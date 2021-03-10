В Московском метро пассажир попросил музыканта, горланившего на весь вагон, "хотя бы попадать в ноты", потому что от его пения болит голова. На это замечание певец брызнул в лицо перцовым баллончиком пассажиру. В МВД заявили, что теперь певец будет портить настроение своими дифирамбами только соседям. И то, до поры до времени...
На красной линии метро в вагон зашёл 25-летний певец с портативной колонкой, начал петь и плясать. Одному гражданину это не понравилось, и он попросил парня петь потише, или хотя бы попадать в ноты. Как мы знаем, музыканта может обидеть каждый. Вагонный певец не потерпел критики, начал задираться и лезть в драку. В итоге он распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру. Едкое вещество попало и на других людей.
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Музыканта вычислили по камерам и уже призвали к ответственности. Его отправили под домашний арест. В полиции же певец заявил, что просто гулял по вагону с колонкой и "дарил людям хорошее настроение", а пассажир пообещал сломать ему колонку, если он не замолчит, уточняет РИА Новости.
Потерпевший же утверждает, что шум мешал ему читать, он просто просил выключить колонку, без угроз.
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грубо говоря - кто платит у того и сосёт!
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ
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