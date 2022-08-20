"Продала отца, семью, Родину". Российский сенатор публично отрёкся от дочери

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков отрекся от своей дочери Дианы после ее интервью об отъезде из России и выступлений против военной операции на Украине. 49-летний сенатор написал в Telegram, что прекратил общаться с дочерью, так как считает, что она «продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию».
Конфликт "отцов и детей", завершившийся, фактически, трагедией, в семье высокопоставленного чиновника назревал давно. Дочь Исакова - Диана уехала из России из-за своей позиции по поводу военных действий на Украине и на днях рассказала об этом в интервью Би-би-си.
По словам девушки, в марте она участвовала в митинге в Сочи, а в апреле распространяла антивоенные листовки, из-за чего её задержали «люди в гражданском» и доставили на допрос в полицию, а потом вызвали в ФСБ. Исакова рассказала, что у нее были конфликты с отцом, в том числе из-за ее политических взглядов. После происшествия с листовками Исаков, по словам дочери «пытался выставить» ее «виноватой, предательницей», называл «врагом семьи» и «врагом народа», а также потребовал, чтобы она съехала из его дома в Сочи, где жила последние пять лет.
Сразу после скандального интервью Эдуард Исаков написал в своём телеграм-канале:
"Друзья, сегодня мой телефон разрывается. В СМИ, признанными иногагентами, вышли интервью с моей старшей дочерью от первого брака Дианой. Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами - продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию.
Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем.
В апреле Диана принимала участие в акции против СВО. Когда я об этом узнал, я пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны. Предлагал поехать на Донбасс в качестве волонтера, помогать людям, которые восемь лет жили в состоянии войны, и из первых уст узнать причины СВО.
Но, к сожалению, моя дочь хочет лишь хайпануть на такой серьезной теме, поэтому и обратилась в СМИ, рассказав о своей позиции, не забыв упомянуть, что она - дочь сенатора.
Так сложилось, что я не воспитываю Диану с трех лет. Сейчас ей 25 лет. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске, откуда родом, в связи с попытками суицида. С ней сложно общаться.
Три года она говорила, что является представительницей ЛГБТ, стриглась налысо, одевалась, как мальчик, потом стала встречаться с мужчиной и решила, что она все-таки девочка.
У Дианы нет образования, она закончила школу и не захотела учиться дальше. Она не работала ни дня, просила у меня деньги на свое обеспечение.
С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора" - пост Исакова в Telegram
Как сообщает URA.ru, власти ХМАО считают, что скандал с дочерью югорского сенатора Эдуарда Исакова Дианой является личным делом политика. большинство коллег Исакова или не ответили на звонки урналистов или сказали, что они не в курсе ситуации.
Действия сенатора прокомментировал депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов. «Отрекаться от детей — последнее дело. Какими бы они ни были», — написал он в Telegram. Об этом пишет РБК.
Эдуард Исаков с 2015 года представляет в Совфеде Ханты-Мансийский автономный округ, входит в региональный политсовет «Единой России».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Госдуме предложили поместить портрет Путина на пятитысячную купюру
- Москвичка сдала мужа-украинца полиции за негатив в адрес России
- Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей
- Где мама, а где дочь? Фотографии с выпускных 2021, на которых запечатлены очень эффектные женщины
- Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР?
Для меня однозначно, дети, остальные родственники и друзья превыше всего. Да. Дети часто поступаеют совсем не так, как этого хотят родители. Можно не соглашаться с их мнением, можно порицать, можно отказаться им помогать... Но этот типок продал свою дочь, подозреваю, за собственное кресло. Он мне отвратителен... Как, собственно и все квасные "поцреоты" в целом. Независимо от их месте проживания и государственной принадлежности.
1. Почему сенатор от Хаты - Мансийска живет в Сочи, раз у него там дом.
2. На что живет дочь
Ну просто в яблочко.
"Я с трёх лет ее не воспитываю".
Так надо было воспитывать, мудак. Тогда может и выросла бы нормальной. Но ты бабки жрал, родину разворовывал... А дочь... Это все что ты пытался скрыть за фальшивой улыбкой и словами о патриотизме и любви к родине. Правда вышла наружу. А ты как крыса поспешил откреститься от дочери, лишь бы не потерять место у кормушки.
Дети это отражение внутреннего мира человека и обстановки в семье. У этого депутата все плохо. Ничего нового. Элитка сгнила.
похоже от слова "депутат"единственная мозговая нить натягивается как струна и звенит, не дает думать.
ты сам-то сколько воспитал?