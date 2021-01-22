Ситуация с Навальным в мемах и карикатурах: лучшее

Отравление, разоблачение ФСБ, возвращение в Россию, задержание, суд, СИЗО, расследование про дворец Путина - несомненно, Алексей Навальный стал одним из основных поставщиков скандальных инфоповодов за последнее время. Авторы работ, представленных в данном посте, постарались подойти с иронией и юмором к этим событиям, нагенерировав юмористического контента.
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2. По поводу "Комнаты для грязи" все отшутились, теперь взялись за "Комнату для обработки яиц"
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А когда ты опять начнёшь баянить "русских девушек на фоне ковров"?
??? это у автора сего говнопоста миллионы обсуждают,лучше бы обсудили на какие шиши дочка сисяна в стэнфорде учится)
даже если допустим каждый посмотрел по 5 раз, все равно получиться 11млн
Навальный сильный, но лёгкий