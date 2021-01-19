Лесные пожары окрасили чилийское небо в красный

Президент Себастьян Пинера написал в Твиттере, что власти считают «происхождение этого пожара преднамеренным», и сообщил, что было возбуждено уголовное дело.

Он также поблагодарил вооруженные силы и пожарных за оперативные действия и добавил: «Правительство действует, и я хочу сказать жертвам следующее: мы не бросим вас. Это — наше обязательство, и мы выполним его».