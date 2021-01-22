Участковый украл у 89-летней старушки квартиру

В Ялте участковый полицейский оставил старушку без квартиры, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

Участковый познакомился с бабушкой в начале 2020 года, и стал захаживать к ней под предлогом помощи и поддержки. Бабушка доверяла служителю порядка, а у него был полный доступ ко всем документам. Спустя время аферист сумел переписать недвижимость на себя, сделав бабушку бездомной.

Вместе с подельниками полицейский оформил жильё в собственность, представив в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины. Ущерб, причинённый ветерану войны, оценивается не менее чем в семь миллионов рублей.

В настоящее время по ходатайству следствия судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.