Участковый украл у 89-летней старушки квартиру

В Крыму уполномоченный участковый сумел втереться в доверие к старушке, которая пускала его в свой дом. Мужчина под предлогом помощи навещал россиянку, и в один прекрасный момент украл документы.
В Ялте участковый полицейский оставил старушку без квартиры, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.
Участковый познакомился с бабушкой в начале 2020 года, и стал захаживать к ней под предлогом помощи и поддержки. Бабушка доверяла служителю порядка, а у него был полный доступ ко всем документам. Спустя время аферист сумел переписать недвижимость на себя, сделав бабушку бездомной.
Вместе с подельниками полицейский оформил жильё в собственность, представив в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины. Ущерб, причинённый ветерану войны, оценивается не менее чем в семь миллионов рублей.
В настоящее время по ходатайству следствия судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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другая половина крышует наркобарыг.
И еще немаловажный момент, независимо от того , что квартира уже не в ее собственности, она сохраняет за собой, пожизненное право проживания в ней.
И если бы все оформлялось у нотариуса с присутствием бабули, то заднюю она уже не может включить, как бы не хотела. Только с согласия обеих сторон.
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