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Сообщество Страшилки и ужастики 61 пост • 108 подписчиков подписаться
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Женщина увидела на семейной фотографии страшную тень и решила переехать в другой дом

Женщина увидела на семейной фотографии страшную тень и решила переехать в другой дом (5 фото)

Автор:
20 августа 2020 14:00
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: англия   жуть   мистика   приведение   страшно ужасно   тень   фотография   
2543
5
Британка Элис Мартин во время просмотра фотографий, сделанных на карантине в апреле, увидела на одной из них странный силуэт.

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Метки: англия   жуть   мистика   приведение   страшно ужасно   тень   фотография   
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32  комментария
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1k
SSD 2 часа назад
Чтоб я так жил. Тень увидел - надо переехать... У нас, по моему, если приведение будет даже открыто ходить по квартире, хрен кто съедет с насиженных метров)))
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86k
сапер Водичка 24 минуты назад
Из текста---------"........... игрушки часто включались сами собой."
Да-да,сами собой ?
Из текста---------"........... игрушки часто включались сами собой." Да-да,сами собой ?
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5k
z0_0b Час назад
У неё в глазах тень
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183k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
хРЕНь-ТВ?
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Ибанаты.
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2k
Гур 2 часа назад
ТП эталонная
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808
Estie 2 часа назад
Да лол, просто бомж живет у них в доме в застенках, и иногда вылазит посмотреть телек, пожрать, или поиграть в детские игрушки. Вызвали бы ментов, да прочесали бы все.
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1k
Дарвин и премия 2 часа назад
Женщина увидела на семейной фотографии страшную тень и решила переехать в другой дом
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71k
Обходчик. 2 часа назад
Мне кажется что такие посты пишут люди сидящие на зарплате.. Слишком тухлая тема.. Фишки Превратились в парашу... За сколько вы купили Фишки озвучьте пожалуйста цифру?..Может я куплю и сделаю снова сайт нормальным..
Мне кажется что такие посты пишут люди сидящие на зарплате.. Слишком тухлая тема.. Фишки Превратились в парашу... За сколько вы купили Фишки озвучьте пожалуйста цифру?..Может я куплю и сделаю снова сайт нормальным..
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1k
Bart_S Обходчик. 2 часа назад
У тебя дом стоит дороже миллиона долларов? Простите, царь, я вас сразу не узнал..
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71k
Обходчик. Bart_S 2 часа назад
Такие у нас цены в Торонто. За городом есть дешевле..
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1k
an-bask Обходчик. Час назад
Женщина увидела на семейной фотографии страшную тень и решила переехать в другой дом
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2k
leto2016 Обходчик. Час назад
Mia khalifa?
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71k
Обходчик. an-bask Час назад
300 000$ ..?
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7k
Cornho 3 часа назад
Автор, вы понимаете разницу между словами "привидение" и "приведение"?
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4k
Leo Sun Cornho 2 часа назад
Так, глядишь, мы Ирину Николаевну русскому языку научим)))
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15k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста Leo Sun 2 часа назад
Спасибо. Исправила
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7k
Cornho Leo Sun 2 часа назад
Я буду только рад! Курочка по зёрнышку, как говорится.
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4k
Leo Sun Ирина Николаевна из 3 подъезда 2 часа назад
Ирина Николаевна, не экономьте время на вычитке текста перед публикацией! ;)

Поверьте, глядя на ваши тексты, очень многие заимствуют написание слов, поэтому ответственность на Вас и Ваших коллегах лежит немалая (в плане повышения или уменьшения грамотности).
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4k
Валерий Cornho 53 минуты назад
Да весь двор в говне(С)Продолжение.
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