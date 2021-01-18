«Всех не пересажаешь»: в Пулково сторонники Навального устроили перфоманс

Блогер оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Прямо в аэропорту сотрудники пограничной службы задержали оппозиционера при прохождении паспортного контроля. Активисты в Пулково устроили акцию в поддержку.
В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково активисты устроил перфоманс, надев маски Алексея Навального. «Навальных много. Всех не пересажаешь!», - назвали свою акцию участники Telegram-каналу «ПЬЯTNIЦА».
Активисты находились в масках в зале ожидания, в автобусе и гуляли по зданию аэропорта. Всё это действо было организовано в поддержку Навального, который прилетел 17 января в Москву.
Прямо в Шереметьево после прохождения паспортного контроля оппозиционера задержали, по запросу ФСИН политика могут отправить в колонию.
Источник:
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Навальный это проект кремля, он занимает нишу борцуна с режимом, собирает донаты чтоб у малолетних долбо....ов чтоб не было денег на финансирование никого другого. Собирает гранты от ГМО и НГО. Он абсолютно не приемлет никакой другой оппозиции.
И при этом удачненько сливает референдум о поправках в конституцию "обнуляша", призывая бойкотировать голосование. Или там выборы президента "с бойкотом и шлюхами", которые он также призывал игнорировать (играя на руку Путину).
Есть известное правило маркетинга - невозможно одному брэнду занять более 40% рынка. Умные корпорации имеют десяток брэндов. Так что все борцуны с Колой пьющие Квас все так же пьют колу.
Борцуны с режимом концентрируют силы вокруг главного борцуна с режимом, у того рука режима в жопе по самые гланды. Ну вернулся, отчитался, получил новую медальку и погнал дальше бороться с Путиным.
Кремль с Навальным носится и обхаживает его как никого другого. Другой пример - Павленский, Точно также борэц с рэжимом, кровавая гэбня. А иммигрировал в Францию - получил срок за поджог двери в банке.
Вот чего вы так Навального не любите?
За то что он показал где у вас спи, зд, или дороги, школы, больницы, пенсию и детские пособия
Вот скажите, ну зачем было во Внуково собираться толпой и мешать простым людям жить и работать? Специально против себя настроить?
И еще вопрос - Мерседес, чей значок на аватарке, ты когда купил? Если не покупал, то не означает ли число 14 в нике твой возраст?
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.