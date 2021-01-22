Про 40 миллионов просмотров

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Итак, как об этом известно всему прогрессивному человечеству, пару дней назад некий оппозишнгульфикфюрер(это не я, это его германская пресса так обозвала...ну почти), сразу после своей эпохальной посадки во всех смыслах, опубликовал разоблачительное видео, после которого ТЕРАН ТОЧНО ВСЁ.И вот надо же такому случится, что лично мне, хоть я и являюсь активным пользователем Ютьюбчика, подписан на десятки каналов, и буквально в режиме нонстоп смотрю разные видео, на самые разные темы, от китайской кулинарии и обзоров на фильмы, до политических ток-шоу и видео на исторические темы от разных Жуковых, Яковлевых и Назаровых(ну как смотрю, сижу работаю, а на экране АФОНИ, который рядышком на столе валяется, эти видео крутятся, и голос чего то бубнит), но при этом повторюсь, лично мне все видосы разоблачуна и обличуна в синих трусах как то побоку, никогда не смотрел и смотреть собственно не собирался.Во наивный, правда? Ютьюб-то думает иначе. Ну для начала, хоть я не подписан на гульфикфюрера, вдруг это самое про ДВОРЕЦ, само собой появилось и прочно прописалось в рекомендованных мне видео с Ютьюба на экране компа. Ну появилось и появилось. Ну висит себе и висит. У меня там много чего вылезает в рекомендациях. Стоило вон раза три племяшке "Машу и медведя" включить, и усе, туши свет, в рекомендациях две недели только маши с медведЯми были:)Самое забавное началось вчера с утра. Сижу себе, работаю, рядом с экрана АФОНИ мой тезка -Пучков чего то бубнит, и вдруг само собой включается то самое видео. Ну бывает, мало ли. Отключаю его, запускаю другое видео, с Климом Жуковым, чего то там про очередную войну, где кто то кого то недорезал особо жестоким образом, видео заканчивается, и опять автоматом запускается Леха. Прикольно. Отключаю, через пару часиков запускаю еще одно видео, с лысым Смбатычем, и опять та же фигня, сразу после него Ютьюбчик автоматом запускает оппозишнфюрера с тем самым ВИДЕО.Короче, камрады, за два дня этот видос Ютьюбчик мне настырно подсовывал аж семь раз. И семь раз я его отключал практически на первых секундах. Скока скока дохулиардов просмотров у него говорите? Ага, ага. Все так и есть:)А на сегодня все:))))