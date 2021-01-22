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Участковый украл у 89-летней старушки квартиру

Участковый украл у 89-летней старушки квартиру (1 фото)

Автор:
22 января 2021 14:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бабушка   интересное   недвижимость   старушка   участковый   фото   
1657
1

В Крыму уполномоченный участковый сумел втереться в доверие к старушке, которая пускала его в свой дом. Мужчина под предлогом помощи навещал россиянку, и в один прекрасный момент украл документы.

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Метки: Россия   бабушка   интересное   недвижимость   старушка   участковый   фото   
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24  комментария
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20k
Батончик с маком Час назад
половина мусоров занимается подобной фигней.
другая половина крышует наркобарыг.
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2k
Vlamir Полчаса назад
Объясните - как вообще липовые бумаги проходят мимо нотариусов? Или реально все продажные? Есть ведь различные регистры собственников жилья и прочее!
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167k
Игорь 41 минуту назад
Пёс паршивый!
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697
Nane First NameLast 48 минут назад
И как он без бабули переоформил на себя? Что за чушь. Даже если он и украл документы, квартира не становится его собственностью. Типа если даю в руки права и доки на авто, то мое авто становится собственностью дпс-ника?
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9k
Антон Семёныч Nane First NameLast 36 минут назад
Читать не умеете? "Вместе с подельниками полицейский оформил жильё в собственность, представив в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины" Это называется договор ренты. Делается у нотариуса и квартира сразу переоформляется на содержателя. Но до момента смерти бабули он ничего с ней не сможет сделать. И тут два варианта. Либо нотариус в доле. Либо бабуля сначала выразила согласие и сделала, а потом решила заднюю включить. Такое тоже часто видел.
И еще немаловажный момент, независимо от того , что квартира уже не в ее собственности, она сохраняет за собой, пожизненное право проживания в ней.
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697
Nane First NameLast Антон Семёныч 23 минуты назад
Скорее всего нотариус в доле. Эти ж все телодвижения в реестре регистрируются. А без регистрации в реестре это будут просто бумажки, а не документы. Походу начали проверять реестр, а там такого документа не зарегистрировано. Вот и спалили.

И если бы все оформлялось у нотариуса с присутствием бабули, то заднюю она уже не может включить, как бы не хотела. Только с согласия обеих сторон.
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1k
elf3399 50 минут назад
Вот никак больше денег не заработать участковому в Ялте, надо обязательно самым отвратным способом это делать! У него ведь отец есть, наверное, что он чувствует? Сын - дебил?
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4k
Серега 52 минуты назад
А потом погоны срывать, потому-что власть не доволен.
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53
Племянник Путина 57 минут назад
обычное дело для участковых. Но этот какой-то глупый. Оформлять на себя? Договор пожизненного содержания? Как дети ей богу...
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228
Argon13 Час назад
Нужно полицейских на обычную зону сажать
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1k
Йожык Час назад
Чтобы сам на старости лет оказался без крыши над головой.
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9k
Алексей Час назад
Ублюдок хуле
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16k
Марина Час назад
Вот для этого в полицию и идут.
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−28
ilisonili Час назад
Так вот это чей дворец? Одна старушка - миллион, тысяча старушек - уже миллиард.
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19k
hebpat ilisonili 54 минуты назад
одна старушка - 7 миллионов
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5k
кот базилий Час назад
Какая же мразь и ведь не посадят . "своих не сдаем" у ментов называется, рука руку моет.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Не участковый, а мусор, называйте вещи своими именами.
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38k
Александр 2 часа назад
И снова попахивает [мат].
~~~n~~~
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4k
Sanar Александр Час назад
Ну ссылка есть на сайт СК, каких только отморезй не бывает и в органах в том числе.
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58
Alexander 2 часа назад
Таких оборотней только свинцом нужно истреблять
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Sanar Alexander Час назад
Да даже свинец тратить не нужно, на обычную зону а не для БС там всё само станет на свои места.
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176
Timur Alexander 48 минут назад
Всех не переистребляешь!
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58
Alexander Timur 43 минуты назад
Чё, задело.
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58k
Viktor 2 часа назад
Впаять за каждый лимон по году!
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