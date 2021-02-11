Рабочая краса или как выглядели рабочие девушки в СССР

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Юридического равноправие мужчин и женщин было достигнуто в октябре 1917 года.

Они работали всегда, порой поболее мужчин, но за одну и ту же работу получали меньше.В первые пятилетки активно проводилась кампания по привлечению женщин в "мужской" труд, они работали трактористками, комбайнерами, летчицами, водителями, каменщиками.

Во время Великой Отечественной войны и после неё женщины вынуждены были взвалить на свои, казалось бы, хрупкие плечи мужскую работу и справлялись с нею превосходно!

Вот такой у нас менталитет! Вот такие у нас женщины!