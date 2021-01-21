История человека, дважды сбегавшего из Северной Кореи

На фото река Туманная, граница между КНДР и КНР.



- Все члены моей семьи были коммунистами, поэтому я часто слышал в детстве от отца, бабушки, дедушки, что наша страна - лучшая страна в мире. 29 ноября 2005 года я оказался в Пекине. С детства я знал, что лучше нашей Кореи ничего в мире нет, что остальные страны похожи на ад. В Пекине я понял, что это не так. Пекин оказался совсем не таким, как о нём говорили в КНДР. На дорогах много машин, улицы ярко освещены фонарями, а какие здания. Когда я увидел, что люди кормят мясом бродячих собак, я лишился дара речи.



Я тогда понятия не имел в каком опасном положении находился. Я жил в небольшой квартирке, где вместе со мной проживало ещё 14 человек. Ночью в квартиру ворвалась полиция. Всех обитателей квартиры, включая меня, нейтрализовали электрошокером. Очнулся я в наручниках в полицейской машине. Я ещё не знал, как меня накажут по возвращении в КНДР. Почему-то мне казалось, что за побег мне ничего не будет. Все взрослые, кто был со мной в той квартире, рыдали - они-то знали, куда их теперь отправят.



Меня вернули в Северную Корею, в город Синыйджу. Три месяца я пробыл в концентрационном лагере в Синыйджу, где сидят все без разбора - и взрослые, и дети. Думаю, вы понимаете, как плохо там со мной обращались. Благодаря героическому прошлому моей семьи меня отпустили через три месяца. Меня перевели под домашний арест. Я мог ходить в гости к друзьям в соседний дом, но обязан был докладывать об этом, да и вообще обо всём, что делал в течение дня. Всё население КНДР поделено на классы: "благонадёжные", "колеблющиеся" и "враждебные". Меня причислили к "враждебным". Меня выгнали из школы, я стал изгоем. Я никак не мог изменить своё положение. Из-за моего побега досталось также всем моим родственникам.