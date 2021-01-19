Овцебык: Титан Арктики. Как возможно выживание в условиях сверхнизких температур и лета в 1 месяц?

Только вот на Севере есть враг страшнее хищников — генерал Мороз. Лютые холода и полярная ночь способны превратить чуть ли не любое существо в консерву для палеонтологов будущего.

А вот овцебыку на холода плевать. Его тело было создано для экстремальных температур миллионы лет назад, ведь копытный успешно выживал в условиях Ледникового периода. И если толстой жировой прослойкой за полярным кругом мало кого удивишь, то характеристиками своей шерсти наш герой восхищает даже видавших виды гомосапиенсов.