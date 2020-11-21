Лифт ста драконов - головокружительный аттракцион!

Лифт Байлун - в переводе с китайского "Лифт ста драконов" - находится в национальном парке Чжанцзяцзе на юге Китая. Это самый высокий лифт в мире, расположенный вне помещения. Три двухэтажные кабины возносят туристов на высоту 330 метров всего за 88 секунд. Птрясающие виды вознаградят за смелость каждого, кто рискнет подняться на скалы на летающем лифте!
Лифт Байлун (в переводе с китайского - лифт тысячи драконов") - одна из главных достопримечательностей национального парка Чжанцзяцзе на юге Китая. Его высота - 330 метров. Байлун - держатель нескольких рекордов в Книге Гиннеса, в том числе, как самый высокий наружный лифт в мире. Всего за 88 секунд он доставляет туристов на вершину известняковой скалы, откуда можно полюбоваться фантастическим пейзажем.
Между посадочной площадкой и вершиной скалы двигаются три двухэтажные скоростные кабины со стеклянными стенками, так что во время полета к вершине туристы также могут наслаждаться окружающими красотами.
Впечатлительным людям и тем, кто страдает головокужениями, рискованно садиться в лифт Байлун. Но ради местных красот можно взять себя в руки: векдь альтернативой подъему на лифте служит лишь тяжелый трехчасовой пеший путь вверх по горе.
Виды парка Чжанцзяцзе действительно великолепны - именно они стали основой для создания "летающих гор" на планете Пандора в фильме "Аватар". Теперь многие туристы приезжают сюда именно затем, чтобы посмотреть прославленные "Аватаром" места.
"Геологическая структура местных скал очень хорошо подходит для строительства лифта, - рассказывает Лю Цзи, директор управляющей компании Байлу. - Поэтому мы и решились устроить здесь такой подъем. Раньше на вершину ходил только фуникулер с очень ограниченной вместимостью, это приводило к возникновению больших очередей".
Благодаря высокой скорости горного лифта, от очередей на подъеме удалось избавиться. Стоимость билета на Байлун вполне доступна - $19 (1400 рублей).
До пандемии Байлуном ежедневно пользовалось около 14000 туристов, сейчас их число сократилось до 8000 за счет отсутствия в стране иностранных туристов. Каждый из трех лифтов вмещает по 50 человек - по 25 в каждой из двух кабин.
Строительство лифта Байлун обошлось в 120 миллионов юаней (1 миллиард 400 миллионов рублей).
Строительство лифта Байлун началось в 1999 году и завершилось три года спустя, в 1992-м. Вскоре после открытия лифт на некоторое время закрыли вновь - по слухам, в связи с проблемами с безопасностью. Однако в 2003-м он вновь заработал и с тех пор функционирует безаварийно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Возьми остров в аренду по $30 за ночь!
- Лавовая пещера - царство духов и призраков
- Когда встреча с достопримечательностью не удалась
- Самые необычные каменные дома в мире
- Племя в Южном Судане считает коров валютой
Метки: Чжанцзяцзе впечатления достопримечательности китай лифт Байлун необычно приключения путешествия
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...