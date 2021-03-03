У советских людей были свои привычки, от которых они начали отказываться в девяностых годах прошлого столетия. Но по истечении еще трех десятков лет некоторые из них стали возвращаться в быт. Более того, иностранцы тоже их переняли. Конечно же, все это подается как новинка, но на самом деле новое – это хорошо забытое старое.

Пакет, предназначенный для пакетов. 0 В Советском Союзе пакеты вообще были дефицитом, поэтому их хранили долго и использовали по нескольку раз. Естественно, находились они в отдельном пакете. В наше время во многих магазинах можно купить контейнеры из пластика для хранения мешочков, чтобы их при необходимости еще раз использовать.

Стирка пакетов и их сушка на веревке для белья. 0 Иностранцы никогда не понимали зачем это делать. Зато сегодня экоактивисты из разных стран мира поступают таким образом, чтобы не загрязнять лишний раз окружающую среду, выбрасывая регулярно пакеты в мусор.

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Сады и огороды в шесть соток.. 0 Считалось, что в СССР занимаются сельским хозяйством из-за бедности. Сейчас в разных странах, в том числе и в Америке, люди даже в горшках огурцы выращивают, но так они заботятся о своем здоровье, получая натуральные продукты, витамины. В Нидерландах на участок в четыре сотки даже очереди есть.



Их выдача расценивается здесь как забота о человеке.

Авоськи и эко-сумки из бумаги. 0 В СССР они были обычным явлением. А самое интересное, что аналогичную авоську не так давно выпустил за 32 000 рублей Луи Витон. Что касается бумажных пакетов, то их теперь выпускают практически везде в целях сохранения природы и окружающей среды.

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Термобелье – советские подштаники и кальсоны. 0 В СССР это было нормой и никого не удивляло, хотя и смешило иностранцев. В девяностые годы прошлого века молодежь готова была замерзнуть, лишь бы не ударить в грязь лицом перед одногодками. В двухтысячных годах наконец-то нам рассказали, что это термобелье и носить его очень важно.

Тара из стекла. 0 Стеклянная тара вызывала много вопросов в других странах и считалась рудиментом, устаревшей технологией. Но в прошлом году она снова появилась в странах Европы. И опять же, такой подход позиционируется как забота о природе, экологии, окружающей среде.

Отсутствие в заведениях общепита одноразовой посуды. 0 Тогда как в советских кафе использовались обычные тарелки и другие кухонные принадлежности, в ряде стран пользовались пластиковой. Зато сейчас все поменялось в корне. В заведениях фастфуда и кафешках снова обычная посуда, которая выглядит достаточно стильно и модно.