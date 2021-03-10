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Певец в метро брызнул пассажиру баллончиком в лицо за то, что тому не понравилось его пение

Певец в метро брызнул пассажиру баллончиком в лицо за то, что тому не понравилось его пение (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 10:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   драка   замечание   метро   певец   фото   
909
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В Московском метро пассажир попросил музыканта, горланившего на весь вагон, "хотя бы попадать в ноты", потому что от его пения болит голова. На это замечание певец брызнул в лицо перцовым баллончиком пассажиру. В МВД заявили, что теперь певец будет портить настроение своими дифирамбами только соседям. И то, до поры до времени...

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Метки: Москва   видео   драка   замечание   метро   певец   фото   
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27  комментариев
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12k
Колька Валеркин сын Час назад
Ну если этот "певец ротом" ходит с баллончиком, то значит уже не раз его "творчество" подвергалось критике.
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−30
Князь Курбский 15 минут назад
Ближайший порт Клайпеда. Я не уверен что там вообще есть уголь. И почему я должен его подметать? Думаю там у них для этого уборочная машина есть.
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12k
Роберт Шекли 23 минуты назад
Следующий репертуар будет петь из творчества Михаила Круга
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27k
Acu900 Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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35k
dima423 37 минут назад
вот тварь какая)
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−30
Князь Курбский 40 минут назад
Куда за деньгами приходить?
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43k
zloykoyot Князь Курбский 23 минуты назад
В ближайший к твоему дому порт. Подметёшь остатки угля - заплатят.
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4k
Дарвин и аморальная премия 49 минут назад
Урод,нужно было ему эту колонку в ж-пу засунуть
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31k
Опаньки Дарвин и аморальная премия 44 минуты назад
и включить бузову
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2k
sniper72 Опаньки 5 минут назад
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−30
Князь Курбский 55 минут назад
А я и не троллю, я сру в каменты
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43k
zloykoyot Князь Курбский 22 минуты назад
@Модератор, оно опять вылезло
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3k
Weltoff Князь Курбский 10 минут назад
Мнения о князе Курбском, как политическом деятеле и человеке, не только различны, но и диаметрально противоположны. Одни видят в нём узкого консерватора, человека крайне ограниченного, но высокого самомнения, сторонника боярской крамолы и противника единодержавия. Бегство в Великое княжество Литовское объясняют расчётом на житейские выгоды, а его поведение в Литве считают проявлением разнузданного самовластия и грубейшего эгоизма; ставится под сомнение даже искренность и целесообразность его трудов на поддержание православия.

грубо говоря - кто платит у того и сосёт!
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18k
Ватаку Накомоде 57 минут назад
Могли бы и на Евровидение отправить
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3k
insaider Час назад
Почему полиция бездействует?! Мало того что это менестрель ибаный орёт,так ещё и на людей нападает! Люди оплатили проезд,почему они должны эти вопли слушать?!
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−30
Князь Курбский Час назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
Q
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49
Лёха Князь Курбский 58 минут назад
Ты даже троллить не умеешь. вздернись
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260
Владимир Лёха 51 минуту назад
Да это хохло бот на зп
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5k
кот базилий Час назад
Работать он не хочет, он поет .....
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21k
Батончик с маком ВазгенСемёнович Час назад
Так это ты сосешь. Типичный паразит. Таких уничтожать надо. Все чуркабесы паразиты. Только торговать и воровать умеете
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908
ВазгенСемёнович Батончик с маком 59 минут назад
с 14 лет работаю. И курьером, и автослесарем работал, после вышки на офисной работе и ничем не торгую и никого не обманываю, всегда могу прямо смотреть людям в глаза потому что никого не обманываю, сейчас предприниматель, а ты?
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21k
Батончик с маком ВазгенСемёнович 44 минуты назад
Точно паразит. Курьер это вообще не для мужчин работа. Автослесарей таких стороной надо обходить, чтоб говно вместо нормальных деталей не поставили. А офисные хомяки хуже торгашей.
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908
ВазгенСемёнович Батончик с маком 42 минуты назад
Я смотрю тут лайкают любители ртом поработать, ведь автор этого камента такими назвал всех и вижу с ним соглашаются. Успехов вам в оральных достижениях, добрые люди, знайте что вас я за это не осуждаю.
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908
ВазгенСемёнович Батончик с маком Полчаса назад
Папа мой офицер Российской армии, воевавший в Чечне, имеющий боевые ранения, спасший сослуживца-арменина от смерти, награжден, сейчас на военной пенсии работает на двух работах. В 90х и таксовал и охранником был и автомобили чинил, так как офицерам платили копейки. Мать моя и полы мыла в подъездах, и на других низкоквалифицированных работах работала, закончила вышку и работает до сих пор в офисе, очень кстати успешно. Братья мои высококвалифициррванные технари при хороших должностях и высокой зарплате. Мы паразитируем на таких достойных людях как ты и люди второго для таких как ты сорта, но в глаза это ты никогда не скажешь, потому что ты интернет-воин, но в жизни скорее всего трус.
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