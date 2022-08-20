"Продала отца, семью, Родину". Российский сенатор публично отрёкся от дочери

В апреле Диана принимала участие в акции против СВО. Когда я об этом узнал, я пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны. Предлагал поехать на Донбасс в качестве волонтера, помогать людям, которые восемь лет жили в состоянии войны, и из первых уст узнать причины СВО.

Но, к сожалению, моя дочь хочет лишь хайпануть на такой серьезной теме, поэтому и обратилась в СМИ, рассказав о своей позиции, не забыв упомянуть, что она - дочь сенатора.

Так сложилось, что я не воспитываю Диану с трех лет. Сейчас ей 25 лет. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске, откуда родом, в связи с попытками суицида. С ней сложно общаться.

Три года она говорила, что является представительницей ЛГБТ, стриглась налысо, одевалась, как мальчик, потом стала встречаться с мужчиной и решила, что она все-таки девочка.