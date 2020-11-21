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Лифт ста драконов - головокружительный аттракцион!

Лифт ста драконов - головокружительный аттракцион! (10 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2020 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Чжанцзяцзе   впечатления   достопримечательности   китай   лифт Байлун   необычно   приключения   путешествия   
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Лифт Байлун - в переводе с китайского "Лифт ста драконов" - находится в национальном парке Чжанцзяцзе на юге Китая. Это самый высокий лифт в мире, расположенный вне помещения. Три двухэтажные кабины возносят туристов на высоту 330 метров всего за 88 секунд. Птрясающие виды вознаградят за смелость каждого, кто рискнет подняться на скалы на летающем лифте!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Чжанцзяцзе   впечатления   достопримечательности   китай   лифт Байлун   необычно   приключения   путешествия   
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Bartello 43 минуты назад
Лифт балун, лифт шалун, лифт 100 кирпичей? Ох неспроста его так назвали.
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Yasinovataya 48 минут назад
Прикольно, только опечатку поправте, "началось в 1999 году и завершилось три года спустя, в 1992-м."
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