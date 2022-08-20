FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 3414 постов • 917 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
"Продала отца, семью, Родину". Российский сенатор публично отрёкся от дочери

"Продала отца, семью, Родину". Российский сенатор публично отрёкся от дочери

Автор:
20 августа 2022 17:58
Сообщество : Политика
Метки: Эдуард Исаков   Югра   дочь   политика   родина   семья   сенатор   
711
4

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков отрекся от своей дочери Дианы после ее интервью об отъезде из России и выступлений против военной операции на Украине. 49-летний сенатор написал в Telegram, что прекратил общаться с дочерью, так как считает, что она «продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию».

Конфликт "отцов и детей", завершившийся, фактически, трагедией, в семье высокопоставленного чиновника назревал давно. Дочь Исакова - Диана уехала из России из-за своей позиции по поводу военных действий на Украине и на днях рассказала об этом в интервью Би-би-си.

По словам девушки, в марте она участвовала в митинге в Сочи, а в апреле распространяла антивоенные листовки, из-за чего её задержали «люди в гражданском» и доставили на допрос в полицию, а потом вызвали в ФСБ. Исакова рассказала, что у нее были конфликты с отцом, в том числе из-за ее политических взглядов. После происшествия с листовками Исаков, по словам дочери «пытался выставить» ее «виноватой, предательницей», называл «врагом семьи» и «врагом народа», а также потребовал, чтобы она съехала из его дома в Сочи, где жила последние пять лет.

×
×

Сразу после скандального интервью Эдуард Исаков написал в своём телеграм-канале:

"Друзья, сегодня мой телефон разрывается. В СМИ, признанными иногагентами, вышли интервью с моей старшей дочерью от первого брака Дианой. Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами - продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию.

Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем.

В апреле Диана принимала участие в акции против СВО. Когда я об этом узнал, я пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны. Предлагал поехать на Донбасс в качестве волонтера, помогать людям, которые восемь лет жили в состоянии войны, и из первых уст узнать причины СВО.

Но, к сожалению, моя дочь хочет лишь хайпануть на такой серьезной теме, поэтому и обратилась в СМИ, рассказав о своей позиции, не забыв упомянуть, что она - дочь сенатора.

Так сложилось, что я не воспитываю Диану с трех лет. Сейчас ей 25 лет. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске, откуда родом, в связи с попытками суицида. С ней сложно общаться.

Три года она говорила, что является представительницей ЛГБТ, стриглась налысо, одевалась, как мальчик, потом стала встречаться с мужчиной и решила, что она все-таки девочка.

У Дианы нет образования, она закончила школу и не захотела учиться дальше. Она не работала ни дня, просила у меня деньги на свое обеспечение.

С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора" - пост Исакова в Telegram

Как сообщает URA.ru, власти ХМАО считают, что скандал с дочерью югорского сенатора Эдуарда Исакова Дианой является личным делом политика. большинство коллег Исакова или не ответили на звонки урналистов или сказали, что они не в курсе ситуации.

Действия сенатора прокомментировал депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов. «Отрекаться от детей — последнее дело. Какими бы они ни были», — написал он в Telegram. Об этом пишет РБК.

Эдуард Исаков с 2015 года представляет в Совфеде Ханты-Мансийский автономный округ, входит в региональный политсовет «Единой России».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Эдуард Исаков   Югра   дочь   политика   родина   семья   сенатор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
14k
ss Час назад
А сам предал дочь...
Для меня однозначно, дети, остальные родственники и друзья превыше всего. Да. Дети часто поступаеют совсем не так, как этого хотят родители. Можно не соглашаться с их мнением, можно порицать, можно отказаться им помогать... Но этот типок продал свою дочь, подозреваю, за собственное кресло. Он мне отвратителен... Как, собственно и все квасные "поцреоты" в целом. Независимо от их месте проживания и государственной принадлежности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
49
Sveiki visiem! ss 21 минуту назад
По логике вещей, он должен был самолично придушить пронацистскую дегенератку. Но сделать он этого не смог, поскольку она всё же его дочь. Так что отрёкшись от неё он поступил самым гуманным способом. Так что вы в корне не правы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
albedo 6 минут назад
у меня ДВА вопроса:
1. Почему сенатор от Хаты - Мансийска живет в Сочи, раз у него там дом.
2. На что живет дочь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Рустам 14 минут назад
Неприятная история. Тут вывод только один - следует всё же качественно воспитывать своих детей, в противном случае они могут даже превратиться в нацистских выродков, что на примере приёмной дочери депутата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Antique computer Полчаса назад
В посте просто отлично описан портрет противника СВО - это психически неуравновешенная недоучка, которая не знает ничего и не хочет знать, еще и с уклоном в ЛГБТ.

Ну просто в яблочко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Полчаса назад
мужик жесткий, воспитывать конечно надо было раньше, но что сделано, то сделано, "помотает соплей" за бугром, может возьмётся за ум
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С 49 минут назад
новый способ вывода капитала. Вангую через пера тройку месяцев семья воссоединится за бугром
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 52 минуты назад
Карррроче! Я тоже отрекаюсь! А чего? Написать то я могу же? И чего? Вы телефон мой проверять будете что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
harlamov Час назад
Депутат-крыса.
"Я с трёх лет ее не воспитываю".
Так надо было воспитывать, мудак. Тогда может и выросла бы нормальной. Но ты бабки жрал, родину разворовывал... А дочь... Это все что ты пытался скрыть за фальшивой улыбкой и словами о патриотизме и любви к родине. Правда вышла наружу. А ты как крыса поспешил откреститься от дочери, лишь бы не потерять место у кормушки.
Дети это отражение внутреннего мира человека и обстановки в семье. У этого депутата все плохо. Ничего нового. Элитка сгнила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Игорь Час назад
Обтатушенная вкруг = ипанутая. А то что дочь депутата, протестовала против того о чём понятия не имеет - тому лишь подтверждение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям Час назад
"УРНАлисты" )))) как правильно написано ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51589



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Монтаж пошёл не по плану: убогая работа горе-строителей
Монтаж пошёл не по плану: убогая работа горе-строителей
«Свой среди чужих, чужой среди своих». Как создавался лучший фильм Никиты Михалкова
«Свой среди чужих, чужой среди своих». Как создавался лучший фильм Никиты Михалкова
Набирающие популярность в сообществах
20 мест на карте мира, которые путешественники серьезно недооценивают
20 мест на карте мира, которые путешественники серьезно недооценивают
Она первой снялась в откровенной сцене в кино и превратилась в мечту миллионов мужчин
Она первой снялась в откровенной сцене в кино и превратилась в мечту миллионов мужчин
Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки
Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#новости#кино#в мире#Разное#СССР#домашние животные#знаменитости#собаки
#Юмор#интересно#история#сарказм#интересное#подборка#кот#дтп#комментарии#фотографии
#животные#картинки#факты#прикол#сатира#милота#аварии#забавно#Приколы#внешность
Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки Где мама, а где дочь? Фотографии с выпускных 2021, на которых запечатлены очень эффектные женщины Где мама, а где дочь? Фотографии с выпускных 2021, на которых запечатлены очень эффектные женщины Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР? Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР? Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей Москвичка сдала мужа-украинца полиции за негатив в адрес России Москвичка сдала мужа-украинца полиции за негатив в адрес России В Госдуме предложили поместить портрет Путина на пятитысячную купюру В Госдуме предложили поместить портрет Путина на пятитысячную купюру

На что жалуетесь?

Вернуться