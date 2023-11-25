"Судам запретили использовать котов в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговоров"

Неделю назад стало известно, что впервые в судебной практике России опеку над котом признали смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Случилось это в Кемерове. На скамье подсудимых находился местный житель, обвиняемый в хранении оружия, причинении вреда здоровью и хулиганстве.





Разумеется, наличие кота у подсудимого было далеко не единственным фактором, повлиявшим на приговор, но в постановлениях российских судов домашние питомцы в роли смягчающего обстоятельства никогда не фигурировали. В итоге, с учётом всех факторов, включающих возраст, наличие семьи, состояние здоровья и сотрудничество со следствием и, конечно, наличие кота, суд отправил подсудимого домой с условным сроком. Людей такое решение позабавило, а в кемеровских судах, говорят, начался сущий кошмар.