История сиамских близнецов-долгожителей Ронни и Донни Гэлион

У каждого было своё сердце, желудок, печень, лёгкие, почки, руки и ноги. Их тела были соединены в области нижней части пищеварительного тракта и мочевого пузыря, который опорожнялся в один пенис, контролируемый Донни.

Мальчиков взял в своё шоу знаменитый импресарио Уорд Холл. Родителям непросто далось это решение, но им нужно было поднимать девятерых детей. К тому же, близнецов отказались принимать в школу.