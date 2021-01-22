Про 40 миллионов просмотров

Всем привет.
Не хотел вообще про это писать, потому как во-первых по-фиг, во вторых на-фиг, а в третьих не-фиг.
Но после очередной серии комедии, один из камрадов посоветовал все таки поделиться.
Не хотел вообще про это писать, потому как во-первых по-фиг, во вторых на-фиг, а в третьих не-фиг.
Но после очередной серии комедии, один из камрадов посоветовал все таки поделиться.
Итак, как об этом известно всему прогрессивному человечеству, пару дней назад некий оппозишнгульфикфюрер(это не я, это его германская пресса так обозвала...ну почти), сразу после своей эпохальной посадки во всех смыслах, опубликовал разоблачительное видео, после которого ТЕРАН ТОЧНО ВСЁ.
И вот надо же такому случится, что лично мне, хоть я и являюсь активным пользователем Ютьюбчика, подписан на десятки каналов, и буквально в режиме нонстоп смотрю разные видео, на самые разные темы, от китайской кулинарии и обзоров на фильмы, до политических ток-шоу и видео на исторические темы от разных Жуковых, Яковлевых и Назаровых(ну как смотрю, сижу работаю, а на экране АФОНИ, который рядышком на столе валяется, эти видео крутятся, и голос чего то бубнит), но при этом повторюсь, лично мне все видосы разоблачуна и обличуна в синих трусах как то побоку, никогда не смотрел и смотреть собственно не собирался.
Во наивный, правда? Ютьюб-то думает иначе. Ну для начала, хоть я не подписан на гульфикфюрера, вдруг это самое про ДВОРЕЦ, само собой появилось и прочно прописалось в рекомендованных мне видео с Ютьюба на экране компа. Ну появилось и появилось. Ну висит себе и висит. У меня там много чего вылезает в рекомендациях. Стоило вон раза три племяшке "Машу и медведя" включить, и усе, туши свет, в рекомендациях две недели только маши с медведЯми были:)
Самое забавное началось вчера с утра. Сижу себе, работаю, рядом с экрана АФОНИ мой тезка -Пучков чего то бубнит, и вдруг само собой включается то самое видео. Ну бывает, мало ли. Отключаю его, запускаю другое видео, с Климом Жуковым, чего то там про очередную войну, где кто то кого то недорезал особо жестоким образом, видео заканчивается, и опять автоматом запускается Леха. Прикольно. Отключаю, через пару часиков запускаю еще одно видео, с лысым Смбатычем, и опять та же фигня, сразу после него Ютьюбчик автоматом запускает оппозишнфюрера с тем самым ВИДЕО.
Короче, камрады, за два дня этот видос Ютьюбчик мне настырно подсовывал аж семь раз. И семь раз я его отключал практически на первых секундах. Скока скока дохулиардов просмотров у него говорите? Ага, ага. Все так и есть:)
А на сегодня все:))))
И вот надо же такому случится, что лично мне, хоть я и являюсь активным пользователем Ютьюбчика, подписан на десятки каналов, и буквально в режиме нонстоп смотрю разные видео, на самые разные темы, от китайской кулинарии и обзоров на фильмы, до политических ток-шоу и видео на исторические темы от разных Жуковых, Яковлевых и Назаровых(ну как смотрю, сижу работаю, а на экране АФОНИ, который рядышком на столе валяется, эти видео крутятся, и голос чего то бубнит), но при этом повторюсь, лично мне все видосы разоблачуна и обличуна в синих трусах как то побоку, никогда не смотрел и смотреть собственно не собирался.
×
Во наивный, правда? Ютьюб-то думает иначе. Ну для начала, хоть я не подписан на гульфикфюрера, вдруг это самое про ДВОРЕЦ, само собой появилось и прочно прописалось в рекомендованных мне видео с Ютьюба на экране компа. Ну появилось и появилось. Ну висит себе и висит. У меня там много чего вылезает в рекомендациях. Стоило вон раза три племяшке "Машу и медведя" включить, и усе, туши свет, в рекомендациях две недели только маши с медведЯми были:)
Самое забавное началось вчера с утра. Сижу себе, работаю, рядом с экрана АФОНИ мой тезка -Пучков чего то бубнит, и вдруг само собой включается то самое видео. Ну бывает, мало ли. Отключаю его, запускаю другое видео, с Климом Жуковым, чего то там про очередную войну, где кто то кого то недорезал особо жестоким образом, видео заканчивается, и опять автоматом запускается Леха. Прикольно. Отключаю, через пару часиков запускаю еще одно видео, с лысым Смбатычем, и опять та же фигня, сразу после него Ютьюбчик автоматом запускает оппозишнфюрера с тем самым ВИДЕО.
Короче, камрады, за два дня этот видос Ютьюбчик мне настырно подсовывал аж семь раз. И семь раз я его отключал практически на первых секундах. Скока скока дохулиардов просмотров у него говорите? Ага, ага. Все так и есть:)
А на сегодня все:))))
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2) В настройках (Автовоспроизведение) отключить "Автовоспроизведение" следующего видео.
Засада в том, что данные о "нежелательном" контенте хранятся на самом устройстве. Как только будет очищен кэш телефона/youtube - вся эта нечисть полезет вновь.
Если использовать разные браузеры, в зависимости от их настроек может засчитаться 2 (но я сомневаюсь что много людей пользуются одновременно 2-3 браузерами для ютуба)
Если ip динамический, сеть маленькая, а настройки кэша браузера короткие, то на следующий день ютуб может засчитать еще один просмотр, но это тоже далеко не всегда происходит
PS; кто нибудь может мне объяснить, почему вата так любит коверкать имена и использовать придуманные на лету клички? Показывают, что в развитии остались на уровне пятиклассников?
аффтор плохо складывает слова в предложения,
аффтор плохо знает как пишутся русские и нерусские слова.
Оттащите его от клавы, пусть идет погуляет
Люблю сказки на ночь.