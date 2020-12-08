Молодая женщина думала, что бесплодна, но узнала о беременности прямо перед родами

Барменша из английского городка Сток-он-Трент считала, что не сможет забеременеть. Именно это постоянно твердила её лечащий гинеколог. Но случилось непредвиденное.
28-летняя англичанка Даниэль Адамс обратилась в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Она предполагала, что у неё или камни в почках, или воспаление аппендицита. Однако УЗИ показало беременность. Причём женщина находилась уже на 9 месяце.
Даниэль отправили в роддом, где было принято решение сделать экстренное кесарево сечение. И буквально спустя 4 часа с момента обращения с жалобами в больницу, женщина уже стала мамой крохотной девочки Мэйси-Роуз Мур.
Всё это время англичанка пребывала в шоке, ведь уже несколько лет гинеколог постоянно говорила, что у неё большие проблемы по-женски и Даниэль никогда не сможет стать мамой.
Даниэль со своим сожителем 36-летним Стюартом Муром уже задумывались об усыновлении ребёнка.
Женщина рассказала, что у неё не было большого живота и она не чувствовала, как ребёнок пинается внутри. Да, она призналась, что набрала несколько килограммов, но связала это с пандемией и вынужденной изоляцией.
Даниэль отправили в роддом, где было принято решение сделать экстренное кесарево сечение. И буквально спустя 4 часа с момента обращения с жалобами в больницу, женщина уже стала мамой крохотной девочки Мэйси-Роуз Мур.
Всё это время англичанка пребывала в шоке, ведь уже несколько лет гинеколог постоянно говорила, что у неё большие проблемы по-женски и Даниэль никогда не сможет стать мамой.
Даниэль со своим сожителем 36-летним Стюартом Муром уже задумывались об усыновлении ребёнка.
Женщина рассказала, что у неё не было большого живота и она не чувствовала, как ребёнок пинается внутри. Да, она призналась, что набрала несколько килограммов, но связала это с пандемией и вынужденной изоляцией.
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Когда англичанка сообщила радостную новость отцу ребёнка, то тот сначала не поверил, а потом был "на седьмом небе от счастья".
Через 4 дня здоровых маму и дочку выписали из больницы.
Через 4 дня здоровых маму и дочку выписали из больницы.
Недавно похожий случай произошёл с английской студенткой
17-летняя англичанка Эми Стивенс узнала о беременности совершенно случайно. Она пришла на плановый приём к своему гинекологу, чтобы сделать противозачаточную инъекцию.
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Ну ладно, пусть хоть так размножаются, а то чернота всех вытеснит.
Может и тут напичкали гормональными.Врачи почему-то любят прописывать их когда долго не можешь забеременеть,якобы лечат болячки,вводя организм женщины в искусственный климакс,после которого потом еще долго надо восстанавливать цикл.