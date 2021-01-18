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«Всех не пересажаешь»: в Пулково сторонники Навального устроили перфоманс

«Всех не пересажаешь»: в Пулково сторонники Навального устроили перфоманс (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 16:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   акции   задержание навального   интересное   навальный   перфоманс   политика   
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Блогер оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Прямо в аэропорту сотрудники пограничной службы задержали оппозиционера при прохождении паспортного контроля. Активисты в Пулково устроили акцию в поддержку.

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Метки: ynews   акции   задержание навального   интересное   навальный   перфоманс   политика   
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43  комментария
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22k
Е-Лена 2 часа назад
А всех и не надо. Только преступников. Навальный - преступник.
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9k
vvv Минуту назад
Сторонник навального - синоним слову толпоиопп
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210
СергейБернатович 2 минуты назад
ипанутым нет покоя ))))
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7k
costa 8 минут назад
Я б не парился.
Навальный это проект кремля, он занимает нишу борцуна с режимом, собирает донаты чтоб у малолетних долбо....ов чтоб не было денег на финансирование никого другого. Собирает гранты от ГМО и НГО. Он абсолютно не приемлет никакой другой оппозиции.
И при этом удачненько сливает референдум о поправках в конституцию "обнуляша", призывая бойкотировать голосование. Или там выборы президента "с бойкотом и шлюхами", которые он также призывал игнорировать (играя на руку Путину).

Есть известное правило маркетинга - невозможно одному брэнду занять более 40% рынка. Умные корпорации имеют десяток брэндов. Так что все борцуны с Колой пьющие Квас все так же пьют колу.
Борцуны с режимом концентрируют силы вокруг главного борцуна с режимом, у того рука режима в жопе по самые гланды. Ну вернулся, отчитался, получил новую медальку и погнал дальше бороться с Путиным.

Кремль с Навальным носится и обхаживает его как никого другого. Другой пример - Павленский, Точно также борэц с рэжимом, кровавая гэбня. А иммигрировал в Францию - получил срок за поджог двери в банке.
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41k
Цыц тут у меня 16 минут назад
Не так уж и много дегенератов на такой большой город.
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13k
куджо 24 минуты назад
Видите, им не пох кому оплачивать омаров.
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59k
Доктор Джонс Полчаса назад
«Всех не пересажаешь»: в Пулково сторонники Навального устроили перфоманс
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113k
arek14 Полчаса назад
У меня снова вопрос к вате.
Вот чего вы так Навального не любите?
За то что он показал где у вас спи, зд, или дороги, школы, больницы, пенсию и детские пособия
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1k
hat3k arek14 24 минуты назад
Вопрос не в том, что он это показал. Вопрос в том, как он играет и кто его поддерживает. Мне кажется, взрослым людям просто стыдно стоять на одной ступени с тупыми идиотами, которые даже здравую и справедливую инициативу превратят в цирк.

Вот скажите, ну зачем было во Внуково собираться толпой и мешать простым людям жить и работать? Специально против себя настроить?
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13k
куджо arek14 23 минуты назад
И это все на что он способен? Он тебе пису показать может, вернее уже проводил по губкам. Да нам то ч, плати за его омары
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41k
Цыц тут у меня arek14 12 минут назад
Назови мне времена в истории страны когда строилось бы столько же дорог, школ, больниц как сейчас. Когда пособия на детей были на таком же уровне?
И еще вопрос - Мерседес, чей значок на аватарке, ты когда купил? Если не покупал, то не означает ли число 14 в нике твой возраст?
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10k
Хью́берт Полчаса назад
Перепись идиотов.
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4k
просто Дмитрий 36 минут назад
Ну что с детей возьмешь? Ни ума ни фантазии, подростковая самодеятельность

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
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1k
hat3k 37 минут назад
Мне вот интересно. Правда ли, что ни один из "тех-кто-тут-власть" не в курсе, что самолеты иногда уходят на запасной.. Вопрос риторический, ответа я не жду, я его увидел.
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13k
куджо hat3k 22 минуты назад
Даже если и не случайно, ч они не догадается как н у оплатить омаров тех же
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1k
hat3k куджо 18 минут назад
что?
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6k
amrita 38 минут назад
Какого фуя он приперся в зад?
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22k
Е-Лена amrita Полчаса назад
Судя по всему, его списали за профнепригодностью. Теперь могут попытаться раздуть из его жены вторую Тихановскую.
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542
X Æ A-12 44 минуты назад
Внутренние террористы.
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−8
Александр Марфичев 49 минут назад
Все это напоминает балаган, театр сатиры и юмора, с обеих сторон, хотя со стороны государства, этот спектакль выглядит более смехотворным, слуги дьявола опять перестарались.
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13k
куджо Александр Марфичев 21 минуту назад
Вот сейчас как раз нет
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−25
32k
Антон Час назад
Хомячков не так уж и много, дебилов по пальцам пересчитать можно.
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237
владимир фёдоров Час назад
Меня смутило , что его политиком назвали . Это не политика - это борцунство , хайп , рубка денег , как угодно назвать можно ,но не политика.
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20k
Батончик с маком Час назад
позорники!!! своих мам и пап поди так не встречают
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694
Обратная сторона Луны Батончик с маком Час назад
А ты свою маму в маске навального встречаешь?
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861
ah3007 2 часа назад
Акция в поддержку узников совести, преследуемых в штатах.
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8k
ГородДомов 2 часа назад
маски шоу
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Зато есть куда вьбть с ноги,невзирая на лица под масками.
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2k
portroy Taximaxi 43 минуты назад
куда?
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41k
Цыц тут у меня portroy 11 минут назад
в маску.
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7k
costa Цыц тут у меня 4 минуты назад
А если пока ты тыкарки свои поднимешь и рот откроешь - тебе вьбт? Побежишь утирая сопельки в полицию жаловаться, мамкин громозека?
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41k
Цыц тут у меня costa 3 минуты назад
Боевой хомячок?
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7k
costa Цыц тут у меня 2 минуты назад
Да тут вас половина комментирующих.
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