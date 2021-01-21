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История человека, дважды сбегавшего из Северной Кореи

История человека, дважды сбегавшего из Северной Кореи (5 фото)

Автор:
21 января 2021 20:17
Сообщество : Истории из жизни
Метки: блогер   история   ким   китай   кндр   корейцы   корея   
988
5
Молодой кореец ведёт блог, в котором рассказывает о своей прошлой жизни в КНДР, о том, как он сбежал, и что самый печальный момент в его жизни был, когда он покидал отчий дом.
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Метки: блогер   история   ким   китай   кндр   корейцы   корея   
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12  комментариев
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4k
RomaXz Полчаса назад
Парень - молодец. Интересно, встретился ли он с матерью.
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Sanar 2 минуты назад
пистёшь авторишек, даже весь текст не осилил, ну бредятина же.
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3k
magic32 2 минуты назад
на сказку похоже
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9k
Bill 6 минут назад
Река Туманная, водная граница между КНДР и КНР. Действительно, её можно перейти вброд, или на плечах солдата. Только зачем, вброд, если есть куча мостов, которые никем не охраняются? На китайской стороне находится Яньбянь-Корейский автономный округ, где спокойно проживают около 1 миллиона корейцев. Считается что между КНДР и КНР ежегодно перемещается 200 тыс. человек.
В Сеуле, столице Южной Кореи, проживают около 20 тысяч северокорейцев. В последние годы их количество постоянно сокращается, т.к. многие понимают что "не вписались в капитализм" и возвращаются на родину.
Река Туманная, водная граница между КНДР и КНР. Действительно, её можно перейти вброд, или на плечах солдата. Только зачем, вброд, если есть куча мостов, которые никем не охраняются? На китайской стороне находится Яньбянь-Корейский автономный округ, где спокойно проживают около 1 миллиона корейцев. Считается что между КНДР и КНР ежегодно перемещается 200 тыс. человек. В Сеуле, столице Южной Кореи, проживают около 20 тысяч северокорейцев. В последние годы их количество постоянно сокращается, т.к. многие понимают что "не вписались в капитализм" и возвращаются на родину.
Река Туманная, водная граница между КНДР и КНР. Действительно, её можно перейти вброд, или на плечах солдата. Только зачем, вброд, если есть куча мостов, которые никем не охраняются? На китайской стороне находится Яньбянь-Корейский автономный округ, где спокойно проживают около 1 миллиона корейцев. Считается что между КНДР и КНР ежегодно перемещается 200 тыс. человек. В Сеуле, столице Южной Кореи, проживают около 20 тысяч северокорейцев. В последние годы их количество постоянно сокращается, т.к. многие понимают что "не вписались в капитализм" и возвращаются на родину.
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2k
Bhaal Bill Минуту назад
Вот ты херню несёшь.
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2k
Mellivora 15 минут назад
В Китае как-то не прижился, но в Южной Корее у беглеца все в порядке,так в порядке что местным не снилось... В сказку попал. Ага.
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2k
Bhaal Mellivora 11 минут назад
А как он прижиться в Китае, находясь на нелегальном положении. А в Корее у беглецов есть возможность начать полноценную жизнь. Учиться, работает.
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2k
Mellivora Bhaal 6 минут назад
А в Корее прямо все щедрые на беглецов,велкам....
Сразу работу, дом, платное обучение.......
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2k
Bhaal Mellivora 2 минуты назад
Да. Там есть специальные программы помощи для сбежавших. Есть также программы помощи для этнических корейцев, которые уезжают из других стран в Корею. Несравнивай путлерстан с нормальной страной, где русский, приехавший на Родину должен отбивать пороги чинуш чтобы получить гражданство, зато чуркам дают его в разы быстрее.
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9k
Bill 49 минут назад
История человека, дважды сбегавшего из Северной Кореи
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8k
Агент Безопасной Национальности 56 минут назад
"Но за свободу мне пришлось отдать семью..."
==============
Нормальные люди за семью отдают жизнь, не говоря уж о свободе.
А этот "герой" решил, что личная свобода дороже семьи.
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