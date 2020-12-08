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Сообщество Беременность и роды 62 поста • 26 подписчиков подписаться
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Молодая женщина думала, что бесплодна, но узнала о беременности прямо перед родами

Молодая женщина думала, что бесплодна, но узнала о беременности прямо перед родами (3 фото)

Автор:
08 декабря 2020 14:50
Сообщество : Беременность и роды
Метки: англия   беременность   внезапно   дети   роды   счастье   
3294
3
Барменша из английского городка Сток-он-Трент считала, что не сможет забеременеть. Именно это постоянно твердила её лечащий гинеколог. Но случилось непредвиденное.
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Метки: англия   беременность   внезапно   дети   роды   счастье   
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14  комментариев
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4k
SSD 3 часа назад
Потому что жирная, как бегемот... Что беременна, что нет и не поймешь... Пузо, как у старого боцмана.
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9k
кира 4 минуты назад
Какое прекрасное образование у английских леди. Менструации нет - ничего страшного, грудь увеличилась и набухла - в порядке вещей, прибавка в весе - вообще незаметно (а прибавляют женщины во время беременности до 17 кг), живот растет (а не расти он не может, ребенку нужно место) - это вздутие от еды... Грамотность в области женского здоровья нулевая.
Ну ладно, пусть хоть так размножаются, а то чернота всех вытеснит.
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4k
Александр Иванов 14 минут назад
Интересно, а она знала, что для того, чтобы забеременеть, надо сексом заниматься?
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1k
Кровавый БИЛЛ 54 минуты назад
Под жиром не заметила
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5k
Elena Ki 2 часа назад
Мужу повезло. Никаких беременных задвигов типа "Хочу шашлык!" в два часа ночи.
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756
Олег 2 часа назад
Т.е. отсутствие месячных на протяжении 9 месяцев ее не смущало? Кул стори.
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1k
Rhodium Олег 11 минут назад
У моей подруги из-за проблем с гормонами они идут нерегулярно.Может по 6-7 месяцев не быть.Но она точно бы узнала что беременная,потому как спит только с девочками))))
Может и тут напичкали гормональными.Врачи почему-то любят прописывать их когда долго не можешь забеременеть,якобы лечат болячки,вводя организм женщины в искусственный климакс,после которого потом еще долго надо восстанавливать цикл.
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1k
евгений 3 часа назад
Камни в почках, ну да. И в животе тоже камни, целые булыжники [мат]
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