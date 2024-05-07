История сиамских близнецов-долгожителей Ронни и Донни Гэлион

Ронни и Донни Гэлион выступали в цирке с трёхлетнего возраста. Им удалось преодолеть множество трудностей и дожить до рекордных для сиамских близнецов 68 лет.
Братья родились в Дейтоне, штат Огайо, США, 25 октября 1951 года в семье Эйлин и Уэсли Гэлион. Близнецы провели два года в больнице, и в конце концов врачи решили, что их нельзя безопасно разделить.
У каждого было своё сердце, желудок, печень, лёгкие, почки, руки и ноги. Их тела были соединены в области нижней части пищеварительного тракта и мочевого пузыря, который опорожнялся в один пенис, контролируемый Донни.
Мальчиков взял в своё шоу знаменитый импресарио Уорд Холл. Родителям непросто далось это решение, но им нужно было поднимать девятерых детей. К тому же, близнецов отказались принимать в школу.
В течение трёх десятилетий Эйлин и Уэсли колесили с Ронни и Донни по циркам, шоу и ярмаркам в США, Канаде и Латинской Америке.
Близнецы зарабатывали достаточно денег, чтобы обеспечивать семью. Они вышли на пенсию в возрасте 39 лет и купили дом в Дейтоне, где прожили самостоятельно два десятилетия.
Ронни и Донни готовили себе еду, стирали бельё и принимали душ без посторонней помощи. Они активно участвовали в жизни общества и передвигались на двойной инвалидной коляске. Братья мечтали пожениться и завести детей, но им было сложно строить личные отношения.
Они не могли лежать оба, поэтому им приходилось спать по очереди. Так было до 2010 года, когда они получили изготовленное на заказ кресло-кровать.
Несмотря на общность многих аспектов жизни, у братьев были разные характеры и политические взгляды. Конечно, спорили, случались драки.
По словам их брата Джима, Робби любил поесть, а Донни выполнял большую часть работы по дому.
Джим занимался финансовыми вопросами, выдавал близнецам ежемесячное пособие, так как они любили игрушечные машинки и могли потратить все свои деньги на их покупку.
В 2009 году Ронни перенес вирусную инфекцию, которая привела к образованию тромба в лёгких.
После госпитализации им требовался уход и помощь практически во всём.
В 63 года они стали самыми пожилыми сиамскими близнецами в мире. Для Ронни и Донни, которые всегда мечтали попасть в Книгу рекордов Гиннесса, это было счастье.
Братья скончались от сердечной недостаточности 4 июля 2020 года в возрасте 68 лет 253 дней.
Сиамские близнецы, по статистике, рождаются редко - 1 случай на 250 тыс. родов. Многие из них умирают в первые месяцы жизни из-за анатомических особенностей и пороков развития.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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