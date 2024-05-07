FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8826 постов • 911 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
История сиамских близнецов-долгожителей Ронни и Донни Гэлион

История сиамских близнецов-долгожителей Ронни и Донни Гэлион

Автор:
07 мая 2024 10:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   Ронни и Донни Гэлион   братья   долгожители   история   сиамские близнецы   
1229
7

Ронни и Донни Гэлион выступали в цирке с трёхлетнего возраста. Им удалось преодолеть множество трудностей и дожить до рекордных для сиамских близнецов 68 лет.

Братья родились в Дейтоне, штат Огайо, США, 25 октября 1951 года в семье Эйлин и Уэсли Гэлион. Близнецы провели два года в больнице, и в конце концов врачи решили, что их нельзя безопасно разделить.

×

У каждого было своё сердце, желудок, печень, лёгкие, почки, руки и ноги. Их тела были соединены в области нижней части пищеварительного тракта и мочевого пузыря, который опорожнялся в один пенис, контролируемый Донни.

Мальчиков взял в своё шоу знаменитый импресарио Уорд Холл. Родителям непросто далось это решение, но им нужно было поднимать девятерых детей. К тому же, близнецов отказались принимать в школу.

В течение трёх десятилетий Эйлин и Уэсли колесили с Ронни и Донни по циркам, шоу и ярмаркам в США, Канаде и Латинской Америке.

Близнецы зарабатывали достаточно денег, чтобы обеспечивать семью. Они вышли на пенсию в возрасте 39 лет и купили дом в Дейтоне, где прожили самостоятельно два десятилетия.

Ронни и Донни готовили себе еду, стирали бельё и принимали душ без посторонней помощи. Они активно участвовали в жизни общества и передвигались на двойной инвалидной коляске. Братья мечтали пожениться и завести детей, но им было сложно строить личные отношения.

Они не могли лежать оба, поэтому им приходилось спать по очереди. Так было до 2010 года, когда они получили изготовленное на заказ кресло-кровать.

Несмотря на общность многих аспектов жизни, у братьев были разные характеры и политические взгляды. Конечно, спорили, случались драки.

По словам их брата Джима, Робби любил поесть, а Донни выполнял большую часть работы по дому.

Джим занимался финансовыми вопросами, выдавал близнецам ежемесячное пособие, так как они любили игрушечные машинки и могли потратить все свои деньги на их покупку.

В 2009 году Ронни перенес вирусную инфекцию, которая привела к образованию тромба в лёгких.

После госпитализации им требовался уход и помощь практически во всём.

В 63 года они стали самыми пожилыми сиамскими близнецами в мире. Для Ронни и Донни, которые всегда мечтали попасть в Книгу рекордов Гиннесса, это было счастье.

Братья скончались от сердечной недостаточности 4 июля 2020 года в возрасте 68 лет 253 дней.

Сиамские близнецы, по статистике, рождаются редко - 1 случай на 250 тыс. родов. Многие из них умирают в первые месяцы жизни из-за анатомических особенностей и пороков развития.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Жизнь   Ронни и Донни Гэлион   братья   долгожители   история   сиамские близнецы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Slowly 43 минуты назад
Автор, ты урод.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2932 поста (2759 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

507452



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
"Состав тот же - навар 100000%": пользователь Твиттера написал тред об уловках производителей и маркетологов
"Состав тот же - навар 100000%": пользователь Твиттера написал тред об уловках...
Набирающие популярность в сообществах
Картинки со смыслом
Картинки со смыслом
В России разработали технологию "вечного" хранения искусственных органов
В России разработали технологию "вечного" хранения искусственных органов
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#Юмор#факты#аварии#кино#дети#нападение#скандал
#животные#история#автомобили#забавно#кот#авто аварии#фильм#кошка#инцидент#позитив
#Прикол#автомир#люди#полиция#ДТП#США#интересное#интересно#Автовсячина#Япония
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной Они познакомились ещё в младенчестве, а теперь и сами стали родителями Они познакомились ещё в младенчестве, а теперь и сами стали родителями Секта: как это работает и что с этим делать Секта: как это работает и что с этим делать Ален Делон и его ужасные дети Ален Делон и его ужасные дети Вместе и навсегда: история Двухголового соловушки Вместе и навсегда: история Двухголового соловушки Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание Самые известные сиамские близнецы СССР: жизнь и страдание

На что жалуетесь?

Вернуться