Из подмосковного особняка в камеру с разбойниками: тиктокер Костичка в изоляторе

Представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Марина Литвинович, навестившая задержанного за нападение на автомобиль ФСБ Константина Лакеева, рассказала об условиях его содержания.
По ее словам, Лакеев на условия не жаловался. Но сообщил, что в камеру попал только этой ночью. Две ночи до того провел "на стульчике в Следственном комитете", где его не кормили: провизией тиктокера снабжал его адвокат.
А в камеру видеоблогер попал трехместную: у него имеются двое соседей. "Один подозревается в разбое, другой — в преступлении, связанном с наркотиками", - цитирует RT представителя ОНК. На четверг, 28 января, намечено заседание суда по его делу.
А в камеру видеоблогер попал трехместную: у него имеются двое соседей. "Один подозревается в разбое, другой — в преступлении, связанном с наркотиками", - цитирует RT представителя ОНК. На четверг, 28 января, намечено заседание суда по его делу.
«ТикТок»-блогер Константин Лакеев утверждает, что его избили во время допроса, и он двое суток провёл на стуле в кабинете следователя. Об этом сообщает представитель ОНК Марина Литвинович, навестившая его сегодня.— baza (@bazabazon) January 28, 2021
Напомним, блогера Константина Лакеева (он же Костичка Киевский) задержали в ходе расследования одного из инцидентов, приключившихся в ходе несогласованных с властями акций протеста 23 января. Лакеева подозревают в нападении на машину ФСБ, и вчера ночью его вместе с целой группой других тиктокеров взяли под арест в частном коттедже в Новой Москве.
Кадры с операции по задержанию обитателей тикток-хауса
Все они были жителями недавно организованной творческой коммуны блогеров: так называемого TikTok-дома Good People.
Его фотографии можно увидеть в объявлении на популярном сайте недвижимости: двухэтажный особняк продается за 185 миллионов рублей. Good People обосновался в Новой Москве, в посёлке Радиоцентр, на просторном участке среди сосен, где возвышается здание площадью 2 200 м². Здесь достаточно места для проживания полутора десятков тиктокеров.
Вид на пристанище блогеров с высоты птичьего полета
Всех остальных задержанных обитателей тикток-хауса, кроме Лакеева, отпустили. Скорее всего, они снова вернулись на свою "фабрику грез", где по договору с инвестором ежедневно снимают контент, который должен принести тому ощутимую прибыль.
Блогер Костичка летом уже пожил в TikTok-доме Grand House, но как говорят, не устроил руководство. И вот он нашел себе новое пристанище: тикток-хаус Good People. Как сообщает LIFE, по договору с организатором проекта, здешние блогеры должны получать около 500 тысяч рублей в месяц, плюс еще проценты от рекламы.
Вчера подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил прощения
18-летний Константин Лакеев, известный также как Костичка Киевский, сказал на камеру: "...очень раскаиваюсь, и сожалею, и прошу прощения".
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Товарищи, это п@зде#!
2. Я никогда не буду против тех, кто хочет жить лучше. Это-нормально. Жить в говне, лишь бы не хуже-вот что херово.
3. Мне плевать на половую ориентацию, если это не выходит за пределы спальни.
Но служебрый АМР им ничего не сделал. И если он причастен, то мелкая хулиганка на лицо.
Izbili ? Malovato ...
У меня такого замка нет, но, все же, есть, что терять. В субботу с утра я вывез семью из Москвы. На всякий случай. Обошлось.
Я категорически против путина. Он сильно засиделся и охерел. И до 2008 года я позитивно оцениваю его деятельность. А потом пошло скотство, а после 14 вообще ппц. Но лезть мясом на силовиков? Еще и при скотской непредвзятости судей в подобных делах? Да еще и под флагом навального? И еще и с таким воинством, которое вместо взаимопомощи снимает на камеру то, что потом, как вещдоки пойдет? Вот уж дудки! Хотя, я бы ни за кого не пошел. Мне похеру, кому платить налоги, хоть Байдену, лишь бы их не повышали.
толка.
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Считай целка сломана.А потом как ходор(резиновая жопа),будут говорить всем что это нормально.Короче петух киевский.