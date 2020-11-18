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6 правил, помогающие избавиться от нервного напряжения

6 правил, помогающие избавиться от нервного напряжения (3 фото)

Автор:
18 ноября 2020 09:25
Сообщество : Психология
Метки: люди   психология   советы   счастье   факты   фото   
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Шесть правил, стабильно помогающих выйти из невроза, – это результат 30-летней практики, наблюдений за пациентами и самим собой. Как и многие психологи, я пришёл в профессию, чтобы разобраться с собственными проблемами. И разобрался!

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Метки: люди   психология   советы   счастье   факты   фото   
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SSD Час назад
6 правил, помогающие избавиться от нервного напряжения
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