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Делюсь опытом быстрого удаления ржавчины в домашних условиях

Делюсь опытом быстрого удаления ржавчины в домашних условиях (2 фото)

Автор:
19 февраля 2021 17:43
Метки: Рецепт   житейская хитрость   лайфхак   растор   ремодел   ржавчина   сделал сам   
1528
2
В любом гараже найдется огромное количество болтов, саморезов, шайб и прочих металлических вещей, которые уже давно заржавели. В данном посте я хочу поделиться с вами проверенным методом, как за час времени расправиться с ненавистной ржавчиной.




P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: Рецепт   житейская хитрость   лайфхак   растор   ремодел   ржавчина   сделал сам   
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69k
Чёрный человек. Час назад
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9k
Максим 14 минут назад
30 лет назад, когда учился на шофёра, говорили что ржавчину растворяет вода. Главное не торопись. ..
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2k
Allmaster 15 минут назад
Вот сейчас копильщики ржавых болтов закидают ...болтами.
Я автомеханик. Ну, почти. Диагност.
Но нет у меня в гараже ржавых болтов "на всякий случай"
От слова совсем.
У меня есть гайки и болты и винты нужные мне, если вдруг какой уроню.
Ассортимент сильно ограничен.
И я их купил в лавке "железо" или там как у вас называется, 1000 мелочей, или еще как.
Аккуратные, анодированные, чистенькие.
Смысл хранить про запас, я уже изжил много лет назад.
Когда разгребал старый гараж от деда.
Там одних напильников было штук 50. Они уже не могли выполнять свои функции, зубцы просто сьела ржа.
Ну и болтов там было 2 корыта, и чтобы мне его использовать, мне нужно час его отмачивать?
Нахрен.
Сейчас просто изменился мир, что нужно, проще купить новое, чем занимать кучу места - а вдруг пригодится.
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28k
LEPA 20 минут назад
Вид у болтика такой,как будто его на карчёточном круге ободрали. Кстати,очень быстро. Час ждать не надо. И так же потом заржавеет.
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35
Кунг фу Панда Полчаса назад
резьба потянута- мусор
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515
Serg Dex 55 минут назад
Они после такой очистки наутро заржавеют))) соль, лим.кислота, а куда-нибудь прикрутил то уже конечно навечно)) коробку с болтами полил соляркой или лучше отработкой и внуки ещё пользоваться будут)))
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19k
BillyBonzz 56 минут назад
ровно точно так же очистит болт от легкой ржавчины и кока-кола, т.к. содержит ортофосфорную кислоту, которая уничтожает ржавчину
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19k
BillyBonzz Час назад
Вся эта муть работает только с легкой ржавчиной, как у автора, серьезную ржавчину только электролизом можно удалить.
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−17
Салюн Час назад
зубило+ кувалда+ слова
- да за...б..л меня он..., жа голову ему сверну, проще и быстрее будет его высверлить

вот так обычно происходит
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−17
Салюн Час назад
>>В любом гараже найдется огромное количество болтов, саморезов, шайб
>>и прочих металлических вещей, которые уже давно заржавели.
нет не так.... на машинах обычно такие болты, а ржу никто не хранит
сразу н-а-х-у-й в мусорку (если ты не Плюшкин конечно)

б-л-я-д-ь...да это и ежу понятно,
а сели ржавый болт со слизанными гранями ближе к двиателю от стартера

куда ставить твою 3 литровую банку?
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74k
Броненосец Потелкам Час назад
Болтик - то с замятой резьбой...
выбрось каку....
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19k
BillyBonzz Броненосец Потелкам Час назад
у нормального мужика всегда в гараже есть набор плашек и метчиков для прогона резьбы
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45k
noName BillyBonzz 50 минут назад
Нормальные мужики болты не травят набором из косметички,в "домашних" условиях
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19k
BillyBonzz noName 48 минут назад
согласен, уж какой-нибудь сраный цинкарь или уничтожитель ржавчины на ортофорсфорной кислоте в хозяйстве всегда есть)))
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