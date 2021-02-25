15 самых высоких небоскребов в мире

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Люди постоянно соревнуются друг с другом в игре "Чья башня выше?". Сегодняшние передовые строительные технологии делают задачу еще более сложной и более дорогой. Вот 15 зданий, которые официально считаются самыми высокими в мире на данный момент. Список составлен с использованием базы международной организации CTBUH - Совета по высотным зданиям и городской среде.
1. Бурдж-Халифа (828 м). Дубай, ОАЭ
Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире на сегодняшний день. Высота - 828 метров, 160 этажей. Башня названа в честь Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Абу-Даби, который профинансировал завершение ее строительства.
Этот небоскреб установил следующие мировые рекорды: самая высокая отдельно стоящая конструкция; количество этажей; самый высокий занимаемый этаж; высокая открытая смотровая площадка; самый длинный путь лифта; самый высокий служебный лифт.
Этот небоскреб установил следующие мировые рекорды: самая высокая отдельно стоящая конструкция; количество этажей; самый высокий занимаемый этаж; высокая открытая смотровая площадка; самый длинный путь лифта; самый высокий служебный лифт.
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2. Шанхайская башня (632 м). Шанхай, Китай
На втором месте в списке самых высоких зданий мира возвышается Шанхайская башня. Также она занимает второе место по количеству самых быстрых лифтов в мире и делит титул самой высокой в мире закрытой смотровой площадки с Финансовым центром Ping An.
Архитектурное бюро Gensler, которое работало над дизайном здания, однажды назвало его "самым зеленым высотным зданием на земле на данный момент". Некоторые из "зеленых" элементов, подтверждающих это утверждение, - это система солнцезащитных навесов, ветряные турбины и источники геотермальной энергии.
Архитектурное бюро Gensler, которое работало над дизайном здания, однажды назвало его "самым зеленым высотным зданием на земле на данный момент". Некоторые из "зеленых" элементов, подтверждающих это утверждение, - это система солнцезащитных навесов, ветряные турбины и источники геотермальной энергии.
3. Часовая башня комплекса Абрадж аль-Бейт (601 м). Мекка, Саудовская Аравия
Часовая башня Абрадж аль-Байт может быть самым уникальным небоскребом в нашем списке. Абрадж аль-Байт - это комплекс из семи зданий, которые обслуживают паломников, приехавших в Мекку. Он расположен в оптимальном месте, так как для многих паломничество заканчивается рядом с самым священным местом в исламе: Великой мечетью Мекки.
Знаменитая часовая башня - это сооружение, у которого самый большой в мире циферблат и где находится музей Часовой башни, занимающий четыре этажа. Хотя эта высокая башня впечатляет сама по себе, ее трудно отделить от остального массивного комплекса зданий.
Знаменитая часовая башня - это сооружение, у которого самый большой в мире циферблат и где находится музей Часовой башни, занимающий четыре этажа. Хотя эта высокая башня впечатляет сама по себе, ее трудно отделить от остального массивного комплекса зданий.
4. Международный финансовый центр Пинань (599 м). Шэньчжэнь, Китай
Международный финансовый центр Ping An - четвертое по высоте здание в мире, но только второе по высоте здание в Китае. Оно и в нынешнем виде - почти инженерное чудо, а могло бы еще и обогнать по высоте Шанхайскую башню и Бурдж-Халифа, если бы на него установили антенну, как планировалось изначально. Однако антенну решено было в итоге не устанавливать из-за опасений, что она будет мешать самолетам.
В здании находится самая высокая в мире закрытая смотровая площадка. Международный финансовый центр Ping An также выполняет важную гражданскую функцию, выступая в качестве центра района Футянь, центрального делового района города.
В здании находится самая высокая в мире закрытая смотровая площадка. Международный финансовый центр Ping An также выполняет важную гражданскую функцию, выступая в качестве центра района Футянь, центрального делового района города.
5. Lotte World Tower (554 м). Сеул, Южная Корея
Lotte World Tower называют "жемчужиной Кореи". Башня получила имя в честь ее застройщика и владельца, Lotte Group, как и соседний культурно-оздоровительный комплекс. Оба объекта являются важными туристическими направлениями Сеула.
Светлая цветовая палитра стеклянных навесных стен и мягкая кривизна здания вдохновлены корейской керамикой и резко контрастируют с городом. Здание включает в себя все многофункциональные помещения, которые мы привыкли ожидать от сверхвысоких башен, такие как офисы, коммерческие помещения и модный отель, но также в нем есть и новый тип функционального пространства, характерного для Кореи: "офисные помещения" Officetel. Это что-то вроде квартир-студий, сочетающих жилое и рабочее пространство.
