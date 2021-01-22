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Про 40 миллионов просмотров

Про 40 миллионов просмотров (1 фото)

Автор:
22 января 2021 04:09
Метки: навальный   накрутка   просмотры   ютуб   
470
1
Всем привет.
Не хотел вообще про это писать, потому как во-первых по-фиг, во вторых на-фиг, а в третьих не-фиг.
Но после очередной серии комедии, один из камрадов посоветовал все таки поделиться.

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Метки: навальный   накрутка   просмотры   ютуб   
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18  комментариев
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1k
Smarter 2 часа назад
1) Под любым видео нажать на символ "три точки" - не интересует (видео будет убрано из рекомендаций) или не рекомендовать видео с этого канала (канал целиком исчезает из рекомендаций).
2) В настройках (Автовоспроизведение) отключить "Автовоспроизведение" следующего видео.
Засада в том, что данные о "нежелательном" контенте хранятся на самом устройстве. Как только будет очищен кэш телефона/youtube - вся эта нечисть полезет вновь.
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25k
Антон 6 минут назад
Навальный так называемая оппозиция, поддерживаемый самой властью с целью имитации политического равновесия. Вполне возможно, начался сценарий по замене президента. Для этого рейтинг прежнего (хотя какой там рейтинг у нынешнего обнулёного) надо опустить, повесить на него всех собак, и на публику выведут нового первого менеджера страны, чистого и кому быдло будет способно верить ещё парочку десятков лет. Олигархия при этом не изменится, продолжая жрать страну изнутри, при молчаливой поддержке Запада, кому нынешний статус неопасной страны-донора вполне устраивает.
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25k
Антон 4 минуты назад
Кстати, мне это видео не подставлялось ни разу. Видимо, дело всё-таки в предпочтениях. я политику не смотрю, мне хватает прочесть заголовок, что бы понять, о чём идёт речь и какую лапшу мне будут вешать.
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29k
Azesh 12 минут назад
автор Америку открыл, давно всем понятно, что все эти гуглы и фейсбуки активно используются как инструменты пропаганды и идеологического противостояния. Соответственно продвигают то что нужно и задвигают ненужное. У них и выбора никакого нет- интересы национальной безопасности, сразу раком поставят. Капитализм- он такой.
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29k
Azesh 9 минут назад
что кстати лишний раз подтверждает, кому все эти лехины опусы выгодны и кем оплачиваются.
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3
Alexander 12 минут назад
Тут я Вам не советчик, я и сам вижу, что достаточно написать предлог в поисковике - На, как Вы сами понимаете что сразу вылезет!
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624
Борис 19 минут назад
У вас ольгинских все такие долбодятлы? Вы же сами продвигаете это видео...
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8k
Андрей Иванов Полчаса назад
Да будет срач!!!
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516
Dreamlin 41 минуту назад
Не важно сколько раз ты открываешь видео, ютуб засчитает это за 1 просмотр. Можешь попробовать сам - залей видео на канал себе, открой его 10 раз и это бет 1 просмотр. Я на своем проверял - интересно было.
Если использовать разные браузеры, в зависимости от их настроек может засчитаться 2 (но я сомневаюсь что много людей пользуются одновременно 2-3 браузерами для ютуба)
Если ip динамический, сеть маленькая, а настройки кэша браузера короткие, то на следующий день ютуб может засчитать еще один просмотр, но это тоже далеко не всегда происходит
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4k
RomaXz 42 минуты назад
То есть это вата накрутила просмотры? Ну хоть какая-то польза от них есть

PS; кто нибудь может мне объяснить, почему вата так любит коверкать имена и использовать придуманные на лету клички? Показывают, что в развитии остались на уровне пятиклассников?
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8k
Андрей Иванов RomaXz Полчаса назад
Т.е. по твоему "вата" это не кличка, для населения, убогий ты наш. На себя сначала смотрим в зеркало.
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1k
Sam Час назад
Аффтор не понимает как работает ютуб(да-да, так тоже можно писать),
аффтор плохо складывает слова в предложения,
аффтор плохо знает как пишутся русские и нерусские слова.
Оттащите его от клавы, пусть идет погуляет
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6k
vitenok Час назад
Бдять, эту байду даже на детский ютуб пропускают. Я даже не знаю, сколько раз мой мелкий киндер нажал на просмотр этого говна.
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2k
SoulFox Час назад
Опять история про то, что он никому не интересен, поэтому я создам про это тему, да? Не хотел он писать о берлинском гражданине, ага. Так мы и поверили. А вообще забавно, что эти люди до сих пор пытаются в пропаганду и доказывают, что черное это белое, а белое, это черное. Пропагандисты, вы в ..опе, никто вам не верит.
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4k
Иван Час назад
Автор, ты дурачек? Или расчитываешь на умственно отсталых? Или в гугле программисты ютуба дегенераты? Ты сперва узнай как накрутки работают на ютубе.
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1k
insaider 2 часа назад
Про 40 миллионов просмотров
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5k
Горец Ю 2 часа назад
Я это раз пять включал.
Люблю сказки на ночь.
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247
Schumacher 2 часа назад
такаж куйня...
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