Лесные пожары окрасили чилийское небо в красный

Небо над Чили окрасилось в красный: всему виной распространившиеся по стране лесные пожары, которые, возможно, кто-то устроил намеренно. Жуткие фотографии и видео с места происшествия.
В пятницу 15 января местные жители были вынуждены покинуть дома, когда огонь распространился. Власти заявляют, что как минимум десять домов в регионе Вальпараисо занялись пламенем.
Полиция, армия, аварийные службы и сотни пожарных прибыли на место происшествия, чтобы попытаться сдержать огонь и помочь эвакуировать местных жителей. Вертолет с тоннами воды отправили тушить огонь сверху.
Шокирующие снимки показывают, как краснеет небо по мере того, как разгорается огонь.
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (Onemi) объявило красную тревогу — самый высокий уровень опасности — для регионов Вальпараисо и Кильпуэ и заявило, что уже сгорело более 400 гектаров. К счастью, информации о погибших и пострадавших не поступало.
Президент Себастьян Пинера написал в Твиттере, что власти считают «происхождение этого пожара преднамеренным», и сообщил, что было возбуждено уголовное дело.
Он также поблагодарил вооруженные силы и пожарных за оперативные действия и добавил: «Правительство действует, и я хочу сказать жертвам следующее: мы не бросим вас. Это — наше обязательство, и мы выполним его».
Это не первые разрушительные пожары в Чили: в январе 2017 года как минимум 11 человек погибло в результате масштабных лесных пожаров. Вальпараисо также пострадал от пожаров в Рождество 2019 года — тогда огонь разрушил сотни домов. Считается, что быстрому распространению огня способствует жаркая погода в сочетании с сильным ветром.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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21 год так же стартовал мило, сгорела всего половина Чили .