"Судам запретили использовать котов в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговоров"

Наличие домашних животных преступников больше не спасёт.
Неделю назад стало известно, что впервые в судебной практике России опеку над котом признали смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Случилось это в Кемерове. На скамье подсудимых находился местный житель, обвиняемый в хранении оружия, причинении вреда здоровью и хулиганстве.
Разумеется, наличие кота у подсудимого было далеко не единственным фактором, повлиявшим на приговор, но в постановлениях российских судов домашние питомцы в роли смягчающего обстоятельства никогда не фигурировали. В итоге, с учётом всех факторов, включающих возраст, наличие семьи, состояние здоровья и сотрудничество со следствием и, конечно, наличие кота, суд отправил подсудимого домой с условным сроком. Людей такое решение позабавило, а в кемеровских судах, говорят, начался сущий кошмар.
После резонансного для судебной системы решения, в суде, где оглашался приговор, началась проверка. По её итогам всем судьям Кемеровской области запретили ссылаться на домашних питомцев при вынесении приговора. Теперь мохнатые любимцы правонарушителей не спасут. По данным некоторых крупных Telegram-каналов, подсудимого вновь вызвали в суд и выдали новое постановление, в котором упоминания о коте в основании к приговору уже отсутствовали.
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