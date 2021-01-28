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Из подмосковного особняка в камеру с разбойниками: тиктокер Костичка в изоляторе

Из подмосковного особняка в камеру с разбойниками: тиктокер Костичка в изоляторе (6 фото + 2 видео)

Автор:
28 января 2021 16:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: TikTok-хаус   ИВС   Костик   Лакеев   дом   изолятор   киевский   тикток   
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Представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Марина Литвинович, навестившая задержанного за нападение на автомобиль ФСБ Константина Лакеева, рассказала об условиях его содержания.

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Метки: TikTok-хаус   ИВС   Костик   Лакеев   дом   изолятор   киевский   тикток   
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78  комментариев
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22k
Андрей 3 часа назад
Эти блогеры и прочие тиктокеры задолбали уже, грёбаные тунеядцы, никакой пользы от них нету, собрать их всех и отправить лес валить, или снег в Сибири убирать.
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1k
Алек Сандр 15 секунд назад
Кайло в руки, на три года на рудники или в шахту и прямой эфир. Туева хуча подписчиков гарантированы!
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−24
MC 4 минуты назад
Веселье для тиктокера начнется, когда сокамерники узнают, что он засовывал себе в рот фалоимитатор. Есть ведь фотки.
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477
manowar _by 14 минут назад
Надеюсь, лет 5-7 минимум будет раскаиваться.
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19k
Валерий 17 минут назад
гнусь! бестолковое поколение!
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
Кем работаешь? - блоггером.

До слёз!!!!
Товарищи, это п@зде#!
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1k
Vovan Petroff Полчаса назад
Только теперь он Наташа.
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−10
HotNCold 46 минут назад
Блохеры хотели жить как в "Дворце Путина". Теперь придется привыкать к новым реалиям.
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481
Атомный Крот 50 минут назад
Тик-ток хаус? А, может, это - фабрика троллей?
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2k
Ivan 56 минут назад
1. Мне все равно, чем человек зарабатывает на жизнь. Кто взятками, кто ворует у пенсионеров, кто то аргентинский кокаин сотнями кг завозит. Это же просто снимает видосики.
2. Я никогда не буду против тех, кто хочет жить лучше. Это-нормально. Жить в говне, лишь бы не хуже-вот что херово.
3. Мне плевать на половую ориентацию, если это не выходит за пределы спальни.

Но служебрый АМР им ничего не сделал. И если он причастен, то мелкая хулиганка на лицо.
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14k
Alex ASK Час назад
Так-ток-хаус??? Говорите, пожалуйста, по-русски - сборище 3.14DAрасов
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66
akkula Час назад
"ТикТок»-блогер Константин Лакеев утверждает, что его избили во время допроса"- а вот тут статья серьёзная, либо зафиксированые побои, либо заведомая клевета.
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9k
кира Час назад
Блогеры, тиктокеры - самые нужные, блин, профессии. Когда лет через 25 поколение 80-х, последнее разумное поколение уйдет на пенсию, кто эту армию долбодятлов кормить будет?
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3k
Andrey Abramov Час назад
Из подмосковного особняка в камеру с разбойниками: тиктокер Костичка в изоляторе
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2k
samtel Час назад
Был Тик-Токер, стал полу-покер...
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5k
Максус samtel 22 минуты назад
нееет) Оно уже было тик-токер полупокер,а стало или станет "Тик ток пид.арок")
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8k
MihailoSerbiya Час назад
"«ТикТок»-блогер Константин Лакеев утверждает, что его избили во время допроса, и он двое суток провёл на стуле в кабинете следователя. "
Izbili ? Malovato ...
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2k
Ivan Час назад
Дурак... Мог бы маску носить, был бы на свободе.
У меня такого замка нет, но, все же, есть, что терять. В субботу с утра я вывез семью из Москвы. На всякий случай. Обошлось.
Я категорически против путина. Он сильно засиделся и охерел. И до 2008 года я позитивно оцениваю его деятельность. А потом пошло скотство, а после 14 вообще ппц. Но лезть мясом на силовиков? Еще и при скотской непредвзятости судей в подобных делах? Да еще и под флагом навального? И еще и с таким воинством, которое вместо взаимопомощи снимает на камеру то, что потом, как вещдоки пойдет? Вот уж дудки! Хотя, я бы ни за кого не пошел. Мне похеру, кому платить налоги, хоть Байдену, лишь бы их не повышали.
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1k
Plan 2 часа назад
Больше, чем уверен, что в этом тикток притоне снимали различные видео гомосексуального
толка.
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27k
winergy2012 2 часа назад
А в камеру видеоблогер попал трехместную: у него имеются двое соседей. "Один подозревается в разбое, другой в преступлении, связанном с наркотиками"
-----------------------
Считай целка сломана.А потом как ходор(резиновая жопа),будут говорить всем что это нормально.Короче петух киевский.
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641
EestiJoodik 2 часа назад
Да насрать на него. Сейчас он тиктокер, через месяц-сортиродракер. Пусть посидит, может поумнеет. Хотя это навряд ли.
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1k
мега гон 2 часа назад
прикольно, накрыли тиктокерский притон)))
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