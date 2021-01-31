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Виктор Чукарин — узник 17 концлагерей и 7-кратный олимпийский чемпион

Виктор Чукарин — узник 17 концлагерей и 7-кратный олимпийский чемпион (12 фото)

Автор:
31 января 2021 20:35
Метки: Виктор Чукарин   СССР   Чемпион.   война   жизнь   история   сила воли   спорт   
423
12
Виктор Чукарин — советский солдат, прошедший через 17 фашистских концлагерей, узник номер 10491, выживший и в Бухенвальде, и на «барже смерти».
И после всего этого, впервые дебютировав на олимпиаде в 31 год, он стал семикратным олимпийским чемпионом и одним из величайших спортсменов планеты!
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Метки: Виктор Чукарин   СССР   Чемпион.   война   жизнь   история   сила воли   спорт   
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Не в качестве укора, но в плену каждый выживал, как мог:

Весной 1942 года, когда пленных решили использовать как рабочую силу, Чукарин назвался крестьянином и получил направление на ферму в небольшой рыбацкий поселок Каппель-Нойфельд. «Я не умел ни доить, ни косить траву, и фрау Брунс это вскоре заметила. Но она меня не выдала и направила на поле для прореживания репы», вспоминал спортсмен. На ферме он смастерил перекладину и смог понемногу заниматься гимнастикой. После войны он переписывался с семьей Брунс, говорил, что выжил благодаря им.

В конце войны его вновь поместили в лагерь.
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4k
Бу 41 минуту назад
Спасибо за статью
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79k
Taras Kozalupko 52 минуты назад
А вот представьте себе, ему предложили выступить на соревнованиях под каким-нибудь белым флагом и под Катюшу, вместо гимна.
Сможете такое предствавить?
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476
Alex Час назад
моя мать даже видела его в живую ,приезжал к ним в институт. И проживаю на улице ,названную в честь него
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5k
workmen77 Час назад
В 35 лет побеждать на Олимпийских играх, имея за плечами массу травм и 3 года концлагеря, где даже если выживешь, то свихнешься умом .... поистине это человек со стальным стержнем.
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17k
SolomonA 2 часа назад
Откуда 17 концлагерей? По данным других источников - Зандбостель. Ни про какой лагерь больше не упоминается. Зачем уже здесь что-то придумывать? Человек и так герой, зачем оскорблять его память, пытаясь исказить правду?
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420k
Юганск Автор поста SolomonA Час назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чукарин,_Виктор_Ивановичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Чукарин,_Виктор_Иванович
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