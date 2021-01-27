Что вы могли не знать о тоннеле под Ла-Маншем

Строительство Евротоннеля заняло шесть лет — начали в 1988-м и закончили в 1994-м. Общий бюджет мероприятия составил 13,5 миллиарда евро с поправкой на сегодняшнюю инфляцию. Это, кстати, на 80% больше изначально запланированной сметы.



Американское общество инженеров-строителей включило Евротоннель в список семи инженерных чудес современного мира. Туда же входят Эмпайр-стейт-билдинг, плотина Итайпу в Бразилии, башня «Си-Эн тауэр» в Торонто, Панамский канал, мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско и система защиты от наводнений в Голландии.



Впервые идею тоннеля, связывавшего бы Великобританию и Францию, еще в 1802 году предложил Альбер Матье-Фавье. Его план предусматривал двухуровневый тоннель для гужевого транспорта с насыпным островом посередине пролива, где располагались бы конюшни для смены лошадей.