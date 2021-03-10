Музыканта вычислили по камерам и уже призвали к ответственности. Его отправили под домашний арест. В полиции же певец заявил, что просто гулял по вагону с колонкой и "дарил людям хорошее настроение", а пассажир пообещал сломать ему колонку, если он не замолчит, уточняет РИА Новости.

Потерпевший же утверждает, что шум мешал ему читать, он просто просил выключить колонку, без угроз.