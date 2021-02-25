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15 самых высоких небоскребов в мире

15 самых высоких небоскребов в мире (16 фото)

Автор:
25 февраля 2021 15:39
Сообщество : Факты
Метки: Архитектура и сооружения   Высокие здания   архитектура   башни   небоскребы   рейтинг   самые высокие   самые высокие здания   
482
16
Люди постоянно соревнуются друг с другом в игре "Чья башня выше?". Сегодняшние передовые строительные технологии делают задачу еще более сложной и более дорогой. Вот 15 зданий, которые официально считаются самыми высокими в мире на данный момент. Список составлен с использованием базы международной организации CTBUH - Совета по высотным зданиям и городской среде.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Архитектура и сооружения   Высокие здания   архитектура   башни   небоскребы   рейтинг   самые высокие   самые высокие здания   
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12k
Андрей Дядя Час назад
люди строят вавилон
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54
Ольга Полчаса назад
И на фига оне нужны? В случае чай-чего, не приведиХоспиде, столько много жертв будет, потом проблема тут же парковок, вывоз мусора, канализации, проблемность обслуживания объекта как внутри, а еще проблемнее снаружи, куча персонала, аварийные ситуации, подача воды и т.д.
По мне как-то милее одно-двухэтажное строительство жилья, а уж объекты массового посещения - так ваще быть должны очень сильно безопасные, чтобы люди могли могли быстренько слинять оттэдова.
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34k
jonnyD 45 минут назад
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27k
Acu900 50 минут назад
Ну вообще-то новая башня WTC стоит не точно на том месте, где были "близнецы", а чуть в стороне. А на том месте стоит мемориал в виде двух бассейнов имеющих форму по очертанию фундаментов разрушенных зданий.
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6k
Ф Ив 55 минут назад
Иногда возникает подозрение, что гигантизм этих зданий порожден определенным комплексом.
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10k
[email protected] Ф Ив 23 минуты назад
Что дела слон, когда пришёл на поле он?....
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