светить на сайтах продаж. Возможно необходим при покупке за пределами своего обитания, например, за рубежом, когда не знаешь тонкостей оформления.
В остальном просто платишь человеку, который по сути ничего не делает. Гарант? Нет, ни разу. В случае чего разведут руками и скажут, что такие вещи самостоятельно проверять надо. Поиск? Так любой сайт справится лучше, а с фотографиями можно и самому принять решение куда ехать.
В общем меня сильно удивляют люди, которые готовы платить проценты риэлтерам. Разве то деньги лишние.
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−53
Саша Кутузов 11 минут назад
Я свою квартиру не могу продать во Львове. почти 80 квадратов, две здоровенные комнаты, два балкона, сан-узел, ванная, кухня с кладовой, есть еще два подвала. Дом кирпичный и в отличном состоянии. До центра десять минут пешком, до железнодорожного то самое. Рынки недалеко, всякие супермаркеты, клиники, магазины трамваи под боком.
И все, кто приходит смотреть, только жалуются, что цена на квартиру завышена, хотя и прошу даже ниже рыночной стоимости. Почти на четверть стоимости от рыночной дешевле отдаю. Так, сволочи, хотят вообще больше половины стоимости им еще скинуть.
А что риелторы? А ничего. Бездари одни попадаются. Некоторые золотые горы обещают в виде скорой продажи, а большая часть вообще больше ни разу не звонили и не приходили.
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3k
Дмитрий Барановский 12 минут назад
Минуснул за то, что статья начинается со слов "ВСЕ , кто сталкивался с покупкой недвижимости знают, на какие уловки и т.д. и т.п. Статья гребёт ВСЕХ риэлторов в одну корзину. А риэлтор риэлтору рознь. Есть специалисты, которые РЕАЛЬНО -специалисты. И у них нет цели нае...ть клиентов. Это, как минимум-потеря репутации(а утрачивается она ТОЛЬКО один раз). Есть риэлторы, которые проверят,перепроверят всю подноготную объекта на предмет ВСЕХ подводных камней (а их ооочень много, в виде внезапно появившихся наследников из детдома, например), и всю сделку будут с клиентом, на показах, просмотрах, в банке, у нотариуса. Так что..
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9k
Голос Вселенной Полчаса назад
Когда покупал квартиру, то на встрече "с уговорами купить" обещали: метро в 800 метрах от дома, многоярусную парковку рядом с домом (а по ЖК их несколько), поликлинику для взрослых в нашем ЖК, домофоны с камерами и возможностью открывать дверь через Интернет, закрывающиеся на домофон квартирный тамбур на этаже.
В итоге получили: ту ветку метро, которую нам обещали, что продлят, никто продлевать не собирался, и мы даже получили соответствующее письмо из мэрии. Сейчас продлевают другую ветку и метро таки рядом будет (в 1 км от дома), но этого проекта на момент продажи квартиры не было! Места под многоярусные парковки в итоге раскатали гравием, обнесли забором и сделали ДОРОГИЕ платные паркинги, в которых уже нет мест и в них стоит очередь. Как результат - автомобильный коллапс в ЖК, после 19 часов реально авто нигде не поставить, к 21 часу заставлено всё - и по правилам, и с нарушениями, заставлены мусорки, газоны, углы перекрестков, перекрыты подъезды, проходы, авто стоят вторыми рядами, друг друга перекрывая. Поликлинику взрослую строить пока даже не начали (квартира покупалась январь 2016, 5 лет назад!). Домофоны самые обычные, без камер и тем более интернетов, защита от честных людей, поскольку каждая собака на районе знает от них коды. Двери в квартирный тамбур на этаже обычные, я своей инициативой вставил туда личинку, размножил ключи и раздал соседям. Хорошо хоть ручка противопожарная, то есть изнутри помещения дверь открывается просто нажатием ручки, даже если замок закрыт.
Обещали это все риелторы от застройщика. Застройщик ПИК. Москва.
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3k
Сергей 2 часа назад
Маневр там один- мурыжить продавца 2-3 месяца, чтобы сбить цену ниже рынка. Риэлтеру пох за сколько вы ее продадите- хоть в полцены. Сделка состоялась? Ок, гоните гонорар!
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7k
Профессор Преображенский 2 часа назад
Давно не пользуюсь услугами этих дармоедов. Всю недвижимость покупал через авито или циан. Смотрел, если нравилось то торговался.А проверка и оформление всех документов в Питере стоит 30-50 тыщ.
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30k
Alex Профессор Преображенский Час назад
Ну с одной стороны от риэлтора толку как от козла молока, с другой стороны так еще страшнее ) А что за проверка такая? Она гарантирует чистоту сделки?
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2k
Mellivora Профессор Преображенский 46 минут назад
Надо самому шарить в этом деле иначе налюбят.
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1k
max 2 часа назад
Я всех риэлторов рот шатал. Что за еврейская профессия?
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9k
Kostick 3 часа назад
дизигнер так свою инсту пытается раскрутить?
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1k
имя пользователя Kostick 3 часа назад
Я тоже не понял, почему нет пометки «реклама»
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645k
Result Автор поста имя пользователя 3 часа назад
Потому что это не реклама, а нормальная практика ссылок на источник, материал с которого перепечатывается без изменений.
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1k
Radugananebe Kostick 2 часа назад
о, поклонники секты "теорий заговоров" подтянулась
Как же без вас-то. В любом посте -реклама, окно Овертона и что-нибудь еще, не так ли? На Фишкпх же других постов нет. Каждый раз, читая похожий материал, предвкушаю подобный коммент о рекламе и никогда не ошибаюсь.
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8k
владимир 3 часа назад
Враньё. Я жил в "Сталинке" Потолок был 3,7 м, мы его "опускали" На 0,9 а то комната выглядела как колодец
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477
Атомный Крот 3 часа назад
"в исторических домах не более 3,4"

Бывает и больше. Смотря какой дом.
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