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86-летний житель Казани признался в убийстве жены. Та проболталась, что родила дочь от другого

86-летний житель Казани признался в убийстве жены. Та проболталась, что родила дочь от другого (1 фото)

Автор:
22 января 2021 03:55
Сообщество : Криминал
Метки: бытовуха   измена   криминал   обстоятельства   ревность   следствие   старость   убийство   
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Следственным комитетом Республики Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 86-летнего жителя столицы. Пожилого мужчину заподозрили в убийстве собственной супруги. Следователи располагают информацией о том, что старик напал на жену после того, как она призналась, что родила ребёнка от другого.

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Метки: бытовуха   измена   криминал   обстоятельства   ревность   следствие   старость   убийство   
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9  комментариев
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47
Племянник Путина 3 часа назад
лютый дед! бухать в 86 это мощно.
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6k
BenderRodriguez Племянник Путина 2 часа назад
Бухать и убивать!
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39k
doker 4 минуты назад
Признать убийство эвтаназией и дать деду условный срок. Дед же прекратил "мучения совести" у бабки.
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453
Alexei Fil 16 минут назад
В 86 лет такие страсти , не всем дано.
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11k
Inlex Полчаса назад
за подложное отцовство должна быть уголовная ответственность лет на 15 с конфискацией всего имущества... тогда бабы вперед паровоза будут бежать делать тест ДНК. Хотя бы проблема сторонних найбышей будет решена.
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175
Timur Inlex 19 минут назад
Да хотя бы снизили стоимость этих проверок, тогда сомневающиеся сами бы сбегали да проверили. Кстати, это итак тянет на мошеничество. Но суды не станут давать реальные сроки, если вообще такие дела доходят до суда.
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47
vova old 2 часа назад
если дед мусульманин, то это преследование за веру и оскорбление чувств верующих
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175
Timur vova old 19 минут назад
А чего тогда он пил, если мусульманин?
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25k
Антон Timur 3 минуты назад
Ночью Аллах не видит
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