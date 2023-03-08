Двадцать девять лет в тайге: история самого знаменитого отшельника в мире

В истории России было немало случаев, когда люди по самым разным причинам уходили в тайгу и другие удаленные от цивилизации места, где начинал жить как отшельники. Наверное, всем хорошо знакома история семейства староверов Лыковых, ушедшее в горы Абаканского хребта во второй половине 1930-х годов и найденное геологами лишь в конце 1970-х.
А вот отшельник по имени Тимофей Меньшиков знаком широкой публике куда меньше, хотя он уже почти три десятилетия как живет на берегу реки Вилюй в тайге, примерно в 40 км от населенного пункта Нюрба в Якутии. Сейчас ему около 60 лет и условиях его обитания можно назвать более чем спартанскими — вырытая им самим землянка размерами 3 на 2 метра и поставленная над ней избушка, в которой есть лишь железная кровать, стол и стул, а также печка-буржуйка. Известно о нем стало несколько лет назад, когда на хостинге Youtube появилось видео блогера Олеся Гераймовича о необычном человеке, обходящемся почти без благ, столь привычных каждому горожанину. Как же этот человек стал отшельником и почему это его устраивает?
Жизнь Тимофея была непростой, будучи ребенком он потерял родителей (несчастный случай) и попал в детский дом. Затем его призвали в армию, где он отслужил в отдельном штурмовом батальоне ВДВ, а после службы решил вернуться в родной дом. Но здесь никого не оказалось — связь с младшим братом и сестрами была потеряна. Далее последовала целая череда событий, в которые вошли работа, любовь и расставание, а также период злоупотребления спиртными напитками. Тимофей даже пытался искать своих родственников, но так и не нашел, а потому, потеряв в итоге веру в жизнь и людей решил уйти подальше от них и жить своей жизнью.
Случилось это в 1993 году и в итоге поселился отшельник совсем неподалеку от места, где когда-то находился летний лагерь его детского дома - всего в 5 км. Именно здесь он поставил свое нехитрое жилье, в котором и прожил почти три десятилетия.
Сейчас Тимофей уже привык к одиночеству и не чувствует себя покинутым. Тем более, что он все-таки раз в месяц приходит в Нюрбу на лыжах за необходимыми ему товарами, которые выменивает на пойманную рыбу. Также отшельник занимается охотой, выращивает картофель и самостоятельно печет хлеб из купленной муки в утятнице из расчета две булки на неделю. Лекарствами он не пользуется — здоровье хорошее, а если поранится, то просто зализывает рану «как зверь».
Электричества в его жилище нет, однако, он все же читает книги при свете свечи. Кроме того, порой к нему в гости заходят местные охотники и угощают его. В теплое время года Тимофей уходит в тайгу и может пропадать там на несколько суток, ну а зимой идет туда лишь на день, без ночевок. И кстати, он живет все-таки не совсем один — его спутниками стали собака и кот.
Так продолжалось многие годы до того момента, как Олесь Гераймович снял про него видео и выложил в своем канале на Ютубе. Он познакомился с Тимофеем еще в юности и с тех пор периодически навещает отшельника, прихватив с собой какой-нибудь гостинец. Каждый раз он снимал на камеру происходящее и в итоге получился своеобразный документальный фильм, который и стал достоянием общественности накануне Рождества. Сразу же завоевав огромную популярность — за первые сутки было зарегистрировано более миллиона просмотров. Но главное даже не это, а то, что в числе просмотревших материал были и давно пропавшие без вести сестры и брат Тимофея.
Оказалось, что его старшая сестра Наталья сейчас живет в Тульской области и у нее трое детей. Надежда вместе со своей семьей осела в Томске, ну а брат Анатолий живет в Сангаре, работает электриком и у него трое сыновей. Родные записали видео для Тимофея и тот в тоге встретился с ними, приехав в Москву на телепередачу «Мужское и женское».
После этой встречи отшельник решил съездить в гости к брату в Сангар, что бы навестить могилу матери и затем встретиться со всеми родственниками. Однако, пока расставаться со своей прежней жизнью он не хочет и после поездки намерен вернуться в свой таежный дом. А надолго ли — пока неизвестно, не исключено что через некоторое время Тимофей изменит свое решение. Но в любом случае ему теперь будет намного легче, ведь он знает, что больше не одинок и если захочет, то в любой момент сможет вернуться к людям.
Источник:
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