Светлая цветовая палитра стеклянных навесных стен и мягкая кривизна здания вдохновлены корейской керамикой и резко контрастируют с городом. Здание включает в себя все многофункциональные помещения, которые мы привыкли ожидать от сверхвысоких башен, такие как офисы, коммерческие помещения и модный отель, но также в нем есть и новый тип функционального пространства, характерного для Кореи: "офисные помещения" Officetel. Это что-то вроде квартир-студий, сочетающих жилое и рабочее пространство.
6. Всемирный торговый центр 1 (541 м). Нью-Йорк, США
1 WTC, или Башня Свободы, - самое высокое здание в Западном полушарии, а также шестое по высоте здание в мире. Раньше название 1 WTC носила северная башня Башен-близнецов, разрушенная в результате террористических атак 11 сентября 2001 года.
Небоскреб является частью комплекса, построенного на том же месте, где находились башни-близнецы, и включающего в себя несколько офисных зданий, Национальный мемориал и Музей 11 сентября. Официальная высота здания составляет символические 1776 футов. В 1776 году была подписана Декларация независимости, что означало создание Соединенных Штатов Америки.
Небоскреб является частью комплекса, построенного на том же месте, где находились башни-близнецы, и включающего в себя несколько офисных зданий, Национальный мемориал и Музей 11 сентября. Официальная высота здания составляет символические 1776 футов. В 1776 году была подписана Декларация независимости, что означало создание Соединенных Штатов Америки.
7. Финансовый центр CTF (530 м). Гуанчжоу, Китай
Финансовый центр Гуанчжоу Чоу Тай Фук обслуживает быстрорастущий мегаполис Гуанчжоу. Здание расположено на платформе (подиуме) из восьми этажей и поддерживается восемью мегаколоннами. Оно представляет собой прекрасный пример концепции "форма следует за функцией". Поскольку здание выполняет разные функции, ему требуются разные размеры этажей. В результате оно просто действует как "обертка" вокруг этих областей и позволяет требованиям каждого пространства определять форму.
8. Финансовый центр CTF (530 м). Тяньцзин, Китай
Хотя Тяньцзинь Чоу Тай Фук Биньхай Центр является лишь восьмым по высоте зданием в мире, это самое высокое здание в мире, насчитывающее менее 100 этажей. Небоскреб считается частью зоны экономического развития Тяньцзинь - зоны свободного рынка в Биньхае, Тяньцзине, Китай - и предлагает жилые помещения, офисные помещения и гостиницу.
Элегантная кривизна здания создается за счет восьми идеально интегрированных мегаколонн, которые одновременно поддерживают здание и создают эстетически приятные плетеные контуры конструкции. Форма также полезна в том, как здание справляется с силами ветра - оно аэродинамично, как автомобиль, и позволяет ветру просто обволакивать его, так как здесь нет острых углов.
Элегантная кривизна здания создается за счет восьми идеально интегрированных мегаколонн, которые одновременно поддерживают здание и создают эстетически приятные плетеные контуры конструкции. Форма также полезна в том, как здание справляется с силами ветра - оно аэродинамично, как автомобиль, и позволяет ветру просто обволакивать его, так как здесь нет острых углов.
9. Чайна-Цзунь (528 м). Пекин, Китай
Башня CITC, которую часто называют China Zun, - самое высокое здание в Пекине. Название и дизайн China Zun вдохновлены историей: цзун - это древний сосуд для вина, который использовался в ритуалах в бронзовом веке в Китае. Эта форма также выполняет дополнительную функцию: расширение вверху и внизу и сужение посередине создает прочную защиту от сейсмической активности.
10. Тайбэй 101 (508 м). Тайбэй, Тайвань
Тайбэй 101, ранее называвшийся Финансовым центром Тайбэя, - одно из самых узнаваемых зданий в этом списке. Кроме того, какое-то время это было самое высокое здание в мире, пока его не победил наш действующий чемпион, Бурдж-Халифа. Хотя многие небоскребы являются примерами современного дизайна, которые могут существовать где угодно, в Тайбэе 101 есть что-то явно азиатское.
Здание состоит из восьми отдельных вертикальных частей, каждая из которых занимает восемь этажей. Это связано с китайской верой в связь восьмерки с процветанием, богатством, изобилием и удачей. Каждая группа также имеет абстрактную форму бамбукового стебля, пагоды и китайских слитков. Все здание также тщательно учитывает философию фэн-шуй в нескольких элементах дизайна в разных масштабах.
Здание состоит из восьми отдельных вертикальных частей, каждая из которых занимает восемь этажей. Это связано с китайской верой в связь восьмерки с процветанием, богатством, изобилием и удачей. Каждая группа также имеет абстрактную форму бамбукового стебля, пагоды и китайских слитков. Все здание также тщательно учитывает философию фэн-шуй в нескольких элементах дизайна в разных масштабах.
11. Шанхайский всемирный финансовый центр (492 м). Шанхай, Китай
Шанхайский всемирный финансовый центр - это небоскреб многофункционального назначения, созданный для того, чтобы сделать этот район Шанхая важным центром торговли и культуры.
Если вы думаете, что все небоскребы - это просто высокие стеклянные коробки, это здание может доказать, что вы ошибаетесь. Две дуги пересекают квадратную призму, создавая получившуюся форму здания и узнаваемую выемку в верхней части здания. Такой дизайн символизирует встречу или пересечение небес с землей для создания баланса. Конструкторы вдохновлялись древним китайским символом. Это здание может показать, что есть много способов включить соответствующий культурный смысл даже в сверхвысокое инженерное произведение.
Если вы думаете, что все небоскребы - это просто высокие стеклянные коробки, это здание может доказать, что вы ошибаетесь. Две дуги пересекают квадратную призму, создавая получившуюся форму здания и узнаваемую выемку в верхней части здания. Такой дизайн символизирует встречу или пересечение небес с землей для создания баланса. Конструкторы вдохновлялись древним китайским символом. Это здание может показать, что есть много способов включить соответствующий культурный смысл даже в сверхвысокое инженерное произведение.
12. Международный коммерческий центр (484 м). Гонконг, Китай
Международный торговый центр - самое высокое здание в Гонконге и когда-то было четвертым по высоте зданием в мире. Это часть Юнион-сквер, плотного и современного "автономного сообщества". В самом здании расположены популярные туристические объекты, такие как смотровая площадка и отель. Станция Коулун, расположенная под Международным торговым центром, скоро - к 2030 году - сможет соединить посетителей небоскреба с линией сверхскоростного поезда.
13. Башня Центрального парка (Central Park Tower), 472 м. Нью-Йорк, США
Башня Центрального парка в Нью-Йорке - самое высокое жилое здание в мире, и это вполне объяснимо - квартиры в этом районе представляют собой невероятно ценные объекты недвижимости, и многие из них могут похвастаться бесподобным видом на Центральный парк. Дизайн включает впечатляющие консоли, которые проходят по высоте здания, и почти полностью стеклянный фасад. Эта особенность дизайна помогает зданию сливаться с горизонтом. Central Park Tower - одно из строений, включенных в Billionare's Row - группу ультра-роскошных башен недалеко от южной части Центрального парка.
14. Лахта-центр (462 м). Санкт-Петербург, Россия
"Лахта Центр" - самое высокое здание в Европе и четырнадцатое по высоте в мире. Однако это не самое высокое сооружение в России - этот титул принадлежит Останкинской башне в Москве.
Ключевым объектом комплекса должна стать штаб-квартира ПАО "Газпром". Комплекс состоит из 5 объектов: башни, многофункционального здания (МФЗ), здания арки главного входа, комплекса зданий и сооружений (КЗС) и стилобата. Общая площадь объектов составила 570 тысяч м².
Ключевым объектом комплекса должна стать штаб-квартира ПАО "Газпром". Комплекс состоит из 5 объектов: башни, многофункционального здания (МФЗ), здания арки главного входа, комплекса зданий и сооружений (КЗС) и стилобата. Общая площадь объектов составила 570 тысяч м².
15. Небоскреб Landmark 81 (461 м). Хошимин, Вьетнам
Массивная башня Landmark 81 - самое высокое здание во Вьетнаме и во всей Юго-Восточной Азии. Расположенный в роскошном районе Хошимина на западном берегу реки Сайгон, небоскреб выступает в качестве центра шумного элитного района под названием Центральный парк Винхомес. Этот район получил свое название от крупнейшей компании по недвижимости во Вьетнаме Vinhomes. Vinhomes также является инвестором и основным разработчиком Landmark 81.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Архитектура и сооружения Высокие здания архитектура башни небоскребы рейтинг самые высокие самые высокие здания
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По мне как-то милее одно-двухэтажное строительство жилья, а уж объекты массового посещения - так ваще быть должны очень сильно безопасные, чтобы люди могли могли быстренько слинять оттэдова.