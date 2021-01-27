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Что вы могли не знать о тоннеле под Ла-Маншем

Что вы могли не знать о тоннеле под Ла-Маншем (8 фото)

Автор:
27 января 2021 23:22
Метки: интересно   тоннели   транспорт   
922
8

20 января 1986 года премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран договорилось о строительстве тоннеля под Ла-Маншем. Вплоть до возведения Крымского моста Евротоннель был, возможно, самым впечатляющим инженерным сооружением современной Европы.
А может, им и остался. И вот почему…

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Метки: интересно   тоннели   транспорт   
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15k
Flying Dutchmen. 6 часов назад
«Будет построен подводный тоннель под проливом Ла-Манш,
который соединит Англию с Францией. Прокладка тоннеля займет пять лет, если проходчики встретятся, или десять лет, если они промахнутся».
Константин Мелихан
«Прогнозы».
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20k
Юрьевич 6 часов назад
"На полную окупаемость проекта, по некоторым подсчетам, уйдет 1000 лет. То есть осталось всего 973 года."

А у нас платные дороги хотят отбить за год-два...
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Rekapra Юрьевич 5 часов назад
Так сбей их планы, не езди по платным дорогам ;)
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5k
Дельфин Красивый 7 часов назад
не всегда удобно, проще на пароме
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Rekapra Дельфин Красивый 5 часов назад
Поясни пожалуйста.
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866
Шурман Дельфин Красивый 4 часа назад
Это на каком ???????? мне так для интереса а да и еще у нас все перекрыли .
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866
Шурман Дельфин Красивый 4 часа назад
Я знаю как пресечь , но тебе же поохай что писать ]```````. ]Дельфин куев , а да мой друг я тебе могу сказать что у нас всех запрет на разрешения и выход :) ))))))))))))))))
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