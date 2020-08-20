Женщина увидела на семейной фотографии страшную тень и решила переехать в другой дом

Британка Элис Мартин во время просмотра фотографий, сделанных на карантине в апреле, увидела на одной из них странный силуэт.
Она увеличила фотографию и ужаснулась: тень была похожа на женский силуэт с длинными волосами, подсматривающий за семьёй из-за угла.
Элис не верит в привидения, поэтому сначала попыталась рационально объяснить тень. Однако около двери не было никаких предметов и мебели.
Но чем дольше она думала об этом, тем больше вспоминала. Например, однажды она легла спать с супругом, но через некоторое время телевизор самостоятельно включился, хотя пульт лежал далеко от них. Уже после рождения ребёнка игрушки часто включались сами собой. Ещё женщине иногда казалось, что за ней наблюдают, а когда она оборачивалась, то никого не видела.
Женщина стала очень сильно переживать и не могла больше находиться в этом доме. Семья смогла найти возможность и переехала в другой дом.
Но чем дольше она думала об этом, тем больше вспоминала. Например, однажды она легла спать с супругом, но через некоторое время телевизор самостоятельно включился, хотя пульт лежал далеко от них. Уже после рождения ребёнка игрушки часто включались сами собой. Ещё женщине иногда казалось, что за ней наблюдают, а когда она оборачивалась, то никого не видела.
Женщина стала очень сильно переживать и не могла больше находиться в этом доме. Семья смогла найти возможность и переехала в другой дом.
Элис рассказывает, что после переезда их семья успокоилась, а маленький сын может самостоятельно играть и спать в своей комнате, хотя до этого родители два года безуспешно пытались приучить ребёнка к детской в старом доме.
А что вы видите на этой фотографии?
А что вы видите на этой фотографии?
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