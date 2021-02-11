Рабочая краса или как выглядели рабочие девушки в СССР

"Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!"
1.
Юридического равноправие мужчин и женщин было достигнуто в октябре 1917 года.
Они работали всегда, порой поболее мужчин, но за одну и ту же работу получали меньше.В первые пятилетки активно проводилась кампания по привлечению женщин в "мужской" труд, они работали трактористками, комбайнерами, летчицами, водителями, каменщиками.
Во время Великой Отечественной войны и после неё женщины вынуждены были взвалить на свои, казалось бы, хрупкие плечи мужскую работу и справлялись с нею превосходно!
Вот такой у нас менталитет! Вот такие у нас женщины!
Они работали всегда, порой поболее мужчин, но за одну и ту же работу получали меньше.В первые пятилетки активно проводилась кампания по привлечению женщин в "мужской" труд, они работали трактористками, комбайнерами, летчицами, водителями, каменщиками.
Во время Великой Отечественной войны и после неё женщины вынуждены были взвалить на свои, казалось бы, хрупкие плечи мужскую работу и справлялись с нею превосходно!
Вот такой у нас менталитет! Вот такие у нас женщины!
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3.
Волжский автомобильный завод. Это предприятие появилось в 1966 году. Оно и теперь остается крупнейшим производителем легковых автомобилей в России.
4.
Волжский автомобильный завод (ВАЗ). Несмотря на то, что завод был самым современным в СССР, ручного труда на сборочном конвейере хватало. Да и в наше время, по сути, аналогичная картина. Девчонок на автозаводах тоже немало.
6.
А это уже ткачихи Ивановского камвольного комбината, которые снабжали Советский союз тонкой шерстяной тканью
7.
Репродукция фотографии И. Когана "По комсомольской путевке", Пятая Всесоюзная художественная фотовыставка "Семилетка в действии". И сколько таких красавиц приезжали на комсомольские стройки, а там находили свою судьбу...
8.
Машинист портальных и башенных кранов, Валя Боровкова в речном порту в Казани. Какой серьезный и сосредоточенный взгляд. Молодая девчонка, сразу видно - не робкого десятка. Работать на высоте, ворочать огромные тяжести - работа не для слабаков.
13.
Соколовский карьер. Крановщица Л. Евсюкова Всеволод Тарасевич, 1959 год, Казахская ССР, Кустанайская обл. Лучезарная улыбка. Она всегда на высоте! Даже промасленный ватник не портит очарования этой девушки.
14.
Девушка-каменщица с мастерком / Всеволод Тарасевич, 1960-е, г. Москва. Годы великих строек, когда жильем надо было обеспечить массу людей, расселить коммуналки. И всё в руках этих хрупких девушек
15.
Комбинат хлебобулочных и кондитерских изделий № 3 / Валентин Хухлаев, 10 июля 1974 года, г. Москва
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То что женщины вынуждены были у станков стоять - позор государству, а не достижение.
И это замечательно, что женщине не нужно вкалывать физически, а она может в свое удовольствие петь, нести чепуху в блоге, быть моделью, играть в спектаклях.
Они так очищаются. А потом приходят домой и уже не выносят мужьям мозг, а любят и воркуют с оладушками, да в чулочках
Много-ли шпалоукладчица БАМ-а наорковала своему мужу? Ну, кроме того случая, когда руку ему сломала за то, что он ее под юбкой потрогал.