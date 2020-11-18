6 правил, помогающие избавиться от нервного напряжения

Шесть правил, стабильно помогающих выйти из невроза, – это результат 30-летней практики, наблюдений за пациентами и самим собой. Как и многие психологи, я пришёл в профессию, чтобы разобраться с собственными проблемами. И разобрался!
Это не значит, что все 30 лет я непрерывно думал над созданием “метода Лабковского”. Скорее, анализировал, чем поступки человека тревожного и невротического отличаются от поведения человека со здоровой психикой. (Знаю, многие судят по себе и уверены, что психически здоровых людей не бывает в природе, однако я вас уверяю – они есть и живут припеваючи.) Меня интересовало, даже не что творится у них в голове, а как психическое здоровье выражается внешне – именно в виде действий и стиля жизни.
Итогом наблюдений и стали мои шесть правил. Уже несколько лет я живу по ним сам и всем советую.
Правила, на первый взгляд, очень простые:
Делать только то, что хочется.
Не делать того, чего делать не хочется.
Сразу говорить о том, что не нравится.
Не отвечать, когда не спрашивают.
Отвечать только на вопрос.
Выясняя отношения, говорить только о себе.
Кому-то, а именно невротикам, выполнение этих правил кажется нереальным, немыслимым в принципе. А кто-то совершенно естественным образом живёт так всю жизнь. И знаете, кто это? Спокойные, независимые люди с высокой самооценкой, стабильной психикой и большим чувством любви к самим себе.
Итогом наблюдений и стали мои шесть правил. Уже несколько лет я живу по ним сам и всем советую.
Правила, на первый взгляд, очень простые:
Делать только то, что хочется.
Не делать того, чего делать не хочется.
Сразу говорить о том, что не нравится.
Не отвечать, когда не спрашивают.
Отвечать только на вопрос.
Выясняя отношения, говорить только о себе.
Кому-то, а именно невротикам, выполнение этих правил кажется нереальным, немыслимым в принципе. А кто-то совершенно естественным образом живёт так всю жизнь. И знаете, кто это? Спокойные, независимые люди с высокой самооценкой, стабильной психикой и большим чувством любви к самим себе.
Ведь откуда берутся невротики? Не буду оригинальным и скажу, что из детства, когда мы сталкиваемся с одними и теми же раздражителями. Они повторяются, и психика ребёнка вырабатывает стереотипные реакции. Например, родители ругаются – ребёнок пугается и уходит в себя, а так как орут они постоянно, то ребёнок постоянно находится в страхе и подавленном состоянии. Он растёт, и поведение закрепляется. Раздражитель – реакция, раздражитель – реакция. Идут годы. В мозге за это время формируются связи, рефлекторная дуга – выстроенные определённым образом нервные клетки, которые заставляют реагировать привычным образом на любой аналогичный раздражитель.
Так вот, чтобы помочь человеку преодолеть страхи, тревоги, неуверенность, эту дугу нужно сломать. Создать новые связи, новый их порядок. И есть только один способ это сделать: с помощью поступков, непривычных для невротика.
Ему надо начать действовать по-другому, ломать свои поведенческие стереотипы. И когда есть правила, чётко регламентирующие поведение, – измениться легче. Не размышляя, не рефлексируя, не обращаясь к своему (негативному) опыту.
Так вот, чтобы помочь человеку преодолеть страхи, тревоги, неуверенность, эту дугу нужно сломать. Создать новые связи, новый их порядок. И есть только один способ это сделать: с помощью поступков, непривычных для невротика.
Ему надо начать действовать по-другому, ломать свои поведенческие стереотипы. И когда есть правила, чётко регламентирующие поведение, – измениться легче. Не размышляя, не рефлексируя, не обращаясь к своему (негативному) опыту.
Мои шесть правил чётко инструктируют, как действовать в каждой конкретной ситуации – от самых простых бытовых (пить с утра чёрный кофе или с молоком?) до поворотных и судьбоносных (заводить ли ребёнка, например). “Так что же мне делать?” – часто спрашивают меня зрители во время лекций, рассказывая о жизненных сложностях. “А как вы хотите?” – просто спрашиваю я в ответ, и тут многие теряются. Потому что, принимая решение, привыкли учитывать что угодно, кроме своих желаний.
Да, этому надо учиться. Но если следовать моим правилам достаточно долго, хотя бы месяц – перемены в конкретных реакциях, да и во всей психике обязательно последуют.
Я также всегда предупреждаю, что, изменив стиль поведения с тревожно-невротического на стабильно здоровый, вы можете потерять людей и деньги. Каких-то людей и какие-то деньги. Например, наконец выскажете подруге, что вам (уже 20 лет) не нравится, когда она флиртует с вашим мужем, и подруга, очень удивившись, перестанет вам звонить. Или поймёте, что работа высасывает из вас все силы, и уволитесь… К этому надо быть готовым. Как и к позитивным переменам вроде новых друзей, новой вдохновляющей работы и новых источников дохода.
Да, этому надо учиться. Но если следовать моим правилам достаточно долго, хотя бы месяц – перемены в конкретных реакциях, да и во всей психике обязательно последуют.
Я также всегда предупреждаю, что, изменив стиль поведения с тревожно-невротического на стабильно здоровый, вы можете потерять людей и деньги. Каких-то людей и какие-то деньги. Например, наконец выскажете подруге, что вам (уже 20 лет) не нравится, когда она флиртует с вашим мужем, и подруга, очень удивившись, перестанет вам звонить. Или поймёте, что работа высасывает из вас все силы, и уволитесь… К этому надо быть готовым. Как и к позитивным переменам вроде новых друзей, новой вдохновляющей работы и новых источников дохода.
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