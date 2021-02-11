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Рабочая краса или как выглядели рабочие девушки в СССР

Рабочая краса или как выглядели рабочие девушки в СССР (21 фото)

Автор:
11 февраля 2021 20:45
Метки: СССР   Фотографии.   девушки   интересно   красота   работа   
909
21
"Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!"
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Метки: СССР   Фотографии.   девушки   интересно   красота   работа   
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18  комментариев
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78k
Петр 8 часов назад

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gizmo gizmo 56 минут назад
мне эти фоты больше нравятся чем фото нынешних кур.... это значит что я старый,да?
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4k
Сергей 58 минут назад
Удивительные и прекрасные времена и люди.
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7k
nihilists 5 часов назад
И кто говорит, что в СССР не было равноправия полов?
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6k
Matthew Hopkins 6 часов назад
Вот это профессия - бетонщица, эт я понимаю, это звучит гордо! Бетонщица! А нынче что? Нынче все девки как шлюхи. Сфоткалась чтоб задницу свою в лосинах и сиськи всему миру показать, мол, смотрите какая я крутая! Тьфу та, аж противно нах!
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33k
jonnyD 6 часов назад
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3k
yuriysand 6 часов назад
Селфи на круглый мобильник.
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3k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
"Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!"
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3k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
А современные только и умеют, что "писечкой" торговать!
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466
Serg Dex 8 часов назад
Не от хорошей жизни они шли на стройку и к станкам, удрать от деревенской безнадёги и получить жилье в городе было целью, БАМ, студентки и пекарня это немного другое, но большинство фото постановочные и обычная пропаганда того времени.
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851
Тамара Коршунова Serg Dex 6 часов назад
Нормальные люди работали на стройках. И у станков. И зарабатывали, кстати, очень даже не плохо.
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33k
Гёз Уленшпигель Serg Dex 6 часов назад
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17k
kamanch 9 часов назад
Было бы чем гордиться.
То что женщины вынуждены были у станков стоять - позор государству, а не достижение.
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9k
Александр kamanch 8 часов назад
Их никто не принуждал.
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sgb66 kamanch 6 часов назад
Не то, что сейчас - развелось всяких певичек-актрисуль, моделей, бьюти и просто блогеров...
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Тамара Коршунова kamanch 6 часов назад
Зайчик мой, а мужчины у ткацких станков и сейчас не стоят.
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33k
Гёз Уленшпигель kamanch 6 часов назад
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kamanch sgb66 22 минуты назад
Да, именно так.
И это замечательно, что женщине не нужно вкалывать физически, а она может в свое удовольствие петь, нести чепуху в блоге, быть моделью, играть в спектаклях.
Они так очищаются. А потом приходят домой и уже не выносят мужьям мозг, а любят и воркуют с оладушками, да в чулочках

Много-ли шпалоукладчица БАМ-а наорковала своему мужу? Ну, кроме того случая, когда руку ему сломала за то, что он ее под юбкой потрогал.
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