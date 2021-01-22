FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11490 постов • 2540 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Ситуация с Навальным в мемах и карикатурах: лучшее

Ситуация с Навальным в мемах и карикатурах: лучшее (16 фото)

Автор:
22 января 2021 12:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дворец   навальный   политика   прикол   путин   расследование   
4737
16
Отравление, разоблачение ФСБ, возвращение в Россию, задержание, суд, СИЗО, расследование про дворец Путина - несомненно, Алексей Навальный стал одним из основных поставщиков скандальных инфоповодов за последнее время. Авторы работ, представленных в данном посте, постарались подойти с иронией и юмором к этим событиям, нагенерировав юмористического контента.
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   дворец   навальный   политика   прикол   путин   расследование   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Maxim Zorich 41 минуту назад
Всё просто. Вижу пост про анального - ставлю диз. Ибо задолбало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
25k
Ashabad 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Михалыч 6 минут назад
Ситуация с Навальным в мемах и карикатурах: лучшее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Minos 7 минут назад
*ля, какое же убожество! По этому посту отлично понятны возрастные и умственные рамки электората Сисяна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
397
Атомный Крот 9 минут назад
Да ладно. Вот как выглядят настоящие "сторонники Навального"

Да ладно. Вот как выглядят настоящие "сторонники Навального"
Да ладно. Вот как выглядят настоящие "сторонники Навального"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Losha 11 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Aleksandr 14 минут назад
Ситуация с Навальным в мемах и карикатурах: лучшее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Полчаса назад
Стасик, а в Канаде хорошо платят за то, что ты топишь за Навального?
А когда ты опять начнёшь баянить "русских девушек на фоне ковров"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
885
Виталий Касандров 43 минуты назад
Ну большинство после 23 будет ржать, когда очередной выводок хомяков повяжут а на требование оплатить штрафы и адвокатов а им как обычно ответят ,идите на хрен, донаты и гранты кончились а остатки арестованы рыжымом для завершения строительства стриптиз бара во дворце тирана . Короче это уже ваши проблемы хомяки .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
302
пенс Виталий Касандров Полчаса назад
Ох уж эти сказки , ох уж эти сказочники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
885
Виталий Касандров пенс 20 минут назад
Это вы про фотошопный дворец ? Да смешно разводят лемингов . Это же надо быть такими дебилами что бы повестись на 3Д графику .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Сергей Дёмин 51 минуту назад
Вернемся к главной теме, которую обсуждают миллионы людей - дворцу Путина
??? это у автора сего говнопоста миллионы обсуждают,лучше бы обсудили на какие шиши дочка сисяна в стэнфорде учится)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
302
пенс Сергей Дёмин Полчаса назад
Если знаете , поделитесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator Сергей Дёмин 18 минут назад
сейчас на видео 55 млн просмотров
даже если допустим каждый посмотрел по 5 раз, все равно получиться 11млн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
taxcop Administrator 12 минут назад
Ну, администратор, вот-то не знать про накрутки! Это ж надо быть таким дебилом, что анальный высер 5 раз посмотреть ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр Час назад
Тут вспоминается анекдот про сильного но лёгкого ёжика

Навальный сильный, но лёгкий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
302
пенс Александр Полчаса назад
Согласен, ежики и с колючками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр пенс Полчаса назад
Если кинуть в воду, ёжик раскрывается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван Час назад
Да вообще ассать на этого вашего навального со Спасской башни Кремля. Ведь каждый год доходы населения растут, цены снижаются, красную икру на черную приходится намазывать. Спасибо Владимир Владимирович.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Юрий Иван Час назад
https://www.podari-drova.ru/https://www.podari-drova.ru/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ego sum qui sum Час назад
уржацца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
DNK Час назад
Ситуация с Навальным в мемах и карикатурах: лучшее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото) Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото) Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию "Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального "Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального "Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального "Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального "Стрип-клуб и церковь. Этим всё сказано": реакция иностранцев на "дворец Путина" "Стрип-клуб и церковь. Этим всё сказано": реакция иностранцев на "дворец Путина"
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1066890



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Теорема Пуанкаре простыми словами
17
131
Теорема Пуанкаре простыми словами
20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
3
20
20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Готовлю вкуснейшие запеченные пельмени со сметаной и сыром в мультиварке
8
30
Готовлю вкуснейшие запеченные пельмени со сметаной и сыром в мультиварке
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
1
109
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото)
Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
15
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#кино#собака#люди#Разное#авто аварии#абсурд#путин
#Юмор#животные#интересное#приколы#аварии#смешно#картинки#подборка#дети#автомир
#интересно#история#Россия#познавательно#дтп#навальный#шоу бизнес#актеры#забавно#маразм

На что жалуетесь?

Вернуться