Делюсь опытом быстрого удаления ржавчины в домашних условиях

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В любом гараже найдется огромное количество болтов, саморезов, шайб и прочих металлических вещей, которые уже давно заржавели. В данном посте я хочу поделиться с вами проверенным методом, как за час времени расправиться с ненавистной ржавчиной.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Нам понадобится:
1. Перекись водорода (3%).
2. Лимонная кислота.
3. Соль.
Для того, чтобы было более наглядно, я специально все делаю в стеклянной банке.
Производим само средство от ржавчины:
1. Наливаем в банку 100 мл перекиси.
2. Насыпаем 30 грамм лимонной кислоты.
3. Насыпаем 10 грамм соли.
4. Активно перемешиваем и опускаем
металлические вещи в банку.
Теперь выжидаем час и достаем из банки сверкающие предметы. Внимание, данным процессом лучше заниматься на свежем воздухе!
Надеюсь, что мой совет станет для вас полезным. Спасибо за внимание!
1. Перекись водорода (3%).
2. Лимонная кислота.
3. Соль.
Для того, чтобы было более наглядно, я специально все делаю в стеклянной банке.
Производим само средство от ржавчины:
1. Наливаем в банку 100 мл перекиси.
2. Насыпаем 30 грамм лимонной кислоты.
3. Насыпаем 10 грамм соли.
4. Активно перемешиваем и опускаем
металлические вещи в банку.
Теперь выжидаем час и достаем из банки сверкающие предметы. Внимание, данным процессом лучше заниматься на свежем воздухе!
Надеюсь, что мой совет станет для вас полезным. Спасибо за внимание!
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Я автомеханик. Ну, почти. Диагност.
Но нет у меня в гараже ржавых болтов "на всякий случай"
От слова совсем.
У меня есть гайки и болты и винты нужные мне, если вдруг какой уроню.
Ассортимент сильно ограничен.
И я их купил в лавке "железо" или там как у вас называется, 1000 мелочей, или еще как.
Аккуратные, анодированные, чистенькие.
Смысл хранить про запас, я уже изжил много лет назад.
Когда разгребал старый гараж от деда.
Там одних напильников было штук 50. Они уже не могли выполнять свои функции, зубцы просто сьела ржа.
Ну и болтов там было 2 корыта, и чтобы мне его использовать, мне нужно час его отмачивать?
Нахрен.
Сейчас просто изменился мир, что нужно, проще купить новое, чем занимать кучу места - а вдруг пригодится.
- да за...б..л меня он..., жа голову ему сверну, проще и быстрее будет его высверлить
вот так обычно происходит
>>и прочих металлических вещей, которые уже давно заржавели.
нет не так.... на машинах обычно такие болты, а ржу никто не хранит
сразу н-а-х-у-й в мусорку (если ты не Плюшкин конечно)
б-л-я-д-ь...да это и ежу понятно,
а сели ржавый болт со слизанными гранями ближе к двиателю от стартера
куда ставить твою 3 литровую банку?
выбрось каку....