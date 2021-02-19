Делюсь опытом быстрого удаления ржавчины в домашних условиях

Нам понадобится:



1. Перекись водорода (3%).



2. Лимонная кислота.



3. Соль.



Для того, чтобы было более наглядно, я специально все делаю в стеклянной банке.



Производим само средство от ржавчины:



1. Наливаем в банку 100 мл перекиси.



2. Насыпаем 30 грамм лимонной кислоты.



3. Насыпаем 10 грамм соли.



4. Активно перемешиваем и опускаем

металлические вещи в банку.



Теперь выжидаем час и достаем из банки сверкающие предметы. Внимание, данным процессом лучше заниматься на свежем воздухе!



Надеюсь, что мой совет станет для вас полезным. Спасибо за внимание!