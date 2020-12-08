Молодая женщина думала, что бесплодна, но узнала о беременности прямо перед родами

28-летняя англичанка Даниэль Адамс обратилась в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Она предполагала, что у неё или камни в почках, или воспаление аппендицита. Однако УЗИ показало беременность. Причём женщина находилась уже на 9 месяце.



Даниэль отправили в роддом, где было принято решение сделать экстренное кесарево сечение. И буквально спустя 4 часа с момента обращения с жалобами в больницу, женщина уже стала мамой крохотной девочки Мэйси-Роуз Мур.



Всё это время англичанка пребывала в шоке, ведь уже несколько лет гинеколог постоянно говорила, что у неё большие проблемы по-женски и Даниэль никогда не сможет стать мамой.

Даниэль со своим сожителем 36-летним Стюартом Муром уже задумывались об усыновлении ребёнка.



Женщина рассказала, что у неё не было большого живота и она не чувствовала, как ребёнок пинается внутри. Да, она призналась, что набрала несколько килограммов, но связала это с пандемией и вынужденной изоляцией.