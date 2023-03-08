Двадцать девять лет в тайге: история самого знаменитого отшельника в мире

Жизнь Тимофея была непростой, будучи ребенком он потерял родителей (несчастный случай) и попал в детский дом. Затем его призвали в армию, где он отслужил в отдельном штурмовом батальоне ВДВ, а после службы решил вернуться в родной дом. Но здесь никого не оказалось — связь с младшим братом и сестрами была потеряна. Далее последовала целая череда событий, в которые вошли работа, любовь и расставание, а также период злоупотребления спиртными напитками. Тимофей даже пытался искать своих родственников, но так и не нашел, а потому, потеряв в итоге веру в жизнь и людей решил уйти подальше от них и жить своей жизнью.

Случилось это в 1993 году и в итоге поселился отшельник совсем неподалеку от места, где когда-то находился летний лагерь его детского дома - всего в 5 км. Именно здесь он поставил свое нехитрое жилье, в котором и прожил почти три десятилетия.



Сейчас Тимофей уже привык к одиночеству и не чувствует себя покинутым. Тем более, что он все-таки раз в месяц приходит в Нюрбу на лыжах за необходимыми ему товарами, которые выменивает на пойманную рыбу. Также отшельник занимается охотой, выращивает картофель и самостоятельно печет хлеб из купленной муки в утятнице из расчета две булки на неделю. Лекарствами он не пользуется — здоровье хорошее, а если поранится, то просто зализывает рану «как зверь».

Электричества в его жилище нет, однако, он все же читает книги при свете свечи. Кроме того, порой к нему в гости заходят местные охотники и угощают его. В теплое время года Тимофей уходит в тайгу и может пропадать там на несколько суток, ну а зимой идет туда лишь на день, без ночевок. И кстати, он живет все-таки не совсем один — его спутниками стали собака и кот.