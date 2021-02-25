15 самых высоких небоскребов в мире

Тайбэй 101, ранее называвшийся Финансовым центром Тайбэя, - одно из самых узнаваемых зданий в этом списке. Кроме того, какое-то время это было самое высокое здание в мире, пока его не победил наш действующий чемпион, Бурдж-Халифа. Хотя многие небоскребы являются примерами современного дизайна, которые могут существовать где угодно, в Тайбэе 101 есть что-то явно азиатское.



Здание состоит из восьми отдельных вертикальных частей, каждая из которых занимает восемь этажей. Это связано с китайской верой в связь восьмерки с процветанием, богатством, изобилием и удачей. Каждая группа также имеет абстрактную форму бамбукового стебля, пагоды и китайских слитков. Все здание также тщательно учитывает философию фэн-шуй в нескольких элементах дизайна в разных масштабах.