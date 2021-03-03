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У советских людей были свои привычки, от которых они начали отказываться в девяностых годах прошлого столетия. Но по истечении еще трех десятков лет некоторые из них стали возвращаться в быт. Более того, иностранцы тоже их переняли. Конечно же, все это подается как новинка, но на самом деле новое – это хорошо забытое старое.
Пакет, предназначенный для пакетов.
В Советском Союзе пакеты вообще были дефицитом, поэтому их хранили долго и использовали по нескольку раз. Естественно, находились они в отдельном пакете. В наше время во многих магазинах можно купить контейнеры из пластика для хранения мешочков, чтобы их при необходимости еще раз использовать.
Стирка пакетов и их сушка на веревке для белья.
Иностранцы никогда не понимали зачем это делать. Зато сегодня экоактивисты из разных стран мира поступают таким образом, чтобы не загрязнять лишний раз окружающую среду, выбрасывая регулярно пакеты в мусор.
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Сады и огороды в шесть соток..
Считалось, что в СССР занимаются сельским хозяйством из-за бедности. Сейчас в разных странах, в том числе и в Америке, люди даже в горшках огурцы выращивают, но так они заботятся о своем здоровье, получая натуральные продукты, витамины. В Нидерландах на участок в четыре сотки даже очереди есть.
Их выдача расценивается здесь как забота о человеке.
Их выдача расценивается здесь как забота о человеке.
Авоськи и эко-сумки из бумаги.
В СССР они были обычным явлением. А самое интересное, что аналогичную авоську не так давно выпустил за 32 000 рублей Луи Витон. Что касается бумажных пакетов, то их теперь выпускают практически везде в целях сохранения природы и окружающей среды.
Термобелье – советские подштаники и кальсоны.
В СССР это было нормой и никого не удивляло, хотя и смешило иностранцев. В девяностые годы прошлого века молодежь готова была замерзнуть, лишь бы не ударить в грязь лицом перед одногодками. В двухтысячных годах наконец-то нам рассказали, что это термобелье и носить его очень важно.
Тара из стекла.
Стеклянная тара вызывала много вопросов в других странах и считалась рудиментом, устаревшей технологией. Но в прошлом году она снова появилась в странах Европы. И опять же, такой подход позиционируется как забота о природе, экологии, окружающей среде.
Отсутствие в заведениях общепита одноразовой посуды.
Тогда как в советских кафе использовались обычные тарелки и другие кухонные принадлежности, в ряде стран пользовались пластиковой. Зато сейчас все поменялось в корне. В заведениях фастфуда и кафешках снова обычная посуда, которая выглядит достаточно стильно и модно.
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Контейнер для пакетов у меня был более 20 лет назад, кстати, привезенный из Швеции, вместе с клипсами для пакетов.
Термобелье не имеет ничего общего с кальсонами и подштанниками. Другая технология, другое предназначение. А в холодных странах, утепленная одежда всегда считалась нормой.
Стеклянная тара вызывала вопросы? У кого? Всегда была и есть, более того, развит и популярен механизм приема бутылок.
Насчет пластиковой посуды-тоже ерунда. В основном применяется бумажная, да и то, только там, где по нормативам невозможно использование многоразовой.
поэтому и пишет чушь в меру своего малого опыта жизни и того что он в ютубе\инстстограме увидел
Делать нехрен, вот он эту самую хрень и постит.