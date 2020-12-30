"Постирано ФСБ": объявления о продаже трусов Навального на Авито

История с отравлением Навального до сих пор активно обсуждается в Сети. Давайте отбросим в сторону серьезные факты и рассуждения, сегодня мы поговорим о главных фигурантах дела - трусах политика.
Еще недавно соцсети бурно реагировали на историю с трусами Навального, а сегодня уже развернулся целый бизнес по продаже нижнего белья Алексея
Первыми золотую жилу нащупали питерцы: Санкт-Петербургский Авито запестрил объявлениями о продаже тех самых трусов блогера
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Затем стали продаваться не старые, а новые боксеры с сатирическими надписями: "За мной следит ФСБ", "Постирано ФСБ", "В этом деле не новичок"
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