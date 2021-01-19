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Овцебык: Титан Арктики. Как возможно выживание в условиях сверхнизких температур и лета в 1 месяц?

Овцебык: Титан Арктики. Как возможно выживание в условиях сверхнизких температур и лета в 1 месяц? (9 фото)

Автор:
19 января 2021 19:59
Метки: животнве   интересно   факты   
1260
9

Вместе с ледниковым периодом закончились и времена гигантов. Шерстистые носороги, мамонты и многие другие монструозные твари, не выдержав климатического переворота, вымерли.

Но овцебык, ровесник исполинов прошлого, оказался из другого теста. Он устоял там, где пали его мохнатые собратья. Более того, он заручился поддержкой неожиданного союзника и теперь вновь расширяет ареал, возникая там, где его не видели десятки тысяч лет.

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Метки: животнве   интересно   факты   
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KiploksAKS 10 часов назад
Знаете, почему фотографы так не любят фотографировать овцебыков рядом с человеком?
Потому что:
Знаете, почему фотографы так не любят фотографировать овцебыков рядом с человеком? Потому что:
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