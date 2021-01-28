Из подмосковного особняка в камеру с разбойниками: тиктокер Костичка в изоляторе

Напомним, блогера Константина Лакеева (он же Костичка Киевский) задержали в ходе расследования одного из инцидентов, приключившихся в ходе несогласованных с властями акций протеста 23 января. Лакеева подозревают в нападении на машину ФСБ, и вчера ночью его вместе с целой группой других тиктокеров взяли под арест в частном коттедже в Новой Москве.