Лифт ста драконов - головокружительный аттракцион!

Строительство лифта Байлун началось в 1999 году и завершилось три года спустя, в 1992-м. Вскоре после открытия лифт на некоторое время закрыли вновь - по слухам, в связи с проблемами с безопасностью. Однако в 2003-м он вновь заработал и с тех пор функционирует безаварийно.