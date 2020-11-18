6 правил, помогающие избавиться от нервного напряжения

Это не значит, что все 30 лет я непрерывно думал над созданием “метода Лабковского”. Скорее, анализировал, чем поступки человека тревожного и невротического отличаются от поведения человека со здоровой психикой. (Знаю, многие судят по себе и уверены, что психически здоровых людей не бывает в природе, однако я вас уверяю – они есть и живут припеваючи.) Меня интересовало, даже не что творится у них в голове, а как психическое здоровье выражается внешне – именно в виде действий и стиля жизни.



Итогом наблюдений и стали мои шесть правил. Уже несколько лет я живу по ним сам и всем советую.

Правила, на первый взгляд, очень простые:



Делать только то, что хочется.

Не делать того, чего делать не хочется.

Сразу говорить о том, что не нравится.

Не отвечать, когда не спрашивают.

Отвечать только на вопрос.

Выясняя отношения, говорить только о себе.



Кому-то, а именно невротикам, выполнение этих правил кажется нереальным, немыслимым в принципе. А кто-то совершенно естественным образом живёт так всю жизнь. И знаете, кто это? Спокойные, независимые люди с высокой самооценкой, стабильной психикой и большим чувством любви к самим себе.