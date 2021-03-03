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7 советских привычек, которые иностранцы раньше высмеивали, а теперь сами их используют

7 советских привычек, которые иностранцы раньше высмеивали, а теперь сами их используют (9 фото)

Автор:
03 марта 2021 15:54
Метки: люди   мир   привычки   
3125
9
У советских людей были свои привычки, от которых они начали отказываться в девяностых годах прошлого столетия. Но по истечении еще трех десятков лет некоторые из них стали возвращаться в быт. Более того, иностранцы тоже их переняли. Конечно же, все это подается как новинка, но на самом деле новое – это хорошо забытое старое.
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Метки: люди   мир   привычки   
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22k
Vazari 12 часов назад
Еще один пост ради поста...
Контейнер для пакетов у меня был более 20 лет назад, кстати, привезенный из Швеции, вместе с клипсами для пакетов.
Термобелье не имеет ничего общего с кальсонами и подштанниками. Другая технология, другое предназначение. А в холодных странах, утепленная одежда всегда считалась нормой.
Стеклянная тара вызывала вопросы? У кого? Всегда была и есть, более того, развит и популярен механизм приема бутылок.
Насчет пластиковой посуды-тоже ерунда. В основном применяется бумажная, да и то, только там, где по нормативам невозможно использование многоразовой.
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1k
DM101 4 часа назад
Что за бред я сейчас прочитал?
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1k
anatolis 5 часов назад
иностранцы это постсоветские государства???
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275
andrey 8 часов назад
В принципе если считать это сказкой ,то сгодиться !
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19k
pssst 8 часов назад
Мясо, завернуое в вощеную бумагу.
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11k
alexis 10 часов назад
По крайней мере в Испании "эко" пакеты стоят дешевле чем не "эко", а у нас можно написать "эко"- сбережём природу и заломить безумную цену.
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3k
Мих alexis 44 минуты назад
В Америке пакеты бесплатные, что бумажные, что пластиковые.
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17k
иванов дмитрий 12 часов назад
предположу что автор просто слишком молод
поэтому и пишет чушь в меру своего малого опыта жизни и того что он в ютубе\инстстограме увидел
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен иванов дмитрий 11 часов назад
Не, он просто военный-отставник.
Делать нехрен, вот он эту самую хрень и постит.
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80k
Taras Kozalupko Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 11 часов назад
Отставить! Смирна! Прекратить крошить батон на военпенсов!
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Taras Kozalupko 10 часов назад
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80k
Taras Kozalupko Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 10 часов назад
Вольно! Заправиться....
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Taras Kozalupko 9 часов назад
Оправиться!
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38k
Нанук Паналык 12 часов назад
Человек никогда не выезжавший из Мухосранска,всегда лучше всех знает как там в европах!
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53
Hunde Beißer2 12 часов назад
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494
★Lucifer★ Hunde Beißer2 12 часов назад
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3k
Денис Колосов 13 часов назад
тара из стекла в Европе рудимент? Ну ну, на мой взгляд, у нас существенно больше напитков в банках, чем там..
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2k
Max Lu 13 часов назад
пакеты моют? в европе уже давно продаются пакеты из бумаги или другого прочного материала. сады и огороды скорее не для здорового питания,а как хобби. стеклянная тара всегда была, та же бутылка пива, и нормальная посуда в нормальных заведениях тоже везде. одноразовая может только где на руки продают
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