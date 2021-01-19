Овцебык: Титан Арктики. Как возможно выживание в условиях сверхнизких температур и лета в 1 месяц?

Вместе с ледниковым периодом закончились и времена гигантов. Шерстистые носороги, мамонты и многие другие монструозные твари, не выдержав климатического переворота, вымерли.
Но овцебык, ровесник исполинов прошлого, оказался из другого теста. Он устоял там, где пали его мохнатые собратья. Более того, он заручился поддержкой неожиданного союзника и теперь вновь расширяет ареал, возникая там, где его не видели десятки тысяч лет.
Всё в этом существе дышит первородной мощью. Под толстой, свисающей чуть ли не до земли шубой, скрывается массивное тело весом от 250 до 650 килограмм. Его изогнутые рога порвут на тряпки любого ныне живущего хищника, а широкие копыта втопчут их бренные останки в тундровые поля Аляски и Гренландии.
Только вот на Севере есть враг страшнее хищников — генерал Мороз. Лютые холода и полярная ночь способны превратить чуть ли не любое существо в консерву для палеонтологов будущего.
А вот овцебыку на холода плевать. Его тело было создано для экстремальных температур миллионы лет назад, ведь копытный успешно выживал в условиях Ледникового периода. И если толстой жировой прослойкой за полярным кругом мало кого удивишь, то характеристиками своей шерсти наш герой восхищает даже видавших виды гомосапиенсов.
Волосяной покров животины выложен в два слоя. Первый состоит из грубых и жёстких волос — он защищает зверюгу от ветра, снега и даже укусов хищников с паразитами. А вот под ним скрывается настоящее сокровище.
Гивиот — подшёрсток овцебыка, тоньше человеческого волоса в 7 раз и в 8 раз теплее овечьей шерсти! Вещи из гивиота стоят безумных денег, но защищают от холода и ветра даже лучше передовых синтетических материалов.
Шерсть овцебыков практически невозможно состричь насильно, остаётся лишь дожидаться линьки и собирать разбросанные по округе колтуны.
Только вот овцебыку и невдомёк, какое сокровище он носит на себе. Северный зверь слишком занят поисками пропитания. Прокормить гигантскую тушу сухими травами и лишайником в условиях крайнего севера очень непросто. Растительность здесь не под снегом максимум 2 месяца в году. Всё остальное время приходится неумолимо расчищать снег рогами, в поисках старой травы.
Овцебыки на удивление выносливы для своих габаритов. Сии животины способны держать скорость в 25-30 км/ч на протяжении нескольких километров.
Чтобы не скучать в процессе собирательства, овцебык тусуется стадами до 20 особей. Славная компашка включает в себя самца-альфу, 2-3 парней поменьше и помоложе, а также многочисленную свору самочек с детьми.
Для того чтобы спастись от хищника, копытные выстраиваются в круг. Впереди выстраиваются сильные и крупные особи, а в центре остаются телята.
Большую часть года рогатые звери не обращают никакого внимания на свою и чужую половую принадлежность, но всё меняется с наступлением короткого арктического лета. Так как девчонки не на помойке себя нашли, парни вынуждены находить к каждой индивидуальный подход: для одних достаточно совместных прогулок под незаходящим за горизонт солнцем, а за других придётся драться с другими самцами. Стычки эти столь ожесточённые, что десятая часть быков в них погибает.
Овцебыки в борьбе за самок разбегаются и врезаются головами. Сила их столкновения равна тонне.
Конечно, большая часть девушек будет беспощадно соблазнена ловеласом-альфой, но и бетам достанется по толике любви. После ЭТОГО, самочка вынашивает своё дитё 8-9 месяцев, оно родится как раз к началу весны, когда крепкие морозы уже спадут.
5 месяцев овцетелёнок будет впитывать знания об окружающем мире с молоком матери и в играх с другими овцетелятами. Половозрелым молодняк станет лишь к 2-3 годам. С окончанием пубертата, молодые самцы покинут родное стадо — альфе не нужны конкуренты из числа своих родственников. Парням придётся пройти тяжёлые испытания в поисках нового дома.
Более-менее на взрослых малыши становятся похожи уже спустя полгода после рождения.
Люди настолько заценили хозяйственные качества патлатых жителей Севера, что ограничили всякую охоту на них и принялись разводить популяцию где только можно. На сегодняшний день несколько десятков семей овцебыков обитает даже на территории России, где они не встречались вот уже 14 тысяч лет.
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