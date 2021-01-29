Российский художник предложил LEGO создать набор по мотивам славянских сказок

Как известно, любой желающий может предложить на сайте "Лего" концепт для конструктора. И если он собирает 10 тысяч подписей, компания рассматривает возможность его производства. Так вот, концепт по мотивам русских сказок набрал необходимые 10 тысяч голосов за 16 часов! Ждем бабу-Ягу и избушку на курьих ножках.
Художник из Санкт-Петербурга Артем Бизяев разработал и выложил на сайте Lego Ideas концепт набора по мотивам славянских сказок.
"Разрешите представить вам самого известного, самого харизматичного, самого обожаемого персонажа славянских сказок! Баба-яга! Не пугайтесь её устрашающего вида. Ведь Баба-яга хоть и очень неприятная, но она справедлива и готова помочь путникам, которые вошли в её лес", - говорится в описании проекта.
В подробном концепте набора присутствует Баба-яга, ее избушка на курьих ножках, кот Баюн, лягушонок Вова, а также Василиса премудрая. В наборе множество мелких бытовых предметов и деталей. Артем Бизяев не обошел стороной и внутреннее убранство избушки, которое продумал до мелочей.
Как известно, на сайте Lego Ideas свою идею конструктора может оставить любой желающий. Но для того, чтобы на проект обратили внимание дизайнеры и маркетологи компании, ему следует набрать в поддержку не менее 10 тысяч подписей.
Баба-яга за каких-то 16 часов набрала необходимое количество голосов. Хотя "Лего" для набора голосов предоставляет предостаточно времени - целых два года. Однако это не значит, что LEGO сразу же начнет производство нового конструктора.
Есть несколько причин, по которым компания может отклонить проект: наличие в сюжете вредных привычек, их позитивное изображение и насилие. Но главная препона на пути к производству - это отсутствие играбельности. И вроде бы у предложенного набора с этим нет никаких проблем.
На самом деле, собрать 10 тысяч голосов - задача нетривиальная. Любители игры MineCraft, к примеру, чтобы собрать нужное количество подписей, создавали целое сообщество в интернете. И конструктор по мотивам игры в итоге вышел.
Из более 3000 предложенных проектов лишь 500 набрали на сайте более 100 голосов, и около 50 больше 1000.
Например, проект ракеты "Союз", который "висит" на сайте LEGO Ideas более года, собрал 4000 голосов. Что тоже очень немало, если сравнивать с другими концептами.
Ещё как хотят. До этого набора я и не подозревала, насколько сильно хочу этого сама!— Princess (@lleuad0) January 29, 2021
Источник:
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