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Лесные пожары окрасили чилийское небо в красный

Лесные пожары окрасили чилийское небо в красный (7 фото)

Автор:
19 января 2021 17:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: красное небо   лесные пожары   новости   чили   
68
7

Небо над Чили окрасилось в красный: всему виной распространившиеся по стране лесные пожары, которые, возможно, кто-то устроил намеренно. Жуткие фотографии и видео с места происшествия.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красное небо   лесные пожары   новости   чили   
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1  комментарий
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Виталий Касандров 2 часа назад
20 год начинался спокойно без аномалий -подумаешь сгорела половина Австралии.
21 год так же стартовал мило, сгорела всего половина Чили .
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