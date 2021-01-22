86-летний житель Казани признался в убийстве жены. Та проболталась, что родила дочь от другого

Когда именно произошло преступление, не уточняется. Согласно материалам следствия в день инцидента супруги сидели за столом распивая спиртные напитки в квартире дома на ул. Толстого. 72-летняя женщина, разомлев во хмеле и на что-то осерчав, в сердцах заявила, что родила дочь от другого, а его внучка ведёт аморальный образ жизни.





«После этого пенсионер схватил нож и нанёс им удар в грудь супруге. В результате последняя скончалась на месте. Затем злоумышленник позвонил пасынку, сообщил о произошедшем и пытался свести счёты с жизнью», — сообщил о произошедшем старший помощник руководителя следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.





Сейчас дедушка уже полностью признал причастность к совершению преступления. В настоящий момент следствие уточняет все обстоятельства произошедшего и решает вопрос об избрании в отношении преступника меры пресечения. Расследование уголовного дела близится к концу. 86-летнему старику грозит до 15 лет лишения свободы.





Ранее уже писалось о подобном случае, произошедшем в Сардинии, когда 78-летний Джовани Перрья из города Нарболья лишил жизни свою супругу - 77-летнюю Бригитту Паздерник, узнав про её измену сорокалетней давности. Теперь виновный, если не окачурится в каталажке, выйдет на свободу только в 102 года.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





P.S. Может, и не совсем к месту, но Фишки - сайт хорошего настроения и поэтому хочется закончить на позитивной ноте, то бишь анекдотом:

Ужинают за столом старик со старухой. Старик чинно доел кашу, тщательно облизал ложку и... Как даст ею по лбу бабке, а та и кричит:

Я что, кашу не посолила, или ты, древний пень, совсем сдурел на старости лет?

А дед выждал паузу и говорит: Да каша в порядке - солёная. Но как вспомню, что не целкой тебя взял - всё внутри переворачивается!