Виктор Чукарин — узник 17 концлагерей и 7-кратный олимпийский чемпион

7.

Драма в Мельбурне

Но люди той эпохи были сделаны из какого-то особо сплава мужества, стойкости и воли.



Виктор Чукарин остаётся в гимнастике, и в 1954 году становится трёхкратным чемпионом мира.



На Олимпиаду в Мельбурне 1956 года 35-летний ветеран Чукарин едет с одной целью — сражаться за победу.



А сражаться было с кем. Команда Японии во главе с Такасио Оно в Мельбурне поразила всех своим стремительным прогрессом. За «золото» в командном первенстве развернулась яростная схватка, но сборная СССР сумела отстоять первое место.



Ещё драматичнее развивались события в борьбе за абсолютное первенство.

Оно был просто великолепен, а партнёры Чукарина один за одним выбывали из борьбы. Когда в упражнении на брусьях японец получил оценку 9,85 балла, большинство решило, что победа достанется ему.



Единственным, кто мог превзойти Такакси Оно, оставался Виктор Чукарин.

Для этого ему нужно было получить оценку не ниже 9,55 балла в последнем упражнении. Балл не запредельный, но дело в том, что оставались у Чукарина... вольные упражнения, его вечная «ахиллесова пята».



Эта жизненная драма — готовый сценарий для оскароносного фильма.

Замерший зал, застывший в напряжении соперник, и Чукарин, под прицелом взглядов арбитров выполняющий, возможно, самое сложное упражнение в своей карьере.



Он отработал на ковре без грубых ошибок, и все взгляды устремились на табло.

И когда там появилась оценка 9,55 балла, Виктор Чукарин бросился в объятия товарищей по команде, не скрывая слёз.



А потрясённый Оно сказал журналистам: «У этого человека невозможно выиграть. Просчёты действуют на него лишь как призыв к новым попыткам».