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Судам запретили использовать котов в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговоров

Судам запретили использовать котов в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговоров

Автор:
25 ноября 2023 13:33
Сообщество : Животные
Метки: Кемеровская область   Суд   запрет   кот   постановление   проверка   смягчающее обстоятельство   
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Наличие домашних животных преступников больше не спасёт.

Неделю назад стало известно, что впервые в судебной практике России опеку над котом признали смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Случилось это в Кемерове. На скамье подсудимых находился местный житель, обвиняемый в хранении оружия, причинении вреда здоровью и хулиганстве.


Разумеется, наличие кота у подсудимого было далеко не единственным фактором, повлиявшим на приговор, но в постановлениях российских судов домашние питомцы в роли смягчающего обстоятельства никогда не фигурировали. В итоге, с учётом всех факторов, включающих возраст, наличие семьи, состояние здоровья и сотрудничество со следствием и, конечно, наличие кота, суд отправил подсудимого домой с условным сроком. Людей такое решение позабавило, а в кемеровских судах, говорят, начался сущий кошмар.

После резонансного для судебной системы решения, в суде, где оглашался приговор, началась проверка. По её итогам всем судьям Кемеровской области запретили ссылаться на домашних питомцев при вынесении приговора. Теперь мохнатые любимцы правонарушителей не спасут. По данным некоторых крупных Telegram-каналов, подсудимого вновь вызвали в суд и выдали новое постановление, в котором упоминания о коте в основании к приговору уже отсутствовали.

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Метки: Кемеровская область   Суд   запрет   кот   постановление   проверка   смягчающее обстоятельство   
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10  комментариев
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5k
Lexx 2 часа назад
В первый раз о таком слышу. Их наличие детей не останавливает, а тут какой кот. Захотят и хату отожмут, и кота, тобою любимого, на улицу выкинут.
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3k
SmartCat101 Минуту назад
да и наличие детей тоже не должно быть смягчающим обстоятельством - скорее наоборот отягчающим
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65k
doker 9 минут назад
Коты вышли на демонстрацию
и требуют отпустить опекунов.

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9k
soar 18 минут назад
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5k
Влад 19 минут назад
"Судам запретили использовать котов в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговоров"
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5k
Горожанин Полчаса назад
Котика обидели. А судьи кто?
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2k
Seryi_spb 36 минут назад
А вот это уже серьёзно! Волна народного гнева не заставит себя ждать!
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