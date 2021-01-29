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Российский художник предложил LEGO создать набор по мотивам славянских сказок

Российский художник предложил LEGO создать набор по мотивам славянских сказок (12 фото)

Автор:
29 января 2021 16:18
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Баба-Яга   концепт   лего   проект   русская сказка   художник   
1648
12

Как известно, любой желающий может предложить на сайте "Лего" концепт для конструктора. И если он собирает 10 тысяч подписей, компания рассматривает возможность его производства. Так вот, концепт по мотивам русских сказок набрал необходимые 10 тысяч голосов за 16 часов! Ждем бабу-Ягу и избушку на курьих ножках.

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Метки: Баба-Яга   концепт   лего   проект   русская сказка   художник   
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13k
Ser 2 часа назад
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17k
Ватаку Накомоде Ser 2 часа назад
Зае...ли вы со своим дворцом уже.
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241
Роман 38 минут назад
а че, кроме старых сказок художник больше нихера предложить российского не может - не могем?)))) нема конструкторов своих...
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3k
umorist 42 минуты назад
А в какой славянской сказке был лягушонок Вова? Тем более, что он не принцесса
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17k
Феникс 50 минут назад
Вова не лягушонок - Вова вор.
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18
Михаил Войцеховский 2 часа назад
Россия уже не в состоянии сама отштамповать несколько плассмассовых иэделий?
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14k
Lynx Михаил Войцеховский 2 часа назад
Вот именно. Пластмасса не прокатит по санпинам.
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14k
Lynx 2 часа назад
Не те ценности. С большей вероятностью церковники будут против, и в первых рядах. Ещё и экстремизм припишут.
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8k
Сергей Lynx 2 часа назад
Ты живешь в мире своих фантазий.
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14k
Lynx Сергей Час назад
Точно! Я не смотрю тв.
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−56
георгий флойд 2 часа назад
стыд(((
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75
Дон Де-Пупре 3 часа назад
Лягушонок Вова?? Какая у него роль в игре? Вроде бы, баба Яга лягушек ест или зелье из них варит))
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4k
Ya 3 часа назад
Зря такое предложили. Верю что избушка на курьих ножках будет прикольной, но все будут удивлены и начнут возмущаться когда вместо главных русских былинных героев появятся герои 3,14оры и негры. Нельзя чтобы руки западных извращенцев прикасались к славянской культуре.
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17k
Ватаку Накомоде Ya 2 часа назад
Лего вроде пока не упарывалось в толерантность. Или я не в курсе и уже половину человечков из желтых переделали в чёрных?
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