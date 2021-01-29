Российский художник предложил LEGO создать набор по мотивам славянских сказок

Художник из Санкт-Петербурга Артем Бизяев разработал и выложил на сайте Lego Ideas концепт набора по мотивам славянских сказок.





"Разрешите представить вам самого известного, самого харизматичного, самого обожаемого персонажа славянских сказок! Баба-яга! Не пугайтесь её устрашающего вида. Ведь Баба-яга хоть и очень неприятная, но она справедлива и готова помочь путникам, которые вошли в её лес", - говорится в описании проекта